4 клуба РПЛ летом проведут турнир в Австрии

Этим летом в Австрии пройдёт турнир с участием 4 клубов РПЛ, информирует источник.
Ожидается, что участие в товарищеском турнире примут ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Матчи пройдут 26, 27, 30 июня, а также 3 и 4 июля на «Пеллау стэдиум». Победитель получит 100 тысяч евро. Игры турнира будут транслировать каналы «Матч» и «Матч Премьер».
Напомним, похожее соревнование состоялось этой зимой в Катаре, а обладателем Кубка «Матч Премьер» стал «Спартак».
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Сантехники с родины Гамлета
Учителя с берегов викингов
И врачи с подножия вулкана Э́йяфьядлайё̀кюдль