4 клуба РПЛ летом проведут турнир в Австрии

сегодня, 01:17

Этим летом в Австрии пройдёт турнир с участием 4 клубов РПЛ , информирует источник.

Ожидается, что участие в товарищеском турнире примут ЦСКА , «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Матчи пройдут 26, 27, 30 июня, а также 3 и 4 июля на «Пеллау стэдиум». Победитель получит 100 тысяч евро. Игры турнира будут транслировать каналы «Матч» и «Матч Премьер».

Напомним, похожее соревнование состоялось этой зимой в Катаре, а обладателем Кубка «Матч Премьер» стал «Спартак».