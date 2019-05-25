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4 клуба РПЛ летом проведут турнир в Австрии

сегодня, 01:17

Этим летом в Австрии пройдёт турнир с участием 4 клубов РПЛ, информирует источник.

Ожидается, что участие в товарищеском турнире примут ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Матчи пройдут 26, 27, 30 июня, а также 3 и 4 июля на «Пеллау стэдиум». Победитель получит 100 тысяч евро. Игры турнира будут транслировать каналы «Матч» и «Матч Премьер».

Напомним, похожее соревнование состоялось этой зимой в Катаре, а обладателем Кубка «Матч Премьер» стал «Спартак».

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МКС
МКС ответил parallels
   36 / 839
сегодня в 02:10
ну а нам к ЛЧ надо готовиться, поэтому соперники в товарняках будут посерьёзнее какого-то там спартака
Ну да согласен

Сантехники с родины Гамлета

Учителя с берегов викингов

И врачи с подножия вулкана Э́йяфьядлайё̀кюдль
parallels
parallels
   4 / 839
сегодня в 01:27
ну а нам к ЛЧ надо готовиться, поэтому соперники в товарняках будут посерьёзнее какого-то там спартака
Albasin
Albasin
   12 / 839
сегодня в 01:23
Свиньи опять выиграют, название этому, никому не нужному кубку, придумает народ.
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