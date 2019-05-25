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Черевченко и Рахимов претендуют на пост главного тренера «Рубина»

сегодня, 10:55

Сообщается, что Игорь Черевченко и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на должность главного тренера «Рубина».

Казанский клуб пригласит опытного специалиста из РПЛ, если спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократит исключение «Рубина» из еврокубков с двух до одного года.

Другими кандидатами являются главный тренер молодежной команды «Рубина» Роман Шаронов, главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев и бывший главный тренер «КАМАЗа» Роберт Евдокимов.

Ранее отмечалось, что нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет команду по окончании сезона.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   35 / 845
сегодня в 11:25
Ну да, Бердыеву уже не светит вывести Рубин в еврокубки.
Вопрос, зачем Черевченко уходить ,если можно попытаться засветиться в Европе с Арсеналом...
Albasin
Albasin
   12 / 845
сегодня в 11:25
Трудно найти человека, который бы ЛЕ поменял на перспективу пердива.
galem72
galem72
   344 / 845
сегодня в 11:19
С таким списком опытных "специалистов" можно сразу в ФНЛ идти!
КЭТиК
КЭТиК
   126 / 845
сегодня в 11:06
Черевченко предпочтительнее.
1 команда
1 команда
   166 / 845
сегодня в 10:55
Бред полный.
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