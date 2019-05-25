Черевченко и Рахимов претендуют на пост главного тренера «Рубина»

сегодня, 10:55

Сообщается, что и являются основными кандидатами на должность главного тренера «Рубина».

Казанский клуб пригласит опытного специалиста из РПЛ , если спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ) сократит исключение «Рубина» из еврокубков с двух до одного года.

Другими кандидатами являются главный тренер молодежной команды «Рубина» , главный тренер «Нефтехимика» и бывший главный тренер «КАМАЗа» .

Ранее отмечалось, что нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет команду по окончании сезона.