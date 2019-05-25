Черевченко и Рахимов претендуют на пост главного тренера «Рубина»

Сообщается, что Игорь Черевченко и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на должность главного тренера «Рубина».
Казанский клуб пригласит опытного специалиста из РПЛ, если спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократит исключение «Рубина» из еврокубков с двух до одного года.
Другими кандидатами являются главный тренер молодежной команды «Рубина» Роман Шаронов, главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев и бывший главный тренер «КАМАЗа» Роберт Евдокимов.
Ранее отмечалось, что нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет команду по окончании сезона.
Вопрос, зачем Черевченко уходить ,если можно попытаться засветиться в Европе с Арсеналом...
Вопрос, зачем Черевченко уходить ,если можно попытаться засветиться в Европе с Арсеналом...