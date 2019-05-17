Шаронов может возглавить «Рубин»

На пост главного тренера «Рубина» в данный момент претендуют три-четыре кандидата.
Ранее сообщалось, что Курбана Бердыева может сменить Роберт Евдокимов или Владимир Федотов. Сегодня появилась информация о еще одном претенденте - Романе Шаронове, бывшем капитане «Рубина», который сейчас тренирует дубль.
Кем бы ни был сменщик Бердыева, он будет зарабатывать в «Рубине» раз в десять меньше, чем 66-летний тренер.
НАПРИМЕР ЭТОГО, КАК ЕГО... КАРЛОСА ЭДУАРДУ ?
ГЫ-ГЫ
НАПРИМЕР ЭТОГО, КАК ЕГО... КАРЛОСА ЭДУАРДУ ?
ГЫ-ГЫ
Надеюсь новый Рубин будет и дальше бороться и подтягивать молодых...
В любом случае - Команда я с тобой !!)))))
Надеюсь новый Рубин будет и дальше бороться и подтягивать молодых...
В любом случае - Команда я с тобой !!)))))