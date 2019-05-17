Шаронов может возглавить «Рубин»

17 мая 2019, 11:18

На пост главного тренера «Рубина» в данный момент претендуют три-четыре кандидата.

Ранее сообщалось, что может сменить Роберт Евдокимов или Владимир Федотов. Сегодня появилась информация о еще одном претенденте - , бывшем капитане «Рубина», который сейчас тренирует дубль.

Кем бы ни был сменщик Бердыева, он будет зарабатывать в «Рубине» раз в десять меньше, чем 66-летний тренер.