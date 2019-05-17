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Шаронов может возглавить «Рубин»

17 мая 2019, 11:18

На пост главного тренера «Рубина» в данный момент претендуют три-четыре кандидата.

Ранее сообщалось, что Курбана Бердыева может сменить Роберт Евдокимов или Владимир Федотов. Сегодня появилась информация о еще одном претенденте - Романе Шаронове, бывшем капитане «Рубина», который сейчас тренирует дубль.

Кем бы ни был сменщик Бердыева, он будет зарабатывать в «Рубине» раз в десять меньше, чем 66-летний тренер.

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Союзник противников
Союзник противников ответил Игорь Солнцев
   25 / 843
18 мая в 10:17
Никому рубин не нужен стал.
Ничего,к 2000-ю Казани восстановят свои позиции!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 10:16
Тут Серёга Игнашевич срочно подал заявление об уходе из дубля;готов,говорит, попробовать себя на самостоятельной работе.Так что у нас претендентов-пруд-пруди,а вот потом состоявшихся явно меньше.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
18 мая в 04:05
Хорошая кандидатура.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
18 мая в 01:40
Никому рубин не нужен стал.
mars6791
mars6791
   606 / 843
17 мая в 22:19
Рубин не тянет такого тренера финансово. Думаю судьба Рубина при таком финансирование, забросит рано или поздно в ФНЛ.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 16:28
Ни у кого, кроме Бердыева, в рубине не получалось.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 13:21
Для продвижения в пердив самая подходящая кандидатура.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
17 мая в 13:20
МОЖЕТ ИНОСТРАННОГО ПРИГЛАСИТЬ ?
НАПРИМЕР ЭТОГО, КАК ЕГО... КАРЛОСА ЭДУАРДУ ?

ГЫ-ГЫ
Пепс
Пепс
   181 / 843
17 мая в 13:14
Эхххх финансы ... финансы...
Надеюсь новый Рубин будет и дальше бороться и подтягивать молодых...
В любом случае - Команда я с тобой !!)))))
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 12:59
Надо Казанского назначить как преданного болельщика Рубина, может перестанет за спартак болеть.
parallels
parallels
   5 / 843
17 мая в 12:54
проект окончательно загнулся. без бердыева на него не придут даже те 5 болельщиков, что ходят сейчас. год, максимум два - и фнл. затем расформирование, в казане снова откроют бассейн.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 12:26
Мало тренеру платить тоже плохо.
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