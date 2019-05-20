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Игнашевич может возглавить клуб РПЛ

вчера, 19:02

Российский специалист Сергей Игнашевич, покидающий штаб ЦСКА, может начать самостоятельную тренерскую работу в «Оренбурге».

Такой вариант возможен в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов уйдет в «Рубин». Напомним, что рулевой казанцев Курбан Бердыев с высокой долей вероятности команду покинет, он сообщит о своем решении после заключительного тура РПЛ.

Игнашевич работал с «молодежкой» ЦСКА, которая досрочно завоевала титул чемпиона России.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил Denkuz
   363 / 843
сегодня в 21:24
Не говори гоп..
Denkuz
Denkuz ответил Pancher_95
   91 / 843
сегодня в 10:56
На таблицу посмотри, уж по сильнее твоей конюшни )))
Таблица скоро поменяется.
Морозовский
Морозовский ответил 1asss
   7 / 843
сегодня в 10:53
он любит жареную свинину
А уволят за то, что не пригнётся перед бакланами, в отличии от сОккеровских коней (не всех, но большинства)
Pancher_95
Pancher_95 ответил handreb
   363 / 843
сегодня в 10:03
На таблицу посмотри, уж по сильнее твоей конюшни )))
1asss
1asss ответил Морозовский
   801 / 843
сегодня в 10:00
Игнашевич с "Оренбургом" сику надерёт бакланам и его сразу уволят!
он любит жареную свинину
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
сегодня в 09:40
Да отправьте в Рубин Игнаша. Там все-равно уже вряд ли кто-то поможет, зато наберется опыта самостоятельной работы.
SHMEL
SHMEL
   386 / 843
сегодня в 07:23
Наверное уже пора Сергею начать свой большой тренерский путь.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Absinthe
   12 / 843
сегодня в 07:08
https://www.soccer.ru/matches/comments/1128838.shtml?page=7
Absinthe
Absinthe ответил Scuderia Ferrari
   132 / 843
сегодня в 06:03
Ты о чем вообще?)
ОПС
ОПС
   215 / 843
сегодня в 04:52
Слухи слухами, посмотрим как на самом деле будет.
handreb
handreb
   66 / 843
сегодня в 02:48
Шуnя771
Вчера 23:30, редактировал 20.05.2019, 23:30
"Игнашевич может возглавить клуб РПЛ"

Сто пудов Спартак!))

Негоже Игнашевичу тренеровать столь слабый пердивный клуб.
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
сегодня в 01:03
Удачи Сергею!
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
вчера в 23:30
"Игнашевич может возглавить клуб РПЛ"

Сто пудов Спартак!))
beefs
beefs
   169 / 843
вчера в 23:27
опалит крылышки и потеряет уверенность....
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
вчера в 22:44
Игнашевич ещё без опыта совсем. Согласен с теми,кто считает, что нужно начать с ФНЛ.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 22:43
Может что-нибудь получится.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 22:38
Игнашевич с "Оренбургом" сику надерёт бакланам и его сразу уволят!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
вчера в 22:32
с молодежкой хорошо поработал пора на повышение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
   9 / 843
вчера в 22:18
Походу Гинер приобретает ещё один фарм клуб ЦСКА, по русски это 6 очков! Ещё осталось братьев пристроить и можно брать ЛЧ!
Карпин - Ростов, Парфенов - Урал, Аленичев - Енисей!!!
9 очков из 18!!! Не любит Карпин Федуна, а Алень прям обожает!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 22:17
В Оренбурге нормальный коуч. В РПЛ есть куда более очевидные варианты для смены тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
вчера в 21:56
Прикольненько, конь по жизни Игнашевич будет работать на Газпром ;)
Хотя о чём я, у них у самих в тренерах Онопко с ромбом в сердце. Ну разве ж не гы-гы?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Absinthe
   12 / 843
вчера в 21:19
Хотел бы, вырвался бы, лол кек чебурек)))
И кстати, ты почитал ветку? Ну и от кого самая гадость исходит? Это ж надо, про нелюдя, который в Ростове людей убивал, именно на ветке ФК Ростов писать, позор!
морозз
морозз
   83 / 843
вчера в 21:09
Походу Гинер приобретает ещё один фарм клуб ЦСКА, по русски это 6 очков! Ещё осталось братьев пристроить и можно брать ЛЧ!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
вчера в 21:04
Главное, чтобы у нас не было тренеров-пупсиков, а то они наш футбол добивают.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
вчера в 20:48
Рановато ему ещё. Опыта никакого.
Брулин
Брулин
   172 / 843
вчера в 20:47
Не зря в интервью нахваливал Семака ))
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
вчера в 20:46
В межсезонье видно будет
Alex-96
Alex-96
   198 / 843
вчера в 20:39
Годик поработал 10-м помощником Ганчаренко и сразу клуб РПЛ возглавить?! Авантюра какая то дикая, таких выскочек было много, и где они? Пусть пример с Семака берет - много лет помощником, потом главным.
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
вчера в 20:25
Лучше Игнашевича в рубин, а Федотов Оренбургу еще пригодится.
Тага Дага
Тага Дага
   223 / 843
вчера в 20:23
А что сразу не в рубин...или цска...по годам он старше школьника из колхоза имени Лукашенко...
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