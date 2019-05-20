Российский специалист Сергей Игнашевич, покидающий штаб ЦСКА, может начать самостоятельную тренерскую работу в «Оренбурге».
Такой вариант возможен в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов уйдет в «Рубин». Напомним, что рулевой казанцев Курбан Бердыев с высокой долей вероятности команду покинет, он сообщит о своем решении после заключительного тура РПЛ.
Игнашевич работал с «молодежкой» ЦСКА, которая досрочно завоевала титул чемпиона России.
Вчера 23:30, редактировал 20.05.2019, 23:30
"Игнашевич может возглавить клуб РПЛ"
Сто пудов Спартак!))
Негоже Игнашевичу тренеровать столь слабый пердивный клуб.
Вчера 23:30, редактировал 20.05.2019, 23:30
"Игнашевич может возглавить клуб РПЛ"
Сто пудов Спартак!))
Негоже Игнашевичу тренеровать столь слабый пердивный клуб.
Сто пудов Спартак!))
Сто пудов Спартак!))
9 очков из 18!!! Не любит Карпин Федуна, а Алень прям обожает!!!
9 очков из 18!!! Не любит Карпин Федуна, а Алень прям обожает!!!
Хотя о чём я, у них у самих в тренерах Онопко с ромбом в сердце. Ну разве ж не гы-гы?
Хотя о чём я, у них у самих в тренерах Онопко с ромбом в сердце. Ну разве ж не гы-гы?
И кстати, ты почитал ветку? Ну и от кого самая гадость исходит? Это ж надо, про нелюдя, который в Ростове людей убивал, именно на ветке ФК Ростов писать, позор!
И кстати, ты почитал ветку? Ну и от кого самая гадость исходит? Это ж надо, про нелюдя, который в Ростове людей убивал, именно на ветке ФК Ростов писать, позор!