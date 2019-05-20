"Игнашевич может возглавить клуб РПЛ"

вчера, 19:02

Российский специалист , покидающий штаб ЦСКА , может начать самостоятельную тренерскую работу в «Оренбурге».

Такой вариант возможен в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов уйдет в «Рубин». Напомним, что рулевой казанцев Курбан Бердыев с высокой долей вероятности команду покинет, он сообщит о своем решении после заключительного тура РПЛ .