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Бердыев может сменить Ганчаренко в ЦСКА

сегодня, 17:42

По данным, полученным от хорошо информированных источников, приближенных к ЦСКА, новым главным тренером «армейцев» может стать Курбан БердыевЕвгений Гинер близок к подписанию контракта с 66-летним специалистом. 

Московский клуб потерял шанс на попадание в Лигу чемпионов, и Виктор Ганчаренко, вероятно, свой пост покинет.

Бердыев понимает, что в ближайшие годы на успех с распродающим игроков «Рубином» рассчитывать не сможет, а ЦСКА может стать для него эффектной точкой в карьере. Сообщается, что тренер будет получать в Москве те же 3 млн евро в год, что и в Казани. Перед ЦСКА будет поставлена одна задача: незамедлительно вернуться в Лигу чемпионов и зарабатывать на футболе, а не на продаже юных футболистов.

На днях другой источник сообщил, что Бердыев собирается взять паузу в карьере.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   128 / 845
сегодня в 19:08
Хряки придумали фигню, чтобы было о чем похрюкать.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил Морозовский
   42 / 845
сегодня в 19:05
КТО НОСИТ КОНСКОЕ БЕЛЬЁ - ТОТ ЗАВТРА БУДЕТ ЛАЗУРЬЁ!!!
Ты давно хряк.
Sergey Z
Sergey Z
   151 / 845
сегодня в 19:04
Бердыев в ЦСКА? Бред сивого мерина!!!
Морозовский
Морозовский ответил Ненавижу спартак
   7 / 845
сегодня в 19:03
После провального старта в чемпионате заявлял, что за другой клуб болеть будешь, теперь опять.Болей за тарасню.
КТО НОСИТ КОНСКОЕ БЕЛЬЁ - ТОТ ЗАВТРА БУДЕТ ЛАЗУРЬЁ!!!
mangoх12
mangoх12
   27 / 845
сегодня в 18:58
в этой новости одно радует, что Гинер понял , что его развели на 5 лямов как минимум с Обляковым и на 15 с ЛЧ и что картофкльного прохвоста надо убирать ..а бы отдал предпочтение Гришину
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 845
сегодня в 18:57
Надеюсь, что это не более чем слухи! Бердыев, при всем к нему уважении, уже не тот, что был даже в Ростове. Хватку начал терять Бекиевич и даже его четки ему не помогают....
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 845
сегодня в 18:56
Не вижу смысла
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 18:56
тренер ток взял команду, которая при этом сильно обновилась/омолодилась...
от ЦСКА в начале сезона мало кто и попадание в ЛЕ ждал...
странное решение будет.
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 18:56
Пора коням заказывать ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС!!
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 18:55
Пусть лучше в спартак идет.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил ermak6848
   42 / 845
сегодня в 18:54
да пусть будет если владельцу клуба так надо Я тогда больше не болельщик ЦСКА...
После провального старта в чемпионате заявлял, что за другой клуб болеть будешь, теперь опять.Болей за тарасню.
Морозовский
Морозовский ответил ermak6848
   7 / 845
сегодня в 18:53
да пусть будет если владельцу клуба так надо Я тогда больше не болельщик ЦСКА...
Бакланом станешь?
спартак 1987
спартак 1987
   220 / 845
сегодня в 18:52
Бердыев был бы хорошим вариантом для сборной России вместо Стаса, что порит всякую чушь прессе. если динамо решили кординально поменять состав и бороться за еврокубки Курбан Бикиевич тоже пригодился бы бело -голубым. на счёт его прихода в цска? слабо верится, что Гинер пойдёт на такой шаг
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 18:51
Одно могу сказать, радует то, что Ганчаренко на выход. Пускай билет в Борисов покупает.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 18:50
Что за бред?
ziborock
ziborock ответил RamonCSKA
   34 / 845
сегодня в 18:49
поверил бы если мы были спартаком
Но до Спартака вам далеко!
И, кстати, если не "утка", то я тебе еще напомню!)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   336 / 845
сегодня в 18:47
т.е. в нашем чемпе можно заработать ток если в ЛЧ попадешь? АЖАЖАЖАЖ
mensk
mensk
сегодня в 18:47
Этого еще только не хватало армейцам...
ermak6848
ermak6848
   167 / 845
сегодня в 18:45
да пусть будет если владельцу клуба так надо
Я тогда больше не болельщик ЦСКА...
Добряк
Добряк
   622 / 845
сегодня в 18:40
Похоже на утку. Брать такого 73ыжника...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   396 / 845
сегодня в 18:39
Бред, но снова спутали людям карты бородавочники с проводницами. Е5 чемпионы: то 0-7 то последнее место в группе с порту, шальке и сараем.
RamonCSKA
RamonCSKA
   371 / 845
сегодня в 18:38
поверил бы если мы были спартаком
Footbolista
Footbolista
   30 / 845
сегодня в 18:35
Туркменские кони самые смешные)...
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 845
сегодня в 18:35
маловероятная утятина
Hypnoz
Hypnoz
   312 / 845
сегодня в 18:34
Правильно. Ганчаренка ставил уфимский автобус, туркмен поставит суперавтобус ! Забиваем гол и становимся в своей штрафной до конца матча !
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
сегодня в 18:33
Да ну, бред!
Заполярный
Заполярный
   93 / 845
сегодня в 18:30
ПОЗОР КОБЫЛАМ.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   668 / 845
сегодня в 18:29
Гинер не подпишет туркменского автобусника.
dok66
dok66
   395 / 845
сегодня в 18:29
Ну снукер , хоть себя уважайте немного . Зачем же так грубо
parallels
parallels
   5 / 845
сегодня в 18:28
стыдно за спартак!
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