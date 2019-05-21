Бердыев может сменить Ганчаренко в ЦСКА

сегодня, 17:42

По данным, полученным от хорошо информированных источников, приближенных к ЦСКА , новым главным тренером «армейцев» может стать . Евгений Гинер близок к подписанию контракта с 66-летним специалистом.

Московский клуб потерял шанс на попадание в Лигу чемпионов, и , вероятно, свой пост покинет.

Бердыев понимает, что в ближайшие годы на успех с распродающим игроков «Рубином» рассчитывать не сможет, а ЦСКА может стать для него эффектной точкой в карьере. Сообщается, что тренер будет получать в Москве те же 3 млн евро в год, что и в Казани. Перед ЦСКА будет поставлена одна задача: незамедлительно вернуться в Лигу чемпионов и зарабатывать на футболе, а не на продаже юных футболистов.

На днях другой источник сообщил, что Бердыев собирается взять паузу в карьере.