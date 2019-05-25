Манчини: «Для Балотелли двери в сборную всегда открыты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный вызов нападающего «Марселя» Марио Балотелли в национальную команду.
Для Марио двери в сборную всегда открыты.
Белотти? Я поговорю с ним. Проблема в том, что мы играем в определенный стиль футбола, поэтому нам нужен определенный тип игроков, чтобы всё соответствовало задумкам. Белотти обладает другими характеристиками, но если он будет забивать голы...
Ранее Манчини рассказал о перспективах своей команды.
Попробуй такого не пусти - в окно залезет...)
Вообще классные иногда миниатюры возникали между Роберто и Марио, особенно когда последний выходил один в один с пустыми воротами и феерил....))
Попробуй такого не пусти - в окно залезет...)
Вообще классные иногда миниатюры возникали между Роберто и Марио, особенно когда последний выходил один в один с пустыми воротами и феерил....))