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Манчини: «Для Балотелли двери в сборную всегда открыты»

сегодня, 11:59

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный вызов нападающего «Марселя» Марио Балотелли в национальную команду. 

Для Марио двери в сборную всегда открыты. 

Белотти? Я поговорю с ним. Проблема в том, что мы играем в определенный стиль футбола, поэтому нам нужен определенный тип игроков, чтобы всё соответствовало задумкам. Белотти обладает другими характеристиками, но если он будет забивать голы...

Ранее Манчини рассказал о перспективах своей команды. 

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Шуnя771
Шуnя771
   44 / 844
сегодня в 12:15
Манчини: «Для Балотелли двери в сборную всегда открыты»

Попробуй такого не пусти - в окно залезет...)

Вообще классные иногда миниатюры возникали между Роберто и Марио, особенно когда последний выходил один в один с пустыми воротами и феерил....))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   294 / 844
сегодня в 12:09
что за стиль где нет места для Балотелли? Может Балотели надо опорником сделать?)))
Novograd
Novograd
   532 / 844
сегодня в 12:05
Дурачок 3 сделать
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