Манчини: «Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания»

Главный тренер сборной Италии рассказал о перспективах своей команды.

Есть команды, которые нас опережают. Франция, в первую очередь, но ни у кого из них нет суперзвезд, которые могли бы что-то изменить.

Так что, если мы будем хорошо работать, если мы будем играть в атакующий футбол, который всех будет радовать, то положительные результаты станут возможными. Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания, мы открываем новую эру. Это прекрасный момент в нашем футболе.

Если бы мы встретились с Францией сейчас, они бы нас победили, но мы сможем проявить себя на Евро-2020.