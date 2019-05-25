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Манчини: «Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания»

сегодня, 11:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах своей команды. 

Есть команды, которые нас опережают. Франция, в первую очередь, но ни у кого из них нет суперзвезд, которые могли бы что-то изменить.

Так что, если мы будем хорошо работать, если мы будем играть в атакующий футбол, который всех будет радовать, то положительные результаты станут возможными. Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания, мы открываем новую эру. Это прекрасный момент в нашем футболе. 

Если бы мы встретились с Францией сейчас, они бы нас победили, но мы сможем проявить себя на Евро-2020. 

Напомним, что недавно Манчини был признан тренером года в Италии.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   94 / 844
сегодня в 12:17
Тренер ни о чем.
Семак иди сюда
Семак иди сюда ответил Abverin
   259 / 844
сегодня в 11:58
Какой тренер такие и слова
oncha
oncha
   156 / 844
сегодня в 11:58
Так обычно свиньи говорят перед каждым сезоном: "Мы спартак!", а в итоге оказываются обыкновенными свиньями.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   259 / 844
сегодня в 11:58
А будете как Сан-Марино
Морозовский
Морозовский
   8 / 844
сегодня в 11:54
Манчино: " Мы сейчас бакланы"
Abverin
Abverin
   93 / 844
сегодня в 11:53
Набор пустых слов.
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