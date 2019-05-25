Манчини: «Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о перспективах своей команды.
Есть команды, которые нас опережают. Франция, в первую очередь, но ни у кого из них нет суперзвезд, которые могли бы что-то изменить.
Так что, если мы будем хорошо работать, если мы будем играть в атакующий футбол, который всех будет радовать, то положительные результаты станут возможными. Мы - Италия, мы можем быть как Франция и Испания, мы открываем новую эру. Это прекрасный момент в нашем футболе.
Если бы мы встретились с Францией сейчас, они бы нас победили, но мы сможем проявить себя на Евро-2020.
Напомним, что недавно Манчини был признан тренером года в Италии.