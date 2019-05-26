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«Урал» оказался сильнее «Анжи» в заключительном туре РПЛ

сегодня, 15:53
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» переиграл «Анжи» в матче 30-го тура РПЛ.

В итоговой таблице «Урал» занял десятую строчку (38 очков), а «Анжи» - пятнадцатую (21 очко).

Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» - «Урал» - 0:2 (0:0)
Голы: Погребняк 56, Брызгалов 59

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Закиров (Кацаев 80), Ондуа, Иванченко, Агаларов, Долгов (Понсе 75).
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Бумаль Майега (Фидлер 73), Емельянов, Ильин, Панюков (Катрич 46), Араторе (Данцев 90), Погребняк.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупрежденияе: Бумаль Майега 16.

Судья: Турбин Евгений.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».

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Все комментарии
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:27
Прекрасно
Oleg1956
Oleg1956 ответил nautilus163
   721 / 832
сегодня в 16:27
Томь- это река, по ней плавают! А город Томск! Это, типа, как река Кура, а город Курск!!! )))))))
Согласен ошибка.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   453 / 832
сегодня в 16:26
Пашу - с голом! Надеюсь, в следующем сезоне будет забивать почаще!
Анжи удачи в ФНЛ.
tamerlan71
tamerlan71 ответил nautilus163
   422 / 832
сегодня в 16:26
Томь- это река, по ней плавают! А город Томск! Это, типа, как река Кура, а город Курск!!! )))))))
Твое "надеИмся" повеселее города "Томь".
nautilus163
nautilus163 ответил Oleg1956
   220 / 832
сегодня в 16:21
А че нам плакать. Посмотрим в следующем сезоне какие клубы будут в нищете. Вам не нравился наш стадион поедете теперь в Тамбов и Томск.
Томь- это река, по ней плавают! А город Томск! Это, типа, как река Кура, а город Курск!!! )))))))
tamerlan71
tamerlan71
   422 / 832
сегодня в 16:16
„Анжи“ не будет участвовать в турнире ФНЛ. Директор Балтики об этом заявил уже несколько дней назад.

https://www.newkaliningrad.ru/news/sport/23259222-doma-ne-obygrali-autsaydera-pokazyvaem-kak-baltika-vyletala-iz-fnl-foto.html
Oleg1956
Oleg1956 ответил nautilus163
   721 / 832
сегодня в 16:11
Надеимся, что история на этом заканчивается! И останутся только воспоминания! )))) Небось рыдают все восемь болельщиков этого клуба!
А че нам плакать. Посмотрим в следующем сезоне какие клубы будут в нищете. Вам не нравился наш стадион поедете теперь в Тамбов и Томск.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:11
Урал с победой.
Молодцы.
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 832
сегодня в 16:09
Урал с победой над командой призраком! Она вроде есть и её вроде нет.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   808 / 832
сегодня в 16:06
По-любому,Анжи!!!
nautilus163
nautilus163
   220 / 832
сегодня в 16:06
Надеимся, что история на этом заканчивается! И останутся только воспоминания! )))) Небось рыдают все восемь болельщиков этого клуба!
Oleg1956
Oleg1956
   721 / 832
сегодня в 16:06
Ну вот и все закончились мучения игроков трнеров Анжи и конечно нас болельщиков клуба.Надеюсь не будут уже хаить Анжи так как наверное клуба с этим именем не будет.Буду наблюдать за Динамо Махачкала.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   395 / 832
сегодня в 16:05
Урал с победой!
NAZAR 007
NAZAR 007
   33 / 832
сегодня в 16:01
Ну теперь спокойно в пердив и вопрос за правительством,
если Шихсаидов собрался что-то предпринимать, это хорошо.

Сезон закончен, адекватным-вашим командам побед и удач,
а наш Анжи отправляется в ФНЛ ,надеюсь вопрос с командой
решат положительно на уровне законодательном, вперед, Анжи !
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