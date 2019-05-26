«Урал» оказался сильнее «Анжи» в заключительном туре РПЛ

«Урал» переиграл «Анжи» в матче 30-го тура РПЛ.
В итоговой таблице «Урал» занял десятую строчку (38 очков), а «Анжи» - пятнадцатую (21 очко).
Каспийск, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» - «Урал» - 0:2 (0:0)
Голы: Погребняк 56, Брызгалов 59
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Закиров (Кацаев 80), Ондуа, Иванченко, Агаларов, Долгов (Понсе 75).
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Бумаль Майега (Фидлер 73), Емельянов, Ильин, Панюков (Катрич 46), Араторе (Данцев 90), Погребняк.
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупрежденияе: Бумаль Майега 16.
Судья: Турбин Евгений.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Крылья Советов».
Анжи удачи в ФНЛ.
Анжи удачи в ФНЛ.
https://www.newkaliningrad.ru/news/sport/23259222-doma-ne-obygrali-autsaydera-pokazyvaem-kak-baltika-vyletala-iz-fnl-foto.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/sport/23259222-doma-ne-obygrali-autsaydera-pokazyvaem-kak-baltika-vyletala-iz-fnl-foto.html
Молодцы.
Молодцы.
если Шихсаидов собрался что-то предпринимать, это хорошо.
Сезон закончен, адекватным-вашим командам побед и удач,
а наш Анжи отправляется в ФНЛ ,надеюсь вопрос с командой
решат положительно на уровне законодательном, вперед, Анжи !
если Шихсаидов собрался что-то предпринимать, это хорошо.
Сезон закончен, адекватным-вашим командам побед и удач,
а наш Анжи отправляется в ФНЛ ,надеюсь вопрос с командой
решат положительно на уровне законодательном, вперед, Анжи !