«Барселона» уступила «Валенсии» в финале Кубка Испании

«Валенсия» выиграла Кубок Испании. В финале «летучие мыши» одержали победу над «Барселоной».
Севилья, стадион Бенито Вильямарин
«Барселона» - «Валенсия» 1:2 (0:2)
Голы: Лионель Месси 73 - Гамейро 21, Родриго 33
«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду (Малком 46), Пике, Ленгле, Альба, Артур Рамос (Видаль 46), Бускетс, Ракитич (Аленья 77), Роберто, Лионель Месси, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо (Кондогбиа 65), Коклен, Гонсалу Гедеш, Родриго (Диахаби 88), Гамейро (Пиччини 72)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Гайя 53, Бускетс 61, Кондогбиа 69, Видаль 89
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
Напомним, что «Барселона» по итогам этого сезона завоевала чемпионский титул.
Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.
Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:
- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.
- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.
По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!
Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.
Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:
- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.
- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.
По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!
Мы всё еще не отошли от того, что произошло в Ливерпуле. Я точно. Впереди у нас финал Кубка Испании. Необходимо хорошо сыграть и завершить сезон с еще одним трофеем.
Видать хорошо Ливерпуль прибил барсу)))
Мы всё еще не отошли от того, что произошло в Ливерпуле. Я точно. Впереди у нас финал Кубка Испании. Необходимо хорошо сыграть и завершить сезон с еще одним трофеем.
Видать хорошо Ливерпуль прибил барсу)))
Ну а Валенсию поздравляю с кубком! Молодцы! Уволили Вальверде и за то спасибо!
Ну а Валенсию поздравляю с кубком! Молодцы! Уволили Вальверде и за то спасибо!
с каждым годом у Барсы состав слабее и слабее,в том числе и скамейка.
покупают хз кого за огромные деньги,а своих воспитанников(Деулофеу/Аленья)игнорят, хотя они ну не слабее распиареных бразильцев(Коут/Артур)
конечно кто скажет что у них были шансы,но напомню что при Гвардиоле Тельо и Куэнка казались игроками основы,при том что Деу и Аленья намного талантливее.
с каждым годом у Барсы состав слабее и слабее,в том числе и скамейка.
покупают хз кого за огромные деньги,а своих воспитанников(Деулофеу/Аленья)игнорят, хотя они ну не слабее распиареных бразильцев(Коут/Артур)
конечно кто скажет что у них были шансы,но напомню что при Гвардиоле Тельо и Куэнка казались игроками основы,при том что Деу и Аленья намного талантливее.
- все готовтесь, трепищите, Барселона готова к треблу.
после позорного вылета от Ливерпуля:
- все готовтесь, золотой дубль ждет Барселону.
после поражения от Валенсии:
- ничего страшного, готовьтесь, готовтесь, к золотому дублю - у нас еще остался кубок Жампера.
- все готовтесь, трепищите, Барселона готова к треблу.
после позорного вылета от Ливерпуля:
- все готовтесь, золотой дубль ждет Барселону.
после поражения от Валенсии:
- ничего страшного, готовьтесь, готовтесь, к золотому дублю - у нас еще остался кубок Жампера.
Надеемся, что это не слухи.
Надеемся, что это не слухи.
Это еще до перехода в Юве..
Ну а Алекс, классный был футболист. Особенно четко штрафные исполнял) на память сразу приходит, как он почти с центра Зениту забил.
Это еще до перехода в Юве..
Ну а Алекс, классный был футболист. Особенно четко штрафные исполнял) на память сразу приходит, как он почти с центра Зениту забил.