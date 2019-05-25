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«Барселона» уступила «Валенсии» в финале Кубка Испании

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» выиграла Кубок Испании. В финале «летучие мыши» одержали победу над «Барселоной».

Севилья, стадион Бенито Вильямарин

«Барселона» - «Валенсия» 1:2 (0:2)
Голы: Лионель Месси 73 - Гамейро 21, Родриго 33

«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду (Малком 46), Пике, Ленгле, Альба, Артур Рамос (Видаль 46), Бускетс, Ракитич (Аленья 77), Роберто, Лионель Месси, Коутиньо
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Валенсия»: Хауме, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо (Кондогбиа 65), Коклен, Гонсалу Гедеш, Родриго (Диахаби 88), Гамейро (Пиччини 72)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Гайя 53, Бускетс 61, Кондогбиа 69, Видаль 89

Судья: Ундиано Мальенко Альберто.

Напомним, что «Барселона» по итогам этого сезона завоевала чемпионский титул.

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   245 / 839
сегодня в 01:15
Месси не убежит теперь из Барселоны?
ESPANOL
ESPANOL ответил NGY
сегодня в 01:14
Персофаны Месси в начале сезона: - все готовтесь, трепищите, Барселона готова к треблу. после позорного вылета от Ливерпуля: - все готовтесь, золотой дубль ждет Барселону. после поражения от Валенсии: - ничего страшного, готовьтесь, готовтесь, к золотому дублю - у нас еще остался кубок Жампера.
А какого, спрашивается, рожна вы вышвыривали Анчелоти и других тренеров, когда Весло выкляньчивал ЗМ и забивал с пеналей и Асасунам и Хетафе, делая статистику? Месси в одиночку Барсу чемпионом сделал и до полуфинала ЛЧ дотащил, сделав задел в первой игре с Ливером. Забей Дембеле с его подачи четвертый и все было бы в ажуре. Лео не виноват, что его окружают вышедшие в тираж неудачники, он и так Суареса в бомбардиры выводит регулярно. Если ты говоришь, что тренер не виноват, значит ты футбол от регби отличить не можешь. Вальверде главный виновник того безобразия, которое получилось с Барсой. Развалил и команду и игру. Если его игроки не могут из обороны молниеносно выйти в контратаку, а в защите в зонах хоть строевым шагом ходи, кому не лень, если команда не может или не умеет перестраиваться при необходимости, виноват тренер, тем более, когда три раза наступает на одни и те же грабли.
Илья Белкин
Илья Белкин
   366 / 839
сегодня в 01:12
Пике с очередным проникновением🤣🤣
NGY
NGY
   43 / 839
сегодня в 01:11
Фынаты, которые ругают Вальверде(преимущественно персофаны Месси) вы хоть статистику матча посмотрите на сайте вхоскоред, которым вы часто козыряете, прежде чем кидаться обвинениями на человека.

Барса владела мячом 77.2 / 22.8 %
Удары 26 / 9 в пользу Барсы.
Успешность передая 91/70 в пользу Барсы
Угловые 9 / 2 в пользу Барсы.

Все как и во времена Пепа, но лишь с той разницей, что Месси:

- совершил 8 раз дриблинг, потерял мяч 6 раз(вдвое выше, чем у любого другого игрока) Другому такое не позволили бы, вот почему он собирает столько дриблинга за матч.

- ударил по воротам 12 раз, больше чем вся Валенсия вместе взятые и все один гол коронный в пустые.


По всем статистическим данным, Барса рвала Валенсию, так какого лешего, вы крайним сделали Вальверде,а не бестолкового дриблера, покорителя Осасун?!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   242 / 839
сегодня в 01:01
Грац Валенсию
abrek123
abrek123
   177 / 839
сегодня в 01:00
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что он все еще не отошел от поражения «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов.

Мы всё еще не отошли от того, что произошло в Ливерпуле. Я точно. Впереди у нас финал Кубка Испании. Необходимо хорошо сыграть и завершить сезон с еще одним трофеем.

Видать хорошо Ливерпуль прибил барсу)))
Тео Джонс
Тео Джонс ответил NGY
   252 / 839
сегодня в 00:58
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       242 / 839
    сегодня в 00:56
    Месся... что за ну нафиг?...получил свое, оно тебе надо? или только твоим глорам?
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 00:55
    Вторая серия игры с Ливерпулем в Англии только соперник послабее, поэтому и счет такой, хотя мог быть вполне и разгромным. Похоже, что функциональной подготовки вообще нет, все силы оставили в чемпионате, а в конце еле ноги передвигали. Вальверде, конечно,не годится, как тренер для Барсы. Чемпионат выиграл Лео и Суарес помог. Барса, как команда, кончилась. Месси, все что мог сделал, а остальные? У Вальверде глаза, похоже, на другом месте. Упрямо ставит дуболомов в состав, хотя, если честно, уже и выбирать не из кого. Коу, ноль полный. Роберто бестолковый и прямолинейный. Бускетс весь вышел, сдулся. Видаль, одна суета бестолковая. Артур, Малколм, Аленья - игроки уровня Анжи. Ракитич, то ли саботирует, то ли надоело ему все. Альба, такое впечатление, что наелся до самых бровей, уже голова кругом идет, не знает сам, что творит. Ленгле вроде заиграл, но потом опять поплыл. Вообщем, куда не кинь, всюду клин! Есть костяк команды, Месси, Пике, Самеду и Альба с натяжкой, ну и Тер Штеген. Вот новому тренеру и нужно вокруг них команду новую собирать, а остальных в ломбард!
    Ну а Валенсию поздравляю с кубком! Молодцы! Уволили Вальверде и за то спасибо!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       242 / 839
    сегодня в 00:51
    жаль, Черышева не было(
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       242 / 839
    сегодня в 00:49
    гному по кепке.
    abrek123
    abrek123
       177 / 839
    сегодня в 00:48
    Валенсию с победой заслужили, в первом тайме счет 3-0 уже должен быть, а во втором еще момента три не использовала Валенсия 100% и по моменту с голом Месси, я все-таки думаю там оффсайд был..Кроме одного момента где Месси в штангу пробил и Видаль не добил, вообще моментов не могу вспомнить у Барсы все катали мяч и теряли...Но с такими игроками даже и не сенсацияСилерсен, Ленгле,Артур не Видаль, Роберто,Алания все время только пассы Альбе или Бускетсу отдавал,Семеду и остальные..Тут только Месси,Пике,Бускетс,Альба смотрелись как обычно и не сильно выбивались,Ракитич нестабильный игрок и смотрится последние года каким-то уставшим блеска в глазах не видно...
    da da da
    da da da ответил Incredulous
       322 / 839
    сегодня в 00:43
    Многие фаны Барсы сейчас во всём обвиняют Вальверде. Может он и физрук, но разве вы не видите, что проблема нынешней Барселоны это стиль её игры, а именно то, что любые действия игроков Барсы должны сводиться к тому, как лучше отдать пас на Месси. Это хорошо работало тогда, когда Месси был помоложе, и были такие мастера паса как Хави и Иньеста. Сейчас же Месси уже не тот что был раньше, как это ни прескорбно для фанов Барсы. Он начал быстрее уставать, стал менее подвижен, менее стабилен. Да, он еще может решить исход игры своими индивидуальными действиями, но это становится все реже и реже. И с каждым годом это будет все заметнее и заметнее.
    проблема Барсы в качестве состава,из-за очень плохой селекции.
    с каждым годом у Барсы состав слабее и слабее,в том числе и скамейка.
    покупают хз кого за огромные деньги,а своих воспитанников(Деулофеу/Аленья)игнорят, хотя они ну не слабее распиареных бразильцев(Коут/Артур)
    конечно кто скажет что у них были шансы,но напомню что при Гвардиоле Тельо и Куэнка казались игроками основы,при том что Деу и Аленья намного талантливее.
    dino-hsv
    dino-hsv
       241 / 839
    сегодня в 00:43
    чем скорее в каталонии поймут, что они обычный середняк, зависящий от настроения месси, тем быстрее они привезут кубок чемпионов в барселону. столько бабла слито в бестолковые покупки, что даже реал нулевых позавидует
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил cevin cigan
       252 / 839
    сегодня в 00:42
    Не расстраивайтесь барсуки,ещё не всё потеряно,у вас ещё есть кубок бампера! Самый главный для вас трофей в жизни!!!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         252 / 839
      сегодня в 00:41
      Бартомеу и Вальверде гнать нужно и побыстрее, один недоменеджер, второй физручелла, который уже даже не скрывает это. Два уникума ту**рылых.
      dino-hsv
      dino-hsv
         241 / 839
      сегодня в 00:40
      барса по праву забирает звание самой бесхребетной команды сезона
      амурец
      амурец
         60 / 839
      сегодня в 00:40
      вот только стоит какой либо команде показать зубы и Барселона беспомощна, нет лидера и нет капитанах к команды что бы дать настрой, в команда то Барселона хорошея, но повторяю на поле боец только Видаль (хоть и хамло) а лидера нет
      dino-hsv
      dino-hsv
         241 / 839
      сегодня в 00:40
      ну это финальный гвоздь в крышку гроба барселона. столько воплей 2 недели, каждый день крики из стана барселоны о "завоевании кубка" и "завершении на хорошей ноте", первое предматчевое интервью месси за 4 года, и вот оно - вот!
      NOVA
      NOVA
         353 / 839
      сегодня в 00:37
      ух ты!! валя БРАВО!!!
      Incredulous
      Incredulous
         151 / 839
      сегодня в 00:35
      Многие фаны Барсы сейчас во всём обвиняют Вальверде. Может он и физрук, но разве вы не видите, что проблема нынешней Барселоны это стиль её игры, а именно то, что любые действия игроков Барсы должны сводиться к тому, как лучше отдать пас на Месси. Это хорошо работало тогда, когда Месси был помоложе, и были такие мастера паса как Хави и Иньеста. Сейчас же Месси уже не тот что был раньше, как это ни прескорбно для фанов Барсы. Он начал быстрее уставать, стал менее подвижен, менее стабилен. Да, он еще может решить исход игры своими индивидуальными действиями, но это становится все реже и реже. И с каждым годом это будет все заметнее и заметнее.
      NGY
      NGY
         43 / 839
      сегодня в 00:33
      Персофаны Месси в начале сезона:

      - все готовтесь, трепищите, Барселона готова к треблу.

      после позорного вылета от Ливерпуля:

      - все готовтесь, золотой дубль ждет Барселону.

      после поражения от Валенсии:

      - ничего страшного, готовьтесь, готовтесь, к золотому дублю - у нас еще остался кубок Жампера.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
         446 / 839
      сегодня в 00:33
      В чемпионате 1:1 дома, 2:2 на выезде, по голам на выезде лучше. В кубке 2:1 в финале. Валенсия переиграла Барселону в этом сезоне)
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         252 / 839
      сегодня в 00:31
      Физручелла Вальверде аут. Что и требовалось доказать)
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         146 / 839
      сегодня в 00:31
      Есть информация, что в ближайшее время Вальверде подаст в отставку..
      Надеемся, что это не слухи.
      -Inquisitоr-
      -Inquisitоr-
         112 / 839
      сегодня в 00:29
      Ну проиграли и чёрт с ним - долгие годы Кубок Короля находился в Каталонии и нет ничего страшного, что в кои-то веки его взял кто-то другой. К тому же может Бартомеу прозреет и выгонит Вальверде, который вряд ли сможет что-то улучшить. И совсем непонятен визг безмозглых глоров сливочного бестрофейника - Барселона как ни крути - ЧЕМПИОН, а их мешок второй год подряд пускают по кругу все кому не лень, а Барса, на которую они льют помои, за два сезона трижды разгромно унизила мадридский девичник. Поэтому им плакать надо, а не визжать от восторга. Впрочем прикрываться чужими победами при собственной беспомощности - это давнишняя традиция сливочного борделя и его глоров, в которой ярко проявляется их гомосячье нутро...
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответил juvenale
         146 / 839
      сегодня в 00:26
      Я видел только то, как ты пел песни в адрес Роналду)
      Это еще до перехода в Юве..
      Ну а Алекс, классный был футболист. Особенно четко штрафные исполнял) на память сразу приходит, как он почти с центра Зениту забил.
      milan-f
      milan-f ответил parallels
         259 / 839
      сегодня в 00:25
      Мне однажды за то, что назвал 25 процентного клоуна 100 процентным и даже очень вежливо высказался, то на 3 дня влепили. А тут за ''такая ничтожество, как я'' 2е суток, эээ, хорошо одделался ещё. Ахахв
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
         81 / 839
      сегодня в 00:25
      Эти поражения к успеху,тренера если не уволят,самого президента уволят спонсоры вместе с тренером
      severnyj84
      severnyj84
         76 / 839
      сегодня в 00:25
      Жаль Барселону!
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