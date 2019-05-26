«Динамо» и «Арсенал» забили шесть голов на двоих

«Динамо» не смогло обыграть «Арсенал» в заключительном туре РПЛ.
«Динамо» завершило чемпионат на 12 месте (33 очка), а «Арсенал» занял 6 строчку (46 пунктов).
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Арсенал» 3:3 (2:1)
Голы: Мигел Кардозу 2, Панченко 29, Панченко 60 - Марков 16 (автогол), Мирзов 52 (пенальти), Горбатенко 84
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич (Рыков 70), Морозов, Юсупов, Теттех (Москвичев 77), Мигел Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко (Марков 16), Евгеньев
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Мирзов, Бакаев, Володько (Альварес 46), Костадинов, Кангва (Лесовой 81), Горбатенко, Ткачев
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Юсупов 15, Теттех 31, Морозов 45, Бакаев 47, Комбаров 48, Мирзов 62
Судья: Безбородов Владислав.
В другом матче тура «Спартак» уступил «Оренбургу».
Динамо и Туле удачи в следующем сезоне.
Динамо и Туле удачи в следующем сезоне.