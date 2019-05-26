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«Динамо» и «Арсенал» забили шесть голов на двоих

сегодня, 15:53
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«Динамо» не смогло обыграть «Арсенал» в заключительном туре РПЛ.

«Динамо» завершило чемпионат на 12 месте (33 очка), а «Арсенал» занял 6 строчку (46 пунктов).

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Арсенал» 3:3 (2:1)
Голы: Мигел Кардозу 2, Панченко 29, Панченко 60 - Марков 16 (автогол), Мирзов 52 (пенальти), Горбатенко 84

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич (Рыков 70), Морозов, Юсупов, Теттех (Москвичев 77), Мигел Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко (Марков 16), Евгеньев
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Мирзов, Бакаев, Володько (Альварес 46), Костадинов, Кангва (Лесовой 81), Горбатенко, Ткачев
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Юсупов 15, Теттех 31, Морозов 45, Бакаев 47, Комбаров 48, Мирзов 62

Судья: Безбородов Владислав.

В другом матче тура «Спартак» уступил «Оренбургу».

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Все комментарии
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:17
Арсенал должен был побеждать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:12
Надо было выигрывать дома.
Динамо и Туле удачи в следующем сезоне.
EAGuar As
EAGuar As
   56 / 832
сегодня в 16:05
И ничья хорошо .
За адекватность
За адекватность
   11 / 832
сегодня в 16:05
Ну прямо как в воду глядел. Болельщикам я полагаю понравилось. "Арсеналу" успешного выступления в ЛЕ.
gentlewolf
gentlewolf
   349 / 832
сегодня в 16:04
15 ничьих, не дали Бекиичу рекорд в одиночестве сотворить(
Храневец
Храневец
   414 / 832
сегодня в 16:03
до следующего сезона главное правильная трансферная политика не набрать 62а вроде манише коштинья лаки изибора покупайте таких какКОРОМАН ДАННИ ВАЛЬБУЭНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910315
112910315
   3 / 832
сегодня в 15:59
Игра для болельщиков, много забитых мячей.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   372 / 832
сегодня в 15:56
ДОГОВОРНОЙ МАТЧ-СПЕКТАКЛЬ
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