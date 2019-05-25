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«Наполи» уступил «Болонье»

сегодня, 23:24
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья3 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче 38-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» завершает сезон на втором месте, «Болонья» - десятая.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Наполи» 3:2 (2:0)
Голы: Сантандер 43, Джемайли 45, Сантандер 88 - Гулям 57, Мертенс 77

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Джемайли (Дестро 83), Пульгар, Сориано (Сванберг 83), Орсолини, Сантандер, Паласио (Крейчи 86)
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Луперто, Гулям, Верди (Кальехон 64), Зелински, Руис, Юнес (Гаэтано 84), Инсинье (Мертенс 63), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждение: Зелински 79

Судья: Ди Паоло Алеандро.

Напомним, что в прошлом туре «Наполи» разгромил «Интер».

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счет 7-0
счет 7-0
   59 / 830
сегодня в 23:26
Наполи от этого матча ни холодно, ни жарко.
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