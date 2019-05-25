«Наполи» уступил «Болонье»

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче 38-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» завершает сезон на втором месте, «Болонья» - десятая.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Наполи» 3:2 (2:0)
Голы: Сантандер 43, Джемайли 45, Сантандер 88 - Гулям 57, Мертенс 77
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Лянко, Дейкс, Джемайли (Дестро 83), Пульгар, Сориано (Сванберг 83), Орсолини, Сантандер, Паласио (Крейчи 86)
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Луперто, Гулям, Верди (Кальехон 64), Зелински, Руис, Юнес (Гаэтано 84), Инсинье (Мертенс 63), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждение: Зелински 79
Судья: Ди Паоло Алеандро.
Напомним, что в прошлом туре «Наполи» разгромил «Интер».