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«Зенит» разгромил «Енисей»

сегодня, 15:52
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«Зенит» обыграл «Енисей» в заключительном туре РПЛ.

«Зенит» завершил чемпионат на первом месте (64 очка), а «Енисей» занял последнюю строчку (20 пунктов).

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Енисей» 4:1 (1:0)
Голы: Азмун 26 (пенальти), Дриусси 57, Ерохин 60, Дриусси 71 - Торбинский 84

«Зенит»: Лунёв, Анюков (Маммана 80), Нету (Заболотный 88), Ракицкий, Жирков, Мак (Смольников 46), Оздоев, Ерохин, Дриусси, Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.

«Енисей»: Юрченко (Едапин 76), Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Ятченко, Рожков, Семакин, Хубулов (Савичев 65), Торбинский, Комков, Кутьин (Костюков 82)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Кутьин 25, Ерохин 50

Судья: Сухой Алексей.

В другом матче тура «Спартак» проиграл «Оренбургу».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   83 / 832
сегодня в 16:25
Свиньям, чтобы не плакали от зависти, по корыту лишнего пойла. ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!!!!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   453 / 832
сегодня в 16:20
Саше Анюкову - огромнейшее спасибо за все 14 лет в клубе! Последний игрок того Зенита, настоящего...
Литейный 4
Литейный 4
   20 / 832
сегодня в 16:19
Теперь можно и расслабиться. Гыгыгы
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 832
сегодня в 16:13
С разгромной победой чемпионы.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:12
Зенит с чемпионством.
Молодцы.
МКС
МКС
   24 / 832
сегодня в 16:09
Ну и правильно

Енисей просил их пропустить

Бомжи их и пропустили.................

По кружку.................

Шесть раз
Лакшери
Лакшери
   117 / 832
сегодня в 16:06
Ерохин с отличным возвращением в строй ! Дриусси молодец , сильно прибавил в этом сезоне . Нету спасибо за все и удачи в спортинге . Анюкова в тренерский штаб . Все игроки сегодня молодцы ! Зенит с чемпионством . В целом отличный заключительный тур вышел и позор спартака как вишенка на торте . Поздравлял оренбуржцев с победой заранее , поздравляю ещё раз )) ПОЗОР СПАРТАКУ !
Литейный 4
Литейный 4
   20 / 832
сегодня в 16:05
Спасибо тебе чемпион. Стыдно за Спартак. Гыгыгы
За адекватность
За адекватность
   11 / 832
сегодня в 16:02
Вот и попрощались с "Енисеем" Правда вместо "чемпионского коридора" для выбывающих в ФНЛ устроили, скажем так, "тоннель любви".
Лакшери
Лакшери
   117 / 832
сегодня в 16:01
С победой !
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:00
УРААААА !!!!!!!!!! ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!! ЖАЛЬ быки не стали вторыми. А так все прекрасно. РАД за цска.
feris1
feris1
   257 / 832
сегодня в 15:59
Зенит с победой!
Дракон1988
Дракон1988
   50 / 832
сегодня в 15:59
Без вопросов как говориться))Всех наших с победой)
iri13
iri13
   163 / 832
сегодня в 15:58
Спасибо за сезон, наша КОМАНДА!
Sully
Sully
   153 / 832
сегодня в 15:58
всех с победой!

Зенит, ЦСКА, Локомотив и Краснодар закончили чемпионат на мажорной ноте! спартак как обычно съел ВЕДРО ПОЗОРА!
parallels
parallels
   2 / 832
сегодня в 15:54
с победой! стыдно за спартак!
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