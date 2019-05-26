«Зенит» разгромил «Енисей»

«Зенит» обыграл «Енисей» в заключительном туре РПЛ.
«Зенит» завершил чемпионат на первом месте (64 очка), а «Енисей» занял последнюю строчку (20 пунктов).
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Енисей» 4:1 (1:0)
Голы: Азмун 26 (пенальти), Дриусси 57, Ерохин 60, Дриусси 71 - Торбинский 84
«Зенит»: Лунёв, Анюков (Маммана 80), Нету (Заболотный 88), Ракицкий, Жирков, Мак (Смольников 46), Оздоев, Ерохин, Дриусси, Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.
«Енисей»: Юрченко (Едапин 76), Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Ятченко, Рожков, Семакин, Хубулов (Савичев 65), Торбинский, Комков, Кутьин (Костюков 82)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Кутьин 25, Ерохин 50
Судья: Сухой Алексей.
В другом матче тура «Спартак» проиграл «Оренбургу».
Молодцы.
Молодцы.
Енисей просил их пропустить
Бомжи их и пропустили.................
По кружку.................
Шесть раз
Енисей просил их пропустить
Бомжи их и пропустили.................
По кружку.................
Шесть раз
Зенит, ЦСКА, Локомотив и Краснодар закончили чемпионат на мажорной ноте! спартак как обычно съел ВЕДРО ПОЗОРА!
Зенит, ЦСКА, Локомотив и Краснодар закончили чемпионат на мажорной ноте! спартак как обычно съел ВЕДРО ПОЗОРА!