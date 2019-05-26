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ЦСКА аннигилировал «Крылья Советов»

сегодня, 15:52
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ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в 30-м туре РПЛ.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА - «Крылья Советов» - 6:0 (1:0)
Голы: Чалов 4, Магнуссон 48, Бийол 52, Сигурдссон 56, Чалов 73, Обляков 80.

«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао (Васин 54), Магнуссон, Марио Фернандес, Щенников, Обляков, Бийол (Нисимура 58), Ахметов (Бистрович 79), Чалов, Сигурдссон.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев 63), Антон (Зиньковский 69), Яковлев, Ткачук, Шейдаев.
Главный тренер: Божович Миодраг.

Судья: Мешков Виталий.

В другом матче тура «Краснодар» оказался сильнее «Рубина».

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Все комментарии
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:28
Круто сыграли. А самое главное хряков сместили .
МКС
МКС
   24 / 832
сегодня в 16:26
Отлично Великий цска обыграл Самую Главную команду в своей истории

И добился таки места..................... в ЛЕ

Браво
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   289 / 832
сегодня в 16:25
Небольшой бальзам на вообщем то неудачный для нас сезон. А так с победой ЦСКА в матче, Чалову персональный респект , ну и за то, что Спартак опять за нами пыль глотает !!!
Faustello
Faustello
   38 / 832
сегодня в 16:24
Из разряда, когда вроде ...бешь фею с крылошками, а в итоге чпокнул хряков )))
Багров-брат
Багров-брат ответил морозз
   145 / 832
сегодня в 16:24
Привет ДЕД, скоро Гинер продаст ЦСКА и будете играть во втором дивизионе магаданского военного округа! Я тебе уже писал что Фердинанд умер, маразм старческий крепчает?
На пенсии иногда тоже мечты назойливые приходят...))) А, может, это просто глюки...)))
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   345 / 832
сегодня в 16:24
А помнится хряки перед сезоном кричали
ЦСКА будет бороться в стыках
После того как команда поменялась на 80 процентов
А по факту вышло, что ЦСКА опять унизил спартак
Absinthe5
Absinthe5 ответил Пегас в пальто
   194 / 832
сегодня в 16:23
А у Валерия Георгиевича на кого абонемент?
Надеюсь, он уйдет из Сельмаша
Absinthe5
Absinthe5 ответил Дед за ЦСКА
   194 / 832
сегодня в 16:22
Проснись и дальше пой чепуху)))))))))))).
Не могу ответить Вам также грубо)) Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!
Пегас в пальто
Пегас в пальто ответил Absinthe5
сегодня в 16:20
А у Валерия Георгиевича на кого абонемент?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Absinthe5
   37 / 832
сегодня в 16:20
Интересный факт: Если в матче соперник явно ложится под коней, то и судья лояльный, дает поиграть. В случае же, когда Цска мучается, арбитр становится неимоверно жестким и строгим. Удаляет игроков(разумеется, соперников), назначает пенальти)))
Проснись и дальше пой чепуху)))))))))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 832
сегодня в 16:19
Просто играли в своё удовольствие Капитана с очередным СУХАРЁМ, Фёдора с Лучшим Бомбардиром., команде всех благ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Absinthe5
Absinthe5
   194 / 832
сегодня в 16:18
Интересный факт: Если в матче соперник явно ложится под коней, то и судья лояльный, дает поиграть. В случае же, когда Цска мучается, арбитр становится неимоверно жестким и строгим. Удаляет игроков(разумеется, соперников), назначает пенальти)))
oFANATo
oFANATo ответил морозз
   567 / 832
сегодня в 16:17
Нужна , нужна, народ ждёт продолжения цирка в исполнении спартака в ЛЕ.
cska plus
cska plus
   4 / 832
сегодня в 16:16
Зиборок из хрющатника, как самочувствие? Как на пятом местечке, далеко видно?
serh62
serh62
   148 / 832
сегодня в 16:16
молодцы ребята. результат достойный для команды. Газзаев и Слуцкий тоже не сразу строили команду... сегодня хороший день. мы в Л.Е. напрямую и мы выше спартака.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   158 / 832
сегодня в 16:16
Аннигилировал....
морозз
морозз ответил Дед за ЦСКА
   58 / 832
сегодня в 16:15
Привет мой старый Друг Саныч, скорей СпаМ попадёт в ФНЛ.)) Привет от Глаши Фердинанду))).
Привет ДЕД, скоро Гинер продаст ЦСКА и будете играть во втором дивизионе магаданского военного округа! Я тебе уже писал что Фердинанд умер, маразм старческий крепчает?
Snake Plissken
Snake Plissken ответил морозз
   78 / 832
сегодня в 16:14
Если в нашем чемпионате, вот такой тихоходный и бестолковый нападающий как Чалов, становится лучшим, то это пипец какой то! Мельчают кони, даже Ганчаренко выдавил слезу сказал, что главное не Чемпионство или ЛЧ а быть выше Спартака! Гинер в шоке, уплыли деньги ЛЧ...пора продавать конюшню!
Смотрю зависти у тебя на пол-тарасовки )))
морозз
морозз ответил oFANATo
   58 / 832
сегодня в 16:13
ЗДРАВСТВУЙ СТРАШНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
Да не нужна она Спартаку, надо команду создавать!
tims
tims
   662 / 832
сегодня в 16:13
Конечно, "Крылья" держали в уме, что любой результат им ничего не добавит и не убавит. Тем не менее, взрослым мужикам проигрывать с таким счётом пацанам - позор. Уже к 3 голу они были полностью деморализованы... Надеюсь "Крылья" вернутся на своё заслуженное место в первый дивизион и останутся там до вылета во второй дивизион (куда вляпался Божович?)... Заслуженная победа ЦСКА. Остаётся горечь, что остались без медалей из-за необязательных ничьих и проигрышей аутсайдерам, типа "Енисея", "Рубина", "Уфы" и "Динамо"... Ну не страшно. Будет стимул совершенствоваться. Удачи армейцам в еврокубке и в следующем сезоне РПЛ!
oFANATo
oFANATo ответил makkie
   567 / 832
сегодня в 16:11
Привет хрякам. Пятое место ваше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   37 / 832
сегодня в 16:11
Если в нашем чемпионате, вот такой тихоходный и бестолковый нападающий как Чалов, становится лучшим, то это пипец какой то! Мельчают кони, даже Ганчаренко выдавил слезу сказал, что главное не Чемпионство или ЛЧ а быть выше Спартака! Гинер в шоке, уплыли деньги ЛЧ...пора продавать конюшню!
Привет мой старый Друг Саныч, скорей СпаМ попадёт в ФНЛ.))
Привет от Глаши Фердинанду))).
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 832
сегодня в 16:10
Кони молодцы.
oFANATo
oFANATo ответил морозз
   567 / 832
сегодня в 16:10
ЗДРАВСТВУЙ СТРАШНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
Absinthe5
Absinthe5 ответил Союзник противников
   194 / 832
сегодня в 16:08
Шипишь всё,змей-неудачник??? Иди Бердыя с Валерой поздравь.Да,и Федуна тоже.Ты ведь троишься даже в своих глазах.
Самому нестыдно радоваться таким победам?))) Явно же видно, что Крылышки просто отдали игру. По всей видимости, у Гинера абонемент на Божовича)))
cska1948
cska1948 ответил CSKA2012
   135 / 832
сегодня в 16:08
Выше Спартака приятно))
И приятно и ПРИНЦИПИАЛЬНО!
cska1948
cska1948
   135 / 832
сегодня в 16:07
Для молодой команды сезон можно считать удачным! Могли выступить лучше? Наверное да, но и ЧЕТВЁРТОЕ место и прямое попадание в ЛЕ тоже не плохо! Всех красно-синих с прекрасной победой в заключительном матче чемпионата!
isamsn
isamsn
   230 / 832
сегодня в 16:07
Молодцы, хлопнули напоследок...
Великолепный
Великолепный
   345 / 832
сегодня в 16:06
ЦСКА с великолепной победой!
Молодцы опять унизили спартак
в последнем туре отправив в квалификацию😃🤣😃
CSKA2012
CSKA2012
   301 / 832
сегодня в 16:05
Выше Спартака приятно))
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