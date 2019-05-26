ЦСКА аннигилировал «Крылья Советов»

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в 30-м туре РПЛ.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Крылья Советов» - 6:0 (1:0)
Голы: Чалов 4, Магнуссон 48, Бийол 52, Сигурдссон 56, Чалов 73, Обляков 80.
«ЦСКА»: Акинфеев, Дивеев, Бекао (Васин 54), Магнуссон, Марио Фернандес, Щенников, Обляков, Бийол (Нисимура 58), Ахметов (Бистрович 79), Чалов, Сигурдссон.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев 63), Антон (Зиньковский 69), Яковлев, Ткачук, Шейдаев.
Главный тренер: Божович Миодраг.
Судья: Мешков Виталий.
В другом матче тура «Краснодар» оказался сильнее «Рубина».
И добился таки места..................... в ЛЕ
Браво
И добился таки места..................... в ЛЕ
Браво
ЦСКА будет бороться в стыках
После того как команда поменялась на 80 процентов
А по факту вышло, что ЦСКА опять унизил спартак
ЦСКА будет бороться в стыках
После того как команда поменялась на 80 процентов
А по факту вышло, что ЦСКА опять унизил спартак
Привет от Глаши Фердинанду))).
Привет от Глаши Фердинанду))).
АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!
Молодцы опять унизили спартак
в последнем туре отправив в квалификацию😃🤣😃
Молодцы опять унизили спартак
в последнем туре отправив в квалификацию😃🤣😃