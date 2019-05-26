Игрок ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ

Завершился очередной сезон в РПЛ.
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард ЦСКА Федор Чалов (15 голов), вторым стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун (13 мячей). Тройку лучших замкнул хавбек «Краснодара» Виктор Классон (12 точных ударов).
Завершился очередной сезон в РПЛ.
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард ЦСКА Федор Чалов (15 голов), вторым стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун (13 мячей). Тройку лучших замкнул хавбек «Краснодара» Виктор Классон (12 точных ударов).
Молоток, стань КУВАЛДОЙ!!!!
Молоток, стань КУВАЛДОЙ!!!!
стыдно за спам. скрылись наши хрюши что то с сайта.
стыдно за спам. скрылись наши хрюши что то с сайта.
Федя прибавил в этом сезоне. Ведь не только забивает, но и в подыгрыше хорош, немало голевых передач отдал. Ну и начал правильно открываться.
Ждем голов в сборной)
Федя прибавил в этом сезоне. Ведь не только забивает, но и в подыгрыше хорош, немало голевых передач отдал. Ну и начал правильно открываться.
Ждем голов в сборной)
Самый молодой бомбардир в истории РПЛ
Браво Федор!
Самый молодой бомбардир в истории РПЛ
Браво Федор!