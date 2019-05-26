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Игрок ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ

сегодня, 16:14

Завершился очередной сезон в РПЛ.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард ЦСКА Федор Чалов (15 голов), вторым стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун (13 мячей). Тройку лучших замкнул хавбек «Краснодара» Виктор Классон (12 точных ударов).

Игрок ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
   631 / 832
сегодня в 16:27
соссер — желтая помойка. впрочем все в курсе
Albertinos
Albertinos
сегодня в 16:26
Поздравления Фёдору! Молодчина!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 832
сегодня в 16:26
Держи планку и в следующем сезоне.
Молоток, стань КУВАЛДОЙ!!!!
Don trambon
Don trambon
   114 / 832
сегодня в 16:23
Вот школа ЦСКА) Молодец Чалов, надеюсь что улучшит ещё результат.

стыдно за спам. скрылись наши хрюши что то с сайта.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 832
сегодня в 16:23
Федя больше всех забил !!! Но и по системе гол + пас стал лучшим!!!
drug01
drug01
   123 / 832
сегодня в 16:21
Федор_ ты лучший !!!!!!
fanatcska94
fanatcska94
   225 / 832
сегодня в 16:21
Заслужил.
Федя прибавил в этом сезоне. Ведь не только забивает, но и в подыгрыше хорош, немало голевых передач отдал. Ну и начал правильно открываться.
Ждем голов в сборной)
Великолепный
Великолепный
   345 / 832
сегодня в 16:20
Поздравляю Федора со званием лучший бомбардир РПЛ

Самый молодой бомбардир в истории РПЛ

Браво Федор!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 832
сегодня в 16:19
Молодец , Федерико!!!
kastites
kastites
   53 / 832
сегодня в 16:19
Молодец. Заслужил. Всё по честному
Snake Plissken
Snake Plissken
   78 / 832
сегодня в 16:18
С чем я Федю и поздравляю!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   22 / 832
сегодня в 16:17
С чем Федора и поздравляем. Вот черный из тарасовки на привычном шестом месте, а сама тарасовка слишком высоко, благодаря судьям.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   217 / 832
сегодня в 16:16
Игроки Спартака стали 5!
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