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Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»

сегодня, 14:42

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев

Сегодня специалист использует свою версию состава в 38-й раз, не повторив ни разу набор футболистов и использовав в каждом матче ротацию. Возвращаясь к пяти годам своего правления, Аллегри использовал 185 различных стартовых составов в 190 играх Серии А.

«Юве» выиграл 142 из своих 189 матчей в высшем дивизионе. Это лучший процент побед, чем у любого тренера за последние пять лет в большой пятерке Европы.

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