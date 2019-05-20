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Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

вчера, 09:31

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 38-го тура Примеры против «Эйбара» (2:2) и в общей сложности забил 50 мячей за сезон в составе каталонского клуба.

Это шестой случай, когда аргентинец преодолевает планку в 50 мячей во всех турнирах за «Барсу». Рекордным для Месси выдался сезон-2011/12, когда он наколотил 73 гола.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   514 / 843
сегодня в 08:39
В личном зачете все ниже плинтуса от Месси =)
oncha
oncha
   242 / 843
сегодня в 03:37
Отличный результат.
la_masia
la_masia ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   105 / 843
вчера в 15:02
Я не бухгалтер и чужие зарплаты не считаю.
Но обычно когда платят и держат футболиста, значит он заслужил.
Вот Бейлу Реал не хочет больше платить, он тоже это заслужил, а ведь он в решающих матчах тащил Реал.
Imrebellion
Imrebellion
   331 / 843
вчера в 14:35
Пусть каждый утешает себя своей правотой)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил la_masia
   15 / 843
вчера в 14:32
Если бы Дзюба мог, он бы забивал, если бы Роналду мог, он бы пасовал, если бы это главное в твоей речи, твои фразы построены на сомнениях. Футбол это командная игра и сваливать все беды на одного игрока это бред. Если исходить из твоей логики, то Роналду к примеру тоже не выиграл чемпионат европы , забил ведь Эдер, а Роналду вообще не играл.
Кстати, вот ты говоришь, что футбол командная игра, но тогда возникает резонный вопрос - почему зарплата Месси настолько больше зарплаты любого другого игрока? Ты работаешь, я надеюсь, и наверняка у тебя на работе зарплата пропорциональна вкладу сотрудников в общее дело, так? И, соответственно, спрос выше с тех, кто больше зарабатывает - с грузчика-то чего спрашивать, его дело маленькое.
Ну так не логично ли с Месси спрашивать соответственно получаемым деньгам?
П.С. Мне плевать на Роналду, я не его фанат. Его я тоже не считаю лучшим из лучших, максимум для той же третьей десятки топа.
la_masia
la_masia ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   105 / 843
вчера в 14:23
Если бы Дзюба мог, он бы забивал, если бы Роналду мог, он бы пасовал, если бы это главное в твоей речи, твои фразы построены на сомнениях.
Футбол это командная игра и сваливать все беды на одного игрока это бред.
Если исходить из твоей логики, то Роналду к примеру тоже не выиграл чемпионат европы , забил ведь Эдер, а Роналду вообще не играл.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил la_masia
   15 / 843
вчера в 14:16
Я вот одного не пойму, почему ты считаешь только результативные действия в одном матче? Судей каких то приплетаешь...к достижениям Месси. Победа в Лиге Чемпионов добывается только одним матчем? Чемпионат выигрывается только в матчах с лидерами чемпионата? Аргентина вообще могла не поехать на ЧМ2018, посмотри за счет чьих действий в основном они все таки вышли. Твои цифры это набор "мемов" для троллей, ими их и удивляй. Есть полезные сайты от аналитиков, с статистикой результативных действий и оценками за матч, а потом посиди и постравнивай.
В каждом году был один, повторю - ОДИН важный матч, который нужно было кровь из носа выиграть. Вот я и привёл эти матчи. Понятное дело, что в эти же года было куча игр с Осасунами и Эйбарами, где Месси феерил и зарабатывал ЗБ и ЗМ - я не спорю с этим. Месси много тащил. Тащил с Бетисом, тащил с Бильбао, тащил с Леванте...
Но в том одном, самом важном матче в году, он ни черта не тащил. Когда от него все ждали - он не мог. А забивать пачками Осасунам мог бы и Дзюба за десятую часть зарплаты Месси.
la_masia
la_masia ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   105 / 843
вчера в 14:02
Я вот одного не пойму, почему ты считаешь только результативные действия в одном матче? Судей каких то приплетаешь...к достижениям Месси.
Победа в Лиге Чемпионов добывается только одним матчем?
Чемпионат выигрывается только в матчах с лидерами чемпионата?

Аргентина вообще могла не поехать на ЧМ2018, посмотри за счет чьих действий в основном они все таки вышли.
Твои цифры это набор "мемов" для троллей, ими их и удивляй.
Есть полезные сайты от аналитиков, с статистикой результативных действий и оценками за матч, а потом посиди и постравнивай.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил la_masia
   15 / 843
вчера в 13:51
Предвзятое субъективное мнение...я тебе могу кучу примеров привести где Месси тащил, а Роналду нет, что от этого поменяется? Что вообще в твоем понимании тащил? Забил гол? Отдал пас? Открывал зоны для партнеров?
Давай пробежимся по примерам.
2009-й год - Месси? Нет, Эвребе вытащил за уши Барселону в финал ЛЧ.
2010-й год - Месси? Опять нет, бездарно всё слито какому-то Интеру.
2011-й год - Месси? О чудо, скорее да, чем нет. Там, конечно, больше всего помог Бузакка, удалив Пепе на ровном месте, но Месси хоть гол в полуфинале забил Реалу.
2012-й год - Месси? Да, Месси опять мажет с пенальти и вылетает от автобусного Челси.
2013-й год - Месси? Точно! Месси задохнулся от пыли под колёсами баварского спорткара.
2014-й год - Месси? Именно! Атлетико смяло и Месси и вратаря Пинто на своём поле, первые 15-ть минут вообще каталонцев из своей штрафной не выпускали - я мадридцев зауважал после той игры, возили Месси как котёнка.
2015-й год - Месси? Именно Месси в этом году был в тени не только Неймара, но и Суареса - эти двое и затащили Барселону.
2016-й год - Месси? Месси опять соплями подавился второй раз от Атлетико.
2017-й год - Месси? И снова мимо и снова лихо, теперь уже Ювентус поиздевался.
2018-й год - Месси? Уже даже второсортная Рома громит маленького аргентинца, ну, вообще ничего и ни с кем не может.
2019-й год - Месси? А вот тут да, это достижение Месси может записать в свою историю - он забил самому Ливерпулю Клоппа, о котором со временем будут слагать легенды, я уверен.

Что в итоге мы видим? Ах да, тут же ещё в промежутках были игры с немцами и чилийцами, с французами и хорватами - много с кем, где Месси тоже всё и всегда решал, да?
Смешно, когда Месси возвышают - ни в одном году ничего не сделал. Ничего. Игрок хороший, но в истории футбола максимум для третьей или четвёртой десятки топа лучших.
la_masia
la_masia ответил -Inquisitоr-
   105 / 843
вчера в 13:51
Да их мантра уже достала)
Одно и то же куда не зайди.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
вчера в 13:33
50 голов за сезон, больше чем весь Спартак вместе взятый! стыдно за Зенит
-Inquisitоr-
-Inquisitоr- ответил la_masia
   116 / 843
вчера в 13:10
Предвзятое субъективное мнение...я тебе могу кучу примеров привести где Месси тащил, а Роналду нет, что от этого поменяется? Что вообще в твоем понимании тащил? Забил гол? Отдал пас? Открывал зоны для партнеров?
Не заходя на ветку можно безошибочно определить содержание скулежа разного рода вшивых оборванцев нетрадиционной ориентации, для которых фраза "король Осасун (Эйбаров и т.д.)" стала своего рода заклинанием, при помощи которого они пытаются остудить свой вечно подгорающий развороченный дымоход. Хотя бы ради такого зрелища хочется, чтоб Месси играл ещё долгие годы, забивая всем подряд, тем самым доводя до истерики всякую нечисть, дабы она не могла найти себе покоя, глядя на то, как голы прославленного капитана Барсы приносят команде очередной трофей. Поэтому не пытайся никого переубедить и переспорить - этим поклонницам кристинки сейчас тяжело. Их возлюбленная с введением VAR совсем зачахла - ни тебе липовых пенок, ни голов с оффсайда. Остаётся истерить в темах про Месси, хотя даже сливочных глоров тут заметно поубавилось, потому что они понимают, что будут выглядеть смешно и нелепо. Заходят поскулить только самые "одарённые", у которых уже всё потеряно, а их умственный недуг так и останется неизлечим...
la_masia
la_masia ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   105 / 843
вчера в 12:41
Предвзятое субъективное мнение...я тебе могу кучу примеров привести где Месси тащил, а Роналду нет, что от этого поменяется?
Что вообще в твоем понимании тащил? Забил гол? Отдал пас? Открывал зоны для партнеров?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
   15 / 843
вчера в 12:22
За все времена грандам АПЛ больше всех забил в ЛЧ только Месси,недавно тут заголовок про это был.Они тоже Эйбары,Осасуны?
Месси и ЛЧ - это вообще отдельная история. Я когда-то считал и сейчас уже не помню, но цифры там примерно такие были. Всего треть мячей Месси в ЛЧ забита им в плей-офф, в то время, как у Роналду таковых едва ли не половина.
Ну и козырь - за последние пять лет в ЛЧ (без этого года), Месси забил пять мячей в плей-офф ЛЧ, из них три Арсеналу в двух играх. Вот тебе ЛЧ и Месси.
Дружище, я не отрицаю, что Месси хороший игрок - он отличный игрок. Но при этом говорю, что его статистика такая чудесная набита на Осасунах и Эйбарах и всё было бы ничего, если бы он реально решал в важных матчах, как то делает Роналду - вспомни как Роналду тащил Реал к трём подряд победам. Не будешь же отрицать, что Роналду реально решает в важных матчах. А в это время Месси летит от Ювентуса, летит от Ромы, летит от Ливерпуля, а там ещё и немцы с чилийцами есть - Месси ничего не решает в важных матчах. Ничего. Вот и остаётся, что хвалиться статистикой, набитой на Осасунах, ничем другим похвалиться-то нет возможности.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   59 / 843
вчера в 12:11
Ты куда-то уже в дебри полез. Я не располагаю статистикой по каждому игроку чтобы сказать кто кому и сколько забивал. Это мне и не нужно. Роналду вон тоже Атлетико много забил, наверное, побольше Месси - не удивлюсь. Суть-то не в этом. В АПЛ вон пятнадцать клубов входят в первую тридцатку лучших клубов мира, получается, что форварды АПЛ, такие как Салах, Агуэро или Мане, забивают очень много топ-клубам. Ну, так ведь по твоей логике? Значит бомбардиры АПЛ круче Месси, раз Месси трёшки кладёт Осасунам и Эйбарам из второй половины сотни лучших клубов, а те забивают командам первой половины. Это всё демагогия простая, которая меня мало занимает. Главное я привёл - объяснение почему Месси называют королём Осасун. П.С. А Реалу забить что? Вон ЦСКА трёху ему на Бернабеу положило, тоже мне невидаль :)
За все времена грандам АПЛ больше всех забил в ЛЧ только Месси,недавно тут заголовок про это был.Они тоже Эйбары,Осасуны?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил No problem
   15 / 843
вчера в 12:10
Все). Здоров бро!).
Как жизнь, Нурик? Надеюсь, что кроме Бэйла ничего больше не огорчает.
No problem
No problem ответил к.м.с. по боксу
   180 / 843
вчера в 12:08
Нет, не Джек. Так узнаёшь?)
Все).
Здоров бро!).
к.м.с. по боксу
к.м.с. по боксу ответил No problem
   264 / 843
вчера в 12:01
Джэк ты чтоль?).
Нет, не Джек. Так узнаёшь?)
No problem
No problem ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   180 / 843
вчера в 11:56
Ты куда-то уже в дебри полез. Я не располагаю статистикой по каждому игроку чтобы сказать кто кому и сколько забивал. Это мне и не нужно. Роналду вон тоже Атлетико много забил, наверное, побольше Месси - не удивлюсь. Суть-то не в этом. В АПЛ вон пятнадцать клубов входят в первую тридцатку лучших клубов мира, получается, что форварды АПЛ, такие как Салах, Агуэро или Мане, забивают очень много топ-клубам. Ну, так ведь по твоей логике? Значит бомбардиры АПЛ круче Месси, раз Месси трёшки кладёт Осасунам и Эйбарам из второй половины сотни лучших клубов, а те забивают командам первой половины. Это всё демагогия простая, которая меня мало занимает. Главное я привёл - объяснение почему Месси называют королём Осасун. П.С. А Реалу забить что? Вон ЦСКА трёху ему на Бернабеу положило, тоже мне невидаль :)
Джэк ты чтоль?).
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
   15 / 843
вчера в 11:55
Мировому гранду Реалу из 35 игр забивать 25 мячей и сделать 15 голевых передач это потрясающий результат.Назови хоть одного игрока всех времен,который по статистике больше забивал Реалу,чем Месси,такого не найдешь.
Ты куда-то уже в дебри полез. Я не располагаю статистикой по каждому игроку чтобы сказать кто кому и сколько забивал. Это мне и не нужно. Роналду вон тоже Атлетико много забил, наверное, побольше Месси - не удивлюсь. Суть-то не в этом.
В АПЛ вон пятнадцать клубов входят в первую тридцатку лучших клубов мира, получается, что форварды АПЛ, такие как Салах, Агуэро или Мане, забивают очень много топ-клубам. Ну, так ведь по твоей логике? Значит бомбардиры АПЛ круче Месси, раз Месси трёшки кладёт Осасунам и Эйбарам из второй половины сотни лучших клубов, а те забивают командам первой половины.
Это всё демагогия простая, которая меня мало занимает. Главное я привёл - объяснение почему Месси называют королём Осасун.
П.С. А Реалу забить что? Вон ЦСКА трёху ему на Бернабеу положило, тоже мне невидаль :)
la_masia
la_masia
   105 / 843
вчера в 11:51
Да пусть он король осасун, но таких игроков больше нет, назови мне хоть одного у которого статистика лучше?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   59 / 843
вчера в 11:48
Я вот нашёл данные на начало 2018-го года. Вот смотри, к этому времени Месси забил Осасуне "всего" 23-ри гола, а Реалу забил 25-ть! Вот вы этим и оперируете, не понимая смысла. А смысл в том, что 23-ри гола забито Осасуне за 21-у игру. Получается в среднем 1,1 мяча за матч. А Реалу забил 25-ть мячей за 35-ть игр, что в среднем 0,71 гола за игру. Я на твой вопрос ответил, теперь ответь на мой: понимаешь почему Месси называют королём Осасун?
Мировому гранду Реалу из 35 игр забивать 25 мячей и сделать 15 голевых передач это потрясающий результат.Назови хоть одного игрока всех времен,который по статистике больше забивал Реалу,чем Месси,такого не найдешь.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
   15 / 843
вчера в 11:37
Месси больше забил Реалу и Атлетико,чем всем остальным,почему
Я вот нашёл данные на начало 2018-го года. Вот смотри, к этому времени Месси забил Осасуне "всего" 23-ри гола, а Реалу забил 25-ть! Вот вы этим и оперируете, не понимая смысла. А смысл в том, что 23-ри гола забито Осасуне за 21-у игру. Получается в среднем 1,1 мяча за матч. А Реалу забил 25-ть мячей за 35-ть игр, что в среднем 0,71 гола за игру.
Я на твой вопрос ответил, теперь ответь на мой: понимаешь почему Месси называют королём Осасун?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
   15 / 843
вчера в 11:14
Месси больше забил Реалу и Атлетико,чем всем остальным,почему
Потому что больше всех игр провёл с этими командами. Сыграй сто игр с любым клубом - ему больше всего и забьёшь, что тут непонятного? Меня, например, интересует больше не абсолютный показатель, поскольку он не отражает смысл выражения "Месси - король Осасун", а интересует средне-арифметическое из количества мячей к количеству игр - вот именно этот показатель и будет характеризовать силён он в играх с топ-клубами или нет.
Ты готов предоставить такие показатели Месси по Реалу, Атлетико и той же Осасуне или ты просто оперируешь цифрами, которые мало что значат?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
вчера в 10:53
Ещё 2 таких сезона и Месси обойдёт всех футболистов за всю историю
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   59 / 843
вчера в 10:44
Говорят, Месси перед каждым обедом произносит речь, которую заканчивает словами: да не переведутся на земле испанской Эйбары и прочие Осасуны, аминь. И только после этого кушать начинает.
Месси больше забил Реалу и Атлетико,чем всем остальным,почему
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
вчера в 10:19
Говорят, Месси перед каждым обедом произносит речь, которую заканчивает словами: да не переведутся на земле испанской Эйбары и прочие Осасуны, аминь. И только после этого кушать начинает.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
вчера в 10:06
Это подтверждает его высокий класс.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 09:39
Король осасун,левант,бетисов и прочих ГРАНДОВ!!!
ХА ХА ХА ХА
Стыдно за такие достижения!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
вчера в 09:36
Даже уже не удивляет!!! Привыкли к достижениям Месси!!!
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