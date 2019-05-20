Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 38-го тура Примеры против «Эйбара» (2:2) и в общей сложности забил 50 мячей за сезон в составе каталонского клуба.
Это шестой случай, когда аргентинец преодолевает планку в 50 мячей во всех турнирах за «Барсу». Рекордным для Месси выдался сезон-2011/12, когда он наколотил 73 гола.
Но обычно когда платят и держат футболиста, значит он заслужил.
Вот Бейлу Реал не хочет больше платить, он тоже это заслужил, а ведь он в решающих матчах тащил Реал.
Но обычно когда платят и держат футболиста, значит он заслужил.
Вот Бейлу Реал не хочет больше платить, он тоже это заслужил, а ведь он в решающих матчах тащил Реал.
Ну так не логично ли с Месси спрашивать соответственно получаемым деньгам?
П.С. Мне плевать на Роналду, я не его фанат. Его я тоже не считаю лучшим из лучших, максимум для той же третьей десятки топа.
Ну так не логично ли с Месси спрашивать соответственно получаемым деньгам?
П.С. Мне плевать на Роналду, я не его фанат. Его я тоже не считаю лучшим из лучших, максимум для той же третьей десятки топа.
Футбол это командная игра и сваливать все беды на одного игрока это бред.
Если исходить из твоей логики, то Роналду к примеру тоже не выиграл чемпионат европы , забил ведь Эдер, а Роналду вообще не играл.
Футбол это командная игра и сваливать все беды на одного игрока это бред.
Если исходить из твоей логики, то Роналду к примеру тоже не выиграл чемпионат европы , забил ведь Эдер, а Роналду вообще не играл.
Но в том одном, самом важном матче в году, он ни черта не тащил. Когда от него все ждали - он не мог. А забивать пачками Осасунам мог бы и Дзюба за десятую часть зарплаты Месси.
Но в том одном, самом важном матче в году, он ни черта не тащил. Когда от него все ждали - он не мог. А забивать пачками Осасунам мог бы и Дзюба за десятую часть зарплаты Месси.
Победа в Лиге Чемпионов добывается только одним матчем?
Чемпионат выигрывается только в матчах с лидерами чемпионата?
Аргентина вообще могла не поехать на ЧМ2018, посмотри за счет чьих действий в основном они все таки вышли.
Твои цифры это набор "мемов" для троллей, ими их и удивляй.
Есть полезные сайты от аналитиков, с статистикой результативных действий и оценками за матч, а потом посиди и постравнивай.
Победа в Лиге Чемпионов добывается только одним матчем?
Чемпионат выигрывается только в матчах с лидерами чемпионата?
Аргентина вообще могла не поехать на ЧМ2018, посмотри за счет чьих действий в основном они все таки вышли.
Твои цифры это набор "мемов" для троллей, ими их и удивляй.
Есть полезные сайты от аналитиков, с статистикой результативных действий и оценками за матч, а потом посиди и постравнивай.
2009-й год - Месси? Нет, Эвребе вытащил за уши Барселону в финал ЛЧ.
2010-й год - Месси? Опять нет, бездарно всё слито какому-то Интеру.
2011-й год - Месси? О чудо, скорее да, чем нет. Там, конечно, больше всего помог Бузакка, удалив Пепе на ровном месте, но Месси хоть гол в полуфинале забил Реалу.
2012-й год - Месси? Да, Месси опять мажет с пенальти и вылетает от автобусного Челси.
2013-й год - Месси? Точно! Месси задохнулся от пыли под колёсами баварского спорткара.
2014-й год - Месси? Именно! Атлетико смяло и Месси и вратаря Пинто на своём поле, первые 15-ть минут вообще каталонцев из своей штрафной не выпускали - я мадридцев зауважал после той игры, возили Месси как котёнка.
2015-й год - Месси? Именно Месси в этом году был в тени не только Неймара, но и Суареса - эти двое и затащили Барселону.
2016-й год - Месси? Месси опять соплями подавился второй раз от Атлетико.
2017-й год - Месси? И снова мимо и снова лихо, теперь уже Ювентус поиздевался.
2018-й год - Месси? Уже даже второсортная Рома громит маленького аргентинца, ну, вообще ничего и ни с кем не может.
2019-й год - Месси? А вот тут да, это достижение Месси может записать в свою историю - он забил самому Ливерпулю Клоппа, о котором со временем будут слагать легенды, я уверен.
Что в итоге мы видим? Ах да, тут же ещё в промежутках были игры с немцами и чилийцами, с французами и хорватами - много с кем, где Месси тоже всё и всегда решал, да?
Смешно, когда Месси возвышают - ни в одном году ничего не сделал. Ничего. Игрок хороший, но в истории футбола максимум для третьей или четвёртой десятки топа лучших.
2009-й год - Месси? Нет, Эвребе вытащил за уши Барселону в финал ЛЧ.
2010-й год - Месси? Опять нет, бездарно всё слито какому-то Интеру.
2011-й год - Месси? О чудо, скорее да, чем нет. Там, конечно, больше всего помог Бузакка, удалив Пепе на ровном месте, но Месси хоть гол в полуфинале забил Реалу.
2012-й год - Месси? Да, Месси опять мажет с пенальти и вылетает от автобусного Челси.
2013-й год - Месси? Точно! Месси задохнулся от пыли под колёсами баварского спорткара.
2014-й год - Месси? Именно! Атлетико смяло и Месси и вратаря Пинто на своём поле, первые 15-ть минут вообще каталонцев из своей штрафной не выпускали - я мадридцев зауважал после той игры, возили Месси как котёнка.
2015-й год - Месси? Именно Месси в этом году был в тени не только Неймара, но и Суареса - эти двое и затащили Барселону.
2016-й год - Месси? Месси опять соплями подавился второй раз от Атлетико.
2017-й год - Месси? И снова мимо и снова лихо, теперь уже Ювентус поиздевался.
2018-й год - Месси? Уже даже второсортная Рома громит маленького аргентинца, ну, вообще ничего и ни с кем не может.
2019-й год - Месси? А вот тут да, это достижение Месси может записать в свою историю - он забил самому Ливерпулю Клоппа, о котором со временем будут слагать легенды, я уверен.
Что в итоге мы видим? Ах да, тут же ещё в промежутках были игры с немцами и чилийцами, с французами и хорватами - много с кем, где Месси тоже всё и всегда решал, да?
Смешно, когда Месси возвышают - ни в одном году ничего не сделал. Ничего. Игрок хороший, но в истории футбола максимум для третьей или четвёртой десятки топа лучших.
Одно и то же куда не зайди.
Одно и то же куда не зайди.
Что вообще в твоем понимании тащил? Забил гол? Отдал пас? Открывал зоны для партнеров?
Что вообще в твоем понимании тащил? Забил гол? Отдал пас? Открывал зоны для партнеров?
Ну и козырь - за последние пять лет в ЛЧ (без этого года), Месси забил пять мячей в плей-офф ЛЧ, из них три Арсеналу в двух играх. Вот тебе ЛЧ и Месси.
Дружище, я не отрицаю, что Месси хороший игрок - он отличный игрок. Но при этом говорю, что его статистика такая чудесная набита на Осасунах и Эйбарах и всё было бы ничего, если бы он реально решал в важных матчах, как то делает Роналду - вспомни как Роналду тащил Реал к трём подряд победам. Не будешь же отрицать, что Роналду реально решает в важных матчах. А в это время Месси летит от Ювентуса, летит от Ромы, летит от Ливерпуля, а там ещё и немцы с чилийцами есть - Месси ничего не решает в важных матчах. Ничего. Вот и остаётся, что хвалиться статистикой, набитой на Осасунах, ничем другим похвалиться-то нет возможности.
Ну и козырь - за последние пять лет в ЛЧ (без этого года), Месси забил пять мячей в плей-офф ЛЧ, из них три Арсеналу в двух играх. Вот тебе ЛЧ и Месси.
Дружище, я не отрицаю, что Месси хороший игрок - он отличный игрок. Но при этом говорю, что его статистика такая чудесная набита на Осасунах и Эйбарах и всё было бы ничего, если бы он реально решал в важных матчах, как то делает Роналду - вспомни как Роналду тащил Реал к трём подряд победам. Не будешь же отрицать, что Роналду реально решает в важных матчах. А в это время Месси летит от Ювентуса, летит от Ромы, летит от Ливерпуля, а там ещё и немцы с чилийцами есть - Месси ничего не решает в важных матчах. Ничего. Вот и остаётся, что хвалиться статистикой, набитой на Осасунах, ничем другим похвалиться-то нет возможности.
Здоров бро!).
Здоров бро!).
В АПЛ вон пятнадцать клубов входят в первую тридцатку лучших клубов мира, получается, что форварды АПЛ, такие как Салах, Агуэро или Мане, забивают очень много топ-клубам. Ну, так ведь по твоей логике? Значит бомбардиры АПЛ круче Месси, раз Месси трёшки кладёт Осасунам и Эйбарам из второй половины сотни лучших клубов, а те забивают командам первой половины.
Это всё демагогия простая, которая меня мало занимает. Главное я привёл - объяснение почему Месси называют королём Осасун.
П.С. А Реалу забить что? Вон ЦСКА трёху ему на Бернабеу положило, тоже мне невидаль :)
В АПЛ вон пятнадцать клубов входят в первую тридцатку лучших клубов мира, получается, что форварды АПЛ, такие как Салах, Агуэро или Мане, забивают очень много топ-клубам. Ну, так ведь по твоей логике? Значит бомбардиры АПЛ круче Месси, раз Месси трёшки кладёт Осасунам и Эйбарам из второй половины сотни лучших клубов, а те забивают командам первой половины.
Это всё демагогия простая, которая меня мало занимает. Главное я привёл - объяснение почему Месси называют королём Осасун.
П.С. А Реалу забить что? Вон ЦСКА трёху ему на Бернабеу положило, тоже мне невидаль :)
Я на твой вопрос ответил, теперь ответь на мой: понимаешь почему Месси называют королём Осасун?
Я на твой вопрос ответил, теперь ответь на мой: понимаешь почему Месси называют королём Осасун?
Ты готов предоставить такие показатели Месси по Реалу, Атлетико и той же Осасуне или ты просто оперируешь цифрами, которые мало что значат?
Ты готов предоставить такие показатели Месси по Реалу, Атлетико и той же Осасуне или ты просто оперируешь цифрами, которые мало что значат?
ХА ХА ХА ХА
Стыдно за такие достижения!!!
ХА ХА ХА ХА
Стыдно за такие достижения!!!