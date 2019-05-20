Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

вчера, 09:31

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче 38-го тура Примеры против «Эйбара» (2:2) и в общей сложности забил 50 мячей за сезон в составе каталонского клуба.

Это шестой случай, когда аргентинец преодолевает планку в 50 мячей во всех турнирах за «Барсу». Рекордным для Месси выдался сезон-2011/12, когда он наколотил 73 гола.