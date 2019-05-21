АПЛ назвала лучший гол сезона

Пресс-служба АПЛ объявила автора лучшего гола прошедшего сезона.
Им стал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, который забил очень красивый мяч в ворота «Манчестер Сити». Это произошло в рамках 18-го тура чемпионата Англии.
|Манчестер Сити2 : 3Кристал Пэлас
|Матч завершен
Пресс-служба АПЛ объявила автора лучшего гола прошедшего сезона.
Им стал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, который забил очень красивый мяч в ворота «Манчестер Сити». Это произошло в рамках 18-го тура чемпионата Англии.
ТАК МНЕ ФИЗРУК СРАЗУ 5-КУ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ПОСТАВИЛ !
ГЫ-ГЫ
ТАК МНЕ ФИЗРУК СРАЗУ 5-КУ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ПОСТАВИЛ !
ГЫ-ГЫ
С лета, в девяточку, да с приличного расстояния - ШИКАРНО!!!
С лета, в девяточку, да с приличного расстояния - ШИКАРНО!!!