АПЛ назвала лучший гол сезона

сегодня, 14:56

Пресс-служба АПЛ объявила автора лучшего гола прошедшего сезона.

Им стал полузащитник «Кристал Пэлас» , который забил очень красивый мяч в ворота «Манчестер Сити». Это произошло в рамках 18-го тура чемпионата Англии.