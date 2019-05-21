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АПЛ назвала лучший гол сезона

сегодня, 14:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Пресс-служба АПЛ объявила автора лучшего гола прошедшего сезона.

Им стал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, который забил очень красивый мяч в ворота «Манчестер Сити». Это произошло в рамках 18-го тура чемпионата Англии.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   355 / 845
сегодня в 18:45
Сегодня посмотрел на подборку из ста красивых голов сезона - этот я бы и на 20ю строчку вряд ли поставил...
Groove000
Groove000
   164 / 845
сегодня в 17:02
Неплохой гол, но, по-моему, были и красивее в этом сезоне
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   338 / 845
сегодня в 16:22
Поздравляю Таунсенда, хорошо положил тогда, а главное КП победил команду из топ 6, что случилось лишь 2 раза в этом сезоне.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 845
сегодня в 16:01
ПОМНЮ В ТОМ ГОДУ НА ФИЗ-РЕ Я ТАКОЙ ЖЕ ЗАКОЛОТИЛ 8-МУ "Б" И МЫ ВЫИГРАЛИ 2-1
ТАК МНЕ ФИЗРУК СРАЗУ 5-КУ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ПОСТАВИЛ !

ГЫ-ГЫ
Romeo 777
Romeo 777
   163 / 845
сегодня в 15:52
Да уж...чем дальше тем "веселее".
allemz
allemz ответил Crystal Palace
   59 / 845
сегодня в 15:45
Остаётся только поздравить Таунсенда с таким прекрасным голом в ворота мешка!
Успокойся, клоновод.
allemz
allemz
   59 / 845
сегодня в 15:44
Клоуны, блин. Легендарный гол Винни по значимости и красоте в разы лучше.
LOpp
LOpp
   16 / 845
сегодня в 15:18
я в детстве таких голов по 5 штук закрытыми глазами за вечер забивал.
Project Pandora
Project Pandora
   548 / 845
сегодня в 15:01
Имхо такие голы вообще оценивать нельзя. По факту, все удары такого толка из соображений "вдарить посильнее в сторону ворот", а там как получится. Лучшими голами должны быть голы "на исполнение". Те, когда видно, что игрок именно так и задумывал послать мяч, как у него получилось. А такой помойный гол и я забью с 30ой попытки. Это просто удары "в ту степь".
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 845
сегодня в 15:01
Великолепно!!!
С лета, в девяточку, да с приличного расстояния - ШИКАРНО!!!
Crystal Palace
Crystal Palace
   632 / 845
сегодня в 15:00
Остаётся только поздравить Таунсенда с таким прекрасным голом в ворота мешка!
Гридягин
Гридягин
   573 / 845
сегодня в 14:59
Лжечемпионам в очко
Abverin
Abverin
   201 / 845
сегодня в 14:58
Шикарнейший гол!
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