Нападающий «Барселоны» стал первым игроком в истории, которому удалось отличиться в шести финалах Кубка Испании.

Сегодня аргентинский форвард отметился голом в матче против «Валенсии».

Lionel Messi is the first player in history to score in six different Copa del Rey finals:



✓ 2009

✓ 2012

✓ 2015

✓ 2017

✓ 2018

✓ 2019



One might not be enough tonight. 🍿 pic.twitter.com/rVac2r05wt