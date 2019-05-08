Полезно знать! 10 фактов о матче «Аякс» - «Тоттенхэм»

вчера, 21:20

До знаменательного часа, когда определится второй финалист Лиги чемпионов, остались часы. «Соккер.ру» вбрасывает последнюю порцию информации перед битвой в Амстердаме.

1. Лишь одна команда из 17 выходила в финал после домашнего поражения в первом полуфинальном матче со счетом 0:1

В эпоху Лиги чемпионов, то есть с сезона-1992/93, зафиксировано 17 случаев, когда в полуфинале турнира команды начинали противостояние с поражения на своем поле со счетом 0:1. Только в одном случае из 17-ти проигравшему у себя дома клубу удалось внести перелом в дуэль и выйти в финал. И это был… «Аякс». В сезоне-1995/96 «Дети Бога» уступили на своем поле «Панатинаикосу», пропустив в концовке матча от Кшиштофа Важихи, но в Афинах дубль Литманена и гол Вотера принесли амстердамцам победу 3:0.

2. «Аякс» 6 раз играл в финале Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» - никогда

«Тоттенхэм» всего лишь во второй раз за всю историю Кубка/Лиги чемпионов играет в полуфинале, в решающий матч «шпоры» не пробивались никогда. Для «Аякса» финал в Мадриде может стать седьмым в истории. Вот предыдущие шесть финалов «Аякса», в которых амстердамский клуб одержал четыре победы и потерпел два поражения.

1967/68. «Милан» - «Аякс» - 4:1

1970/71. «Аякс» - «Панатинаикос» - 2:0

1971/72. «Аякс» - «Интер» - 2:0

1972/73. «Аякс» - «Ювентус» - 1:0

1994/95. «Аякс» - «Милан» - 1:0

1995/96. «Ювентус» - «Аякс» - 1:1 (4:2 по пенальти)

3. Донни ван де Бек родился через год после предыдущей победы «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов

До прошлой недели «Аякс» не побеждал в полуфинале Лиги чемпионов с того самого вечера в Афинах, когда был разгромлен «Панатинаикос». Прошло 23 года. Любопытно, что победный гол в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне забил Донни ван де Бек, который появился на свет через год и один день после предыдущей полуфинальной победы «Аякса». Мистика!

17 апреля 1996 года. «Аякс» выигрывает у «Панатинаикоса» в полуфинале Лиги чемпионов 3:0.

18 апреля 1997 года. Появляется на свет Донни ван де Бек.

30 апреля 2019 года. Гол Донни ван де Бека приносит «Аяксу» первую за 23 года победу в полуфинале Лиги чемпионов.

4. «Аякс» выиграл все три гостевых матча плей-офф Лиги чемпионов

«Аякс» выиграл все три выездных матча в битвах на вылет текущего розыгрыша:

1/8 финала. «Реал» - «Аякс» - 1:4

1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс» - 1:2

1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1

Названия соперников становятся длиннее, а победы «Аякса» - скромнее. До амстердамцев только двум командам удалось выиграть три подряд выездных матча плей-офф в одном розыгрыше. «Бавария» сделала это в сезоне-2012/13, а «Реал» в кампании-2017/18. Оба эти клуба после таких гостевых подвигов в плей-офф выигрывали Лигу чемпионов.

5. В последний раз, когда «Аякс» играл дома с англичанами, забил Кристиан Эриксен

«Аякс» встречался с английским «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17, но на своем поле «Дети Бога» принимают англичан впервые с сезона-2012/13, когда в рамках группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройф Арене» гостил «Манчестер Сити». «Аякс» выиграл со счетом 3:1, а один из голов, третий по счету, забил тогда Кристиан Эриксен, который сегодня сыграет в Амстердаме в качестве гостя.

6. «Тоттенхэм» - седьмой полуфиналист от АПЛ в Лиге чемпионов

«Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом, который добрался до полуфинала в эпоху Лиги чемпионов. До «шпор» это сделали «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» (все трое были победителями турнира), «Арсенал» (играл в финале), а также «Лидс» с «Манчестер Сити», ограничившиеся попаданием в полуфинал. Таким образом, «Тоттенхэм» может стать пятым финалистом от АПЛ .

7. «Аякс» выиграл свой первый Кубок чемпионов в городе «Тоттенхэма»

Так все и было. Финал розыгрыша Кубка чемпионов 1969/70 проходил в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Аякс» со счетом 2:0 переиграл греческий «Панатинаикос», по голу забили Дик ван Дейк и Ари Хан. Главным тренером «Аякса» был незабвенный Ринус Михелс, а «Панатинаикосом» руководил сам Ференц Пушкаш.

8. «Аякс» не может победить дома в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении семи встреч

«Аякс» вот уже 23 года не может победить в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз амстердцамцы радовали своих болельщиков победой на поздних стадиях престижного еврокубка в сезоне-1995/1996, когда гол Кики Мусампы принес «Аяксу» победу над дортмундской «Боруссией». С тех пор – 23 года без побед. Правда, за это время «Аякс» провел в плей-офф всего лишь 7 матчей (4 ничьи и 3 поражения).

1995/96. 1/2 финала. «Аякс» - «Панатинаикос» - 0:1

1996/97. 1/4 финала. «Аякс» - «Атлетико» - 1:1

1996/97. 1/2 финала. «Аякс» - «Ювентус» - 1:2

2002/03. 1/2 финала. «Аякс» - «Милан» - 0:0

2005/06. 1/8 финала. «Аякс» - «Интер» - 2:2

2018/19. 1/8 финала. «Аякс» - «Реал» - 1:2

2018/19. 1/4 финала. «Аякс» - «Ювентус» - 1:1

9. За «Тоттенхэм» играют четыре бывших футболиста «Аякса»: Вертонген, Алдервейрелд, Санчес и Эриксен

Ян Вертонген (Бельгия) - в «Аяксе» с 2003 (в главной команде с 2006-го) по 2012. Сыграл 220 матчей, забил 28 голов.

Тоби Алдервейрелд (Бельгия) - в «Аяксе» с 2004 (в главной команде с 2008-го) по 2013. Сыграл 186 матчей, забил 15 голов.

Давинсон Санчес (Колумбия) - в «Аяксе» с 2016 по 2017. Сыграл 47 матчей, забил 7 голов.

Кристиан Эриксен (Дания) - в «Аяксе» с 2008 (в главной команде с 2010-го) по 2013. Сыграл 162 матча, забил 32 гола.

10. «Аякс» - первый в истории полуфиналист ЛЧ , начавший турнирный путь с квалификационных раундов

Впервые в истории Лиги чемпионов команда, которая стартовала с отборочных раундов, дошла до полуфинала турнира. Сегодняшний матч станет для «Аякса» 18-м в текущем розыгрыше! Все соперники «Аякса» в ЛЧ -2018/19

2-й отборочный раунд. «Штурм» (2:0; 3:1)

3-й отборочный раунд. «Стандард» (3:0; 2:2)

Раунд плей-офф. «Динамо Киев» (3:1; 0:0)

Групповой этап. АЕК (3:0; 2:0), «Бенфика» (1:0; 1:1), «Бавария» (3:3; 1:1)

1/8 финала. «Реал» (1:2; 4:1)

1/4 финала. «Ювентус» (1:1; 2:1)

Полуфинал. «Тоттенхэм» (?; 1:0)

Финал? «Ливерпуль»