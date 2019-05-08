Полезно знать! 10 фактов о матче «Аякс» - «Тоттенхэм»

До знаменательного часа, когда определится второй финалист Лиги чемпионов, остались часы. «Соккер.ру» вбрасывает последнюю порцию информации перед битвой в Амстердаме.
1. Лишь одна команда из 17 выходила в финал после домашнего поражения в первом полуфинальном матче со счетом 0:1
В эпоху Лиги чемпионов, то есть с сезона-1992/93, зафиксировано 17 случаев, когда в полуфинале турнира команды начинали противостояние с поражения на своем поле со счетом 0:1. Только в одном случае из 17-ти проигравшему у себя дома клубу удалось внести перелом в дуэль и выйти в финал. И это был… «Аякс». В сезоне-1995/96 «Дети Бога» уступили на своем поле «Панатинаикосу», пропустив в концовке матча от Кшиштофа Важихи, но в Афинах дубль Литманена и гол Вотера принесли амстердамцам победу 3:0.
2. «Аякс» 6 раз играл в финале Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» - никогда
«Тоттенхэм» всего лишь во второй раз за всю историю Кубка/Лиги чемпионов играет в полуфинале, в решающий матч «шпоры» не пробивались никогда. Для «Аякса» финал в Мадриде может стать седьмым в истории. Вот предыдущие шесть финалов «Аякса», в которых амстердамский клуб одержал четыре победы и потерпел два поражения.
1967/68. «Милан» - «Аякс» - 4:1
1970/71. «Аякс» - «Панатинаикос» - 2:0
1971/72. «Аякс» - «Интер» - 2:0
1972/73. «Аякс» - «Ювентус» - 1:0
1994/95. «Аякс» - «Милан» - 1:0
1995/96. «Ювентус» - «Аякс» - 1:1 (4:2 по пенальти)
3. Донни ван де Бек родился через год после предыдущей победы «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов
До прошлой недели «Аякс» не побеждал в полуфинале Лиги чемпионов с того самого вечера в Афинах, когда был разгромлен «Панатинаикос». Прошло 23 года. Любопытно, что победный гол в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне забил Донни ван де Бек, который появился на свет через год и один день после предыдущей полуфинальной победы «Аякса». Мистика!
17 апреля 1996 года. «Аякс» выигрывает у «Панатинаикоса» в полуфинале Лиги чемпионов 3:0.
18 апреля 1997 года. Появляется на свет Донни ван де Бек.
30 апреля 2019 года. Гол Донни ван де Бека приносит «Аяксу» первую за 23 года победу в полуфинале Лиги чемпионов.
4. «Аякс» выиграл все три гостевых матча плей-офф Лиги чемпионов
«Аякс» выиграл все три выездных матча в битвах на вылет текущего розыгрыша:
1/8 финала. «Реал» - «Аякс» - 1:4
1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс» - 1:2
1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1
Названия соперников становятся длиннее, а победы «Аякса» - скромнее. До амстердамцев только двум командам удалось выиграть три подряд выездных матча плей-офф в одном розыгрыше. «Бавария» сделала это в сезоне-2012/13, а «Реал» в кампании-2017/18. Оба эти клуба после таких гостевых подвигов в плей-офф выигрывали Лигу чемпионов.
5. В последний раз, когда «Аякс» играл дома с англичанами, забил Кристиан Эриксен
«Аякс» встречался с английским «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17, но на своем поле «Дети Бога» принимают англичан впервые с сезона-2012/13, когда в рамках группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройф Арене» гостил «Манчестер Сити». «Аякс» выиграл со счетом 3:1, а один из голов, третий по счету, забил тогда Кристиан Эриксен, который сегодня сыграет в Амстердаме в качестве гостя.
6. «Тоттенхэм» - седьмой полуфиналист от АПЛ в Лиге чемпионов
«Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом, который добрался до полуфинала в эпоху Лиги чемпионов. До «шпор» это сделали «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» (все трое были победителями турнира), «Арсенал» (играл в финале), а также «Лидс» с «Манчестер Сити», ограничившиеся попаданием в полуфинал. Таким образом, «Тоттенхэм» может стать пятым финалистом от АПЛ.
7. «Аякс» выиграл свой первый Кубок чемпионов в городе «Тоттенхэма»
Так все и было. Финал розыгрыша Кубка чемпионов 1969/70 проходил в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Аякс» со счетом 2:0 переиграл греческий «Панатинаикос», по голу забили Дик ван Дейк и Ари Хан. Главным тренером «Аякса» был незабвенный Ринус Михелс, а «Панатинаикосом» руководил сам Ференц Пушкаш.
8. «Аякс» не может победить дома в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении семи встреч
«Аякс» вот уже 23 года не может победить в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз амстердцамцы радовали своих болельщиков победой на поздних стадиях престижного еврокубка в сезоне-1995/1996, когда гол Кики Мусампы принес «Аяксу» победу над дортмундской «Боруссией». С тех пор – 23 года без побед. Правда, за это время «Аякс» провел в плей-офф всего лишь 7 матчей (4 ничьи и 3 поражения).
1995/96. 1/2 финала. «Аякс» - «Панатинаикос» - 0:1
1996/97. 1/4 финала. «Аякс» - «Атлетико» - 1:1
1996/97. 1/2 финала. «Аякс» - «Ювентус» - 1:2
2002/03. 1/2 финала. «Аякс» - «Милан» - 0:0
2005/06. 1/8 финала. «Аякс» - «Интер» - 2:2
2018/19. 1/8 финала. «Аякс» - «Реал» - 1:2
2018/19. 1/4 финала. «Аякс» - «Ювентус» - 1:1
9. За «Тоттенхэм» играют четыре бывших футболиста «Аякса»: Вертонген, Алдервейрелд, Санчес и Эриксен
Ян Вертонген (Бельгия) - в «Аяксе» с 2003 (в главной команде с 2006-го) по 2012. Сыграл 220 матчей, забил 28 голов.
Тоби Алдервейрелд (Бельгия) - в «Аяксе» с 2004 (в главной команде с 2008-го) по 2013. Сыграл 186 матчей, забил 15 голов.
Давинсон Санчес (Колумбия) - в «Аяксе» с 2016 по 2017. Сыграл 47 матчей, забил 7 голов.
Кристиан Эриксен (Дания) - в «Аяксе» с 2008 (в главной команде с 2010-го) по 2013. Сыграл 162 матча, забил 32 гола.
10. «Аякс» - первый в истории полуфиналист ЛЧ, начавший турнирный путь с квалификационных раундов
Впервые в истории Лиги чемпионов команда, которая стартовала с отборочных раундов, дошла до полуфинала турнира. Сегодняшний матч станет для «Аякса» 18-м в текущем розыгрыше! Все соперники «Аякса» в ЛЧ-2018/19
2-й отборочный раунд. «Штурм» (2:0; 3:1)
3-й отборочный раунд. «Стандард» (3:0; 2:2)
Раунд плей-офф. «Динамо Киев» (3:1; 0:0)
Групповой этап. АЕК (3:0; 2:0), «Бенфика» (1:0; 1:1), «Бавария» (3:3; 1:1)
1/8 финала. «Реал» (1:2; 4:1)
1/4 финала. «Ювентус» (1:1; 2:1)
Полуфинал. «Тоттенхэм» (?; 1:0)
Финал? «Ливерпуль»
это футбольный оргазм!
Супер Финал!
это футбольный оргазм!
Супер Финал!
Команда начала путь в ЛЧ с квалификационных раундов и дошла до полуфинала. Так что Аякс не первый такой полуфиналист.
Сейчас у Аякса есть хорошие шансы стать первым финалистом начавшим путь с квалификации.
Команда начала путь в ЛЧ с квалификационных раундов и дошла до полуфинала. Так что Аякс не первый такой полуфиналист.
Сейчас у Аякса есть хорошие шансы стать первым финалистом начавшим путь с квалификации.
В сезоне 1998/1999 "Динамо" Киев начало турнирный путь с квалификационных раундов и проиграло в полуфинале Баварии.
В сезоне 1998/1999 "Динамо" Киев начало турнирный путь с квалификационных раундов и проиграло в полуфинале Баварии.