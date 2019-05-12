«Ливерпулю» больно, но «Сити» снова чемпион!

12 мая 2019, 19:30

«Соккер.ру» поздравляет фанатов команды Гвардиолы с защитой титула. И сочувствуем «Ливерпулю» - отлично сражались.

В этом сезоне нельзя говорить о чемпионстве «Манчестер Сити» без отсылки к «Ливерпулю». И наоборот – случись сегодня переворот истории, никакого права исключать из разговора о триумфе Клоппа команду Гвардиолы не имели бы права. Это историческая связка, первая подобная, и на чемпионство «горожан» полезно смотреть именно в сравнении тоже с горожанами, но «красными».

У «Ливерпуля» 97 набранных очков. Лишь один раз в истории у чемпиона страны было больше пунктов, чем набрал второй призер завершенного сегодня сезона. В разные годы лучшими клубами в АПЛ становились команды, набравшие 82 очка – МЮ в 1996 году, или даже 78 – «Арсенал» в 1998. Но теперь этого слишком мало. Да, «Ливерпуль» успешнее 25 из 27 чемпионов АПЛ всех времен. А оставшиеся два чемпиона, которым Клопп уступает по очкам – «Манчестер Сити» Гвардиолы последних лет. Теперь «голубая луна» набрала 98 пунктов, а не 100, но это тоже на один пункт больше, чем у команды Юргена. Аукнулись «Ливерпулю» ничьи – хватило бы всего одной победы вместо любой из семи мировых. Невероятно чисто «Сити» прошел сезон – хотя 4 поражения, но ведь 32 победы в 38 турах. Футбольные демоны, не иначе.

Команда Клоппа забила 88 голов. Юрген заставил атаку, которая сейчас не ставила на аномальную результативность одного Салаха, как годом ранее, соорудить вместе больше мячей, чем было в прошлом сезоне, когда отличились 84 раза, но сразу 32 мяча было на счету Салаха. Сейчас Мохамед в игру вступал реже, но «Ливерпуль» остается одной из самых результативных команд АПЛ в истории. Вот только снова «Манчестер Сити» лучше – в прошлом году забили 106 раз, сейчас 95, причем голы Мареза и Гюндогана в ворота «Брайтона» были очень красивыми – не просто количеством берут, но и качеством. Просто сравните с другими с сезонами и чемпионами. Например, «Лестеру» хватило 68 голов для титула, а у «Челси» Конте было всего 73 мяча. «Ливерпуль» и «Сити» вышли в открытый космос.

Салах доказал, что не игрок одного сезона. У Мохамеда были игровые проблемы, у него в наличии плохая привычка слабо работать в сложных матчах против невероятно качественных соперников – и еще будет финал Лиги чемпионов со «шпорами», чтобы исправиться. Но «Ливерпуль» был так близко к мечте и благодаря тому, что египтянин стал самым успешным снайпером АПЛ в сезоне. Хотя у него были интересные преследователи, форвард «Ливерпуля» доказал, что его успехи не были случайными. Как Мане доказал право разделить «Золотую бутсу» с напарником по атаке, сделав сегодня дубль. А поскольку Клопп время от времени конфликтует с Салахом, требуя большего – атака может через сезон быть еще круче. Египтянину не стоит думать о «Ювентусе» или «Реале». Надо оставаться в Ливерпуле, там его место и его напарники – Фирмино и Мане. Вот только Агуэро забил больше 20 голов в АПЛ пятый сезон подряд, а не второй, и сегодня не подвел. У «Манчестер Сити» тоже прекрасный главный снайпер, но еще стабильнее и опытнее, чем победители в споре снайперов Мане и Салах, которых сумел догнать сегодня еще и Обамеянг.

Ван Дейк, Матип и Алиссон – ливерпульская стена. Отдельно хочется отметить Трента-Арнольда и Робертсона, ведь успели в защите и атаке – 23 ассиста у латералей в АПЛ . Но пока фланги атаковали, центр не дремал. В итоге «Золотая перчатка» досталась Алиссону, ведь бразильский голкипер против «Вулверхэмптона» не пропускал. Тогда как его основной конкурент в сборной и АПЛ Эдерсон еще в первом тайме вытащил мяч из сетки против «Брайтона», сделав «красных» чемпионом на пару минут. Не лучшим образом выбрал позицию Зинченко, упустивший конкурента, который спрятался у него за спиной и подтолкнул защитника МС , но вратарь тоже не смог сориентироваться и выйти из ворот. Хотя это мелочи, ведь в целом и у Гвардиолы, и у Клоппа исключительно сильные линии защиты. И «Ливерпуль» не взял титул, пропустив всего 22 мяча – невероятно! Но если хвалим Ван Дейка (игрока сезона, на секундочку) и его напарников, как можем игнорировать команду, по воротам которой били по 6-7 раз за игру (это вместе с неточными)? «Манчестер Сити» Стоунза, Эдерсона и Ляпорта тоже отлично держался в обороне. Вернее, использовали поговорку «атака – лучшая защита».

Вероятно, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - лучшие команды сезона. Не просто в АПЛ , а в целом. «Ювентус» скрипел величием по дороге к титулу, и «Бавария» сейчас поступает аналогично, пусть и уничтожили «Боруссию» Д в очном матче. Но где они были в ЛЧ против «Ливерпуля»? «Реал» и «Барселона» вылетали из этого же турнира так, что назвать их лучшими нельзя. Кто там еще остается? ПСЖ с непонятной игрой во Франции – не команда сезона, «Аякс» - красавцы, конечно, наверное их можно включить в тройку самых крутых, но все-таки у Гвардиолы и Клоппа коллективы еще сильнее. И хотя «Сити» вылетел от «шпор», как и голландцы, кто сможет заявить, что Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва или Зинченко не заслужили титул? Еще как заслужили! Сейчас весь мир хвалит «Ливерпуль» и сочувствует ему, но на секунду представьте, что ровно так, как «Манчестер Сити», играет клуб с невероятной популярностью в мире и с репутацией исторически великого. Например, «Манчестер Юнайтед». Если бы Гвардиола не отказал «дьяволам» и создал вот такую команду, как рядышком в том же городе – ее бы на руках носили и называли великой. Шутка ли, 100 пунктов в АПЛ за год, а потом 98 – невероятно мощная игра.

Впервые за пять лет судьбу титула решили в 38 туре. Последний раз в чемпионате Англии не знали футбольного короля после 37 тура в 2014 году, когда… «Манчестер Сити» лидировал на два пункта, а «Ливерпуль» преследовал соперника. Тогда очков у тех же конкурентов с другими тренерами было меньше – 83 и 81 перед последними матчами. Но в итоге «красные» переиграли «Ньюкасл» 2:1, а «Манчестер Сити» не подвел болельщиков в домашней игре против «Вест Хэма» - выиграли 2:0. Стоит припомнить тот случай, поскольку все прекрасно помнят, почему «Ливерпуль» не опередил соперника – Джеррард оступился пять лет назад в игре против «Челси» в 36-м туре. Трудно найти более невезучий легендарный клуб в АПЛ , чем «Ливерпуль»… Но опять «Манчестер Сити» набрал больше пунктов. Вернее, на одно очко больше, и отрыв сформировали в очном матче. «Ливерпуль» не переиграл дома «Сити», а в гостях уступили 2:1. В АПЛ личные матчи не учитывают – разница мячей важнее, но и так «красные» не победили.

Юрген Клопп успешно поработал с «Ливерпулем». Единственный тренер, проигравший АПЛ с такими показателями. Возможно, последний пример на много лет, ведь через год одна команда может выступить сильнее остальных. Немец, безусловно, один из футбольных любимчиков – мало тех, кто его терпеть не может, но Гвардиола, которого во всем мире порой величают «физруком» или тренером, что без Месси не может выиграть Лигу чемпионов, сегодня взял 26 трофей в карьере. Двадцать шестой! У Клоппа, хотя шансов у него объективно было меньше, пока 5 трофеев. А еще было 12 почти что удачных попыток – могло быть 17 побед и кубков. А вот Хосеп уже в истории футбола – в десятке самых титулованных наставников. И новый трофей взял не случайно. Трагичное великолепие «Ливерпуля» подчеркивает, насколько хорош «Манчестер Сити» - король английского футбола второй сезон подряд.

Причем не только достойный конкурент помогает осознать, что команда Гвардиолы хорошо поработала, но и еще один показательный факт. Два года подряд один клуб стал чемпионом Англии впервые за десять лет. До Гвардиолы только «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона смог выиграть два титула подряд. Причем Хосепу сейчас всего 48 лет, а у него уже 26 трофеев спустя 11 лет после начала тренерской карьеры. А может быть 27. «Манчестер Сити» теперь претендует на «золотой дубль», ведь в следующую субботу финал Кубка Англии против «Уотфорда». Как и в случае с «Ливерпулем», этого соперника «акулы» из Манчестера могут опередить и обыграть.