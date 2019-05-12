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«Ливерпулю» больно, но «Сити» снова чемпион!

12 мая 2019, 19:30
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Салах Мохамед
Салах Мохамед
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Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
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Алиссон
Алиссон
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«Соккер.ру» поздравляет фанатов команды Гвардиолы с защитой титула. И сочувствуем «Ливерпулю» - отлично сражались.

В этом сезоне нельзя говорить о чемпионстве «Манчестер Сити» без отсылки к «Ливерпулю». И наоборот – случись сегодня переворот истории, никакого права исключать из разговора о триумфе Клоппа команду Гвардиолы не имели бы права. Это историческая связка, первая подобная, и на чемпионство «горожан» полезно смотреть именно в сравнении тоже с горожанами, но «красными».

У «Ливерпуля» 97 набранных очков. Лишь один раз в истории у чемпиона страны было больше пунктов, чем набрал второй призер завершенного сегодня сезона. В разные годы лучшими клубами в АПЛ становились команды, набравшие 82 очка – МЮ в 1996 году, или даже 78 – «Арсенал» в 1998. Но теперь этого слишком мало. Да, «Ливерпуль» успешнее 25 из 27 чемпионов АПЛ всех времен.  А оставшиеся два чемпиона, которым Клопп уступает по очкам – «Манчестер Сити» Гвардиолы последних лет. Теперь «голубая луна» набрала 98 пунктов, а не 100, но это тоже на один пункт больше, чем у команды Юргена. Аукнулись «Ливерпулю» ничьи – хватило бы всего одной победы вместо любой из семи мировых. Невероятно чисто «Сити» прошел сезон – хотя 4 поражения, но ведь 32 победы в 38 турах. Футбольные демоны, не иначе.

Команда Клоппа забила 88 голов. Юрген заставил атаку, которая сейчас не ставила на аномальную результативность одного Салаха, как годом ранее, соорудить вместе больше мячей, чем было в прошлом сезоне, когда отличились 84 раза, но сразу 32 мяча было на счету Салаха. Сейчас Мохамед в игру вступал реже, но «Ливерпуль» остается одной из самых результативных команд АПЛ в истории. Вот только снова «Манчестер Сити» лучше – в прошлом году забили 106 раз, сейчас 95, причем голы Мареза и Гюндогана в ворота «Брайтона» были очень красивыми – не просто количеством берут, но и качеством. Просто сравните с другими с сезонами и чемпионами. Например, «Лестеру» хватило 68 голов для титула, а у «Челси» Конте было всего 73 мяча. «Ливерпуль» и «Сити» вышли в открытый космос.

Салах доказал, что не игрок одного сезона. У Мохамеда были игровые проблемы, у него в наличии плохая привычка слабо работать в сложных матчах против невероятно качественных соперников – и еще будет финал Лиги чемпионов со «шпорами», чтобы исправиться. Но «Ливерпуль» был так близко к мечте и благодаря тому, что египтянин стал самым успешным снайпером АПЛ в сезоне. Хотя у него были интересные преследователи, форвард «Ливерпуля» доказал, что его успехи не были случайными. Как Мане доказал право разделить «Золотую бутсу» с напарником по атаке, сделав сегодня дубль. А поскольку Клопп время от времени конфликтует с Салахом, требуя большего – атака может через сезон быть еще круче. Египтянину не стоит думать о «Ювентусе» или «Реале». Надо оставаться в Ливерпуле, там его место и его напарники – Фирмино и Мане. Вот только Агуэро забил больше 20 голов в АПЛ пятый сезон подряд, а не второй, и сегодня не подвел. У «Манчестер Сити» тоже прекрасный главный снайпер, но еще стабильнее и опытнее, чем победители в споре снайперов Мане и Салах, которых сумел догнать сегодня еще и Обамеянг.

Ван Дейк, Матип и Алиссон – ливерпульская стена. Отдельно хочется отметить Трента-Арнольда и Робертсона, ведь успели в защите и атаке – 23 ассиста у латералей в АПЛ. Но пока фланги атаковали, центр не дремал. В итоге «Золотая перчатка» досталась Алиссону, ведь бразильский голкипер против «Вулверхэмптона» не пропускал. Тогда как его основной конкурент в сборной и АПЛ Эдерсон еще в первом тайме вытащил мяч из сетки против «Брайтона», сделав «красных» чемпионом на пару минут. Не лучшим образом выбрал позицию Зинченко, упустивший конкурента, который спрятался у него за спиной и подтолкнул защитника МС, но вратарь тоже не смог сориентироваться и выйти из ворот. Хотя это мелочи, ведь в целом и у Гвардиолы, и у Клоппа исключительно сильные линии защиты. И «Ливерпуль» не взял титул, пропустив всего 22 мяча – невероятно! Но если хвалим Ван Дейка (игрока сезона, на секундочку) и его напарников, как можем игнорировать команду, по воротам которой били по 6-7 раз за игру (это вместе с неточными)? «Манчестер Сити» Стоунза, Эдерсона и Ляпорта тоже отлично держался в обороне. Вернее, использовали поговорку «атака – лучшая защита».

Вероятно, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - лучшие команды сезона. Не просто в АПЛ, а в целом. «Ювентус» скрипел величием по дороге к титулу, и «Бавария» сейчас поступает аналогично, пусть и уничтожили «Боруссию» Д в очном матче. Но где они были в ЛЧ против «Ливерпуля»? «Реал» и «Барселона» вылетали из этого же турнира так, что назвать их лучшими нельзя. Кто там еще остается? ПСЖ с непонятной игрой во Франции – не команда сезона, «Аякс» - красавцы, конечно, наверное их можно включить в тройку самых крутых, но все-таки у Гвардиолы и Клоппа коллективы еще сильнее. И хотя «Сити» вылетел от «шпор», как и голландцы, кто сможет заявить, что Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва или Зинченко не заслужили титул? Еще как заслужили! Сейчас весь мир хвалит «Ливерпуль» и сочувствует ему, но на секунду представьте, что ровно так, как «Манчестер Сити», играет клуб с невероятной популярностью в мире и с репутацией исторически великого. Например, «Манчестер Юнайтед». Если бы Гвардиола не отказал «дьяволам» и создал вот такую команду, как рядышком в том же городе – ее бы на руках носили и называли великой. Шутка ли, 100 пунктов в АПЛ за год, а потом 98 – невероятно мощная игра.

Впервые за пять лет судьбу титула решили в 38 туре. Последний раз в чемпионате Англии не знали футбольного короля после 37 тура в 2014 году, когда… «Манчестер Сити» лидировал на два пункта, а «Ливерпуль» преследовал соперника. Тогда очков у тех же конкурентов с другими тренерами было меньше – 83 и 81 перед последними матчами. Но в итоге «красные» переиграли «Ньюкасл» 2:1, а «Манчестер Сити» не подвел болельщиков в домашней игре против «Вест Хэма» - выиграли 2:0. Стоит припомнить тот случай, поскольку все прекрасно помнят, почему «Ливерпуль» не опередил соперника – Джеррард оступился пять лет назад в игре против «Челси» в 36-м туре. Трудно найти более невезучий легендарный клуб в АПЛ, чем «Ливерпуль»… Но опять «Манчестер Сити» набрал больше пунктов. Вернее, на одно очко больше, и отрыв сформировали в очном матче. «Ливерпуль» не переиграл дома «Сити», а в гостях уступили 2:1. В АПЛ личные матчи не учитывают – разница мячей важнее, но и так «красные» не победили. 

Юрген Клопп успешно поработал с «Ливерпулем». Единственный тренер, проигравший АПЛ с такими показателями. Возможно, последний пример на много лет, ведь через год одна команда может выступить сильнее остальных. Немец, безусловно, один из футбольных любимчиков – мало тех, кто его терпеть не может, но Гвардиола, которого во всем мире порой величают «физруком» или тренером, что без Месси не может выиграть Лигу чемпионов, сегодня взял 26 трофей в карьере. Двадцать шестой! У Клоппа, хотя шансов у него объективно было меньше, пока 5 трофеев. А еще было 12 почти что удачных попыток – могло быть 17 побед и кубков. А вот Хосеп уже в истории футбола – в десятке самых титулованных наставников. И новый трофей взял не случайно. Трагичное великолепие «Ливерпуля» подчеркивает, насколько хорош «Манчестер Сити» - король английского футбола второй сезон подряд.

Причем не только достойный конкурент помогает осознать, что команда Гвардиолы хорошо поработала, но и еще один показательный факт. Два года подряд один клуб стал чемпионом Англии впервые за десять лет. До Гвардиолы только «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона смог выиграть два титула подряд. Причем Хосепу сейчас всего 48 лет, а у него уже 26 трофеев спустя 11 лет после начала тренерской карьеры. А может быть 27. «Манчестер Сити» теперь претендует на «золотой дубль», ведь в следующую субботу финал Кубка Англии против «Уотфорда». Как и в случае с «Ливерпулем», этого соперника «акулы» из Манчестера могут опередить и обыграть.   

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Все комментарии
kastites
kastites
   148 / 833
18 мая в 08:31
МС супер команда!!!!!
Foxes
Foxes
   386 / 833
17 мая в 13:48
Поздравляю!
mortid
mortid
   160 / 833
15 мая в 23:49
Больно будет если их Тоттенхэм натянет на бигбен.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fantazior
   356 / 833
14 мая в 14:26
Он тебе лично докладывал? Странное ощущение, вижу твой комментарий враньём пахнуть начинает. Не делай так
для любителей Бей-Беги это трудно понять. Охахо!
fantazior
fantazior ответил Князь Всея Турина
14 мая в 09:14
Он тебе лично докладывал? Странное ощущение, вижу твой комментарий враньём пахнуть начинает. Не делай так
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fantazior
   356 / 833
13 мая в 21:38
Глумились проигрывая дома?)
Роналду слёзно просил,что бы его экс-клуб вышел в плейофф, поэтому и снизошли к вам.дали крохи с барского стола,а вы не благодарные,в следующий раз сделаем из вас пупсиков в квадрате.если попадёётесь на нашем пути. розовые кролики, ох-хо-ха.
fantazior
fantazior ответил Князь Всея Турина
13 мая в 19:33
Глумились проигрывая дома?)
DXTK
DXTK ответил myst5
   120 / 833
13 мая в 19:04
В любом случае Гвардиола не нравиться . Да и особенного он для мс не чего не сделал . Мс и без него чемпионами АПЛ были . А тут бабахнули ещё куча денег и результат тот же . Лучшие тренеры на данный момент встретились в финале . Клопп и почеттино .
лучшие тренеры встретились в финале ЛЧ? я бы сказал два неудачника которые разыграют кубок ни Клопп ни Почет ничего со своими командами не выиграли до этого, а Гвардиола защитил титул ,чего не бывало со времен Фергюсона и его МЮ.

PS Гвардиола может выиграть мини так сказать требл: Титул АПЛ - есть, Кубок лиги - есть остался КА взять и вуаля три трофея за сезон....
DXTK
DXTK ответил -Ванек-
   120 / 833
13 мая в 18:40
ха ха, этого типа гения хосепа даже куры заклевали))
в первом матче 1/4 ЛЧ игроки МС не реализовали свои моменты хотя бы вспомнить нереализованную пенку Агуэро, а во втором у горожан отняли 5 гол при помощи вар, ни в одном матче Тоттенхэм не был лучше МС, а Почеттино не переиграл как то тактически Гвардиолу, чисто везение 1-0; 3-4 дальше идет Тотхэм.

Почет редко когда побеждает Гвардиолу, хотя сам Хосеп уважительно относиться и к аргентинцу и кк его подопечным, как Пеп говорит " Я помню, что первое поражение в Англии нанес мне Почеттино и его Тоттенхэм." ....... Да и сама ЛЧ это особенный турнир, где Маурисио взял небольшой реванш и дошел до финала.

Клопп имеет положительную статистику матчей против Гвардиолы, но трофеев всего пара штук, с Ливером он ничего не выиграл до сих пор, а у Хосепа 26, он везде был первым в Ла Лиге, бундеслиге, и сейчас в АПЛ.... да ему нужна победа в ЛЧ, но он часто сам говорит мы еще не готовы, и он прав, в отличаи от других Гвардиола никогда не сливает кубки ради других Клопп слил КА и кубок лиги, чтобы перед новым годом оказаться первым, а Гвардиола дошел до финала кубка лиги выиграл, дошел до финала КА и возможно еще один трофей и Снова первый в АПЛ. Пеп борется на все фронтах, вот почему он единтсвенный тренер в истории выигравший за один год 6 трофеев, да это было давно да это была Барселона.

PS Гвардиола входит в пятерку лучших коучей по версии франц футбола и он из этой пятерки действующий тренер.
lobsterdam
lobsterdam ответил Жан-Клод Ван Даг
13 мая в 15:34
В АПЛ нет слабых клубов, это вам не сериал примера
так это не моя речь, это автор так о салахе (если прочитать статью), который горазд феерить со слабыми клубами...ну и если слабых нет, то кто ж тогда вылетает каждый год?
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг ответил lobsterdam
   702 / 833
13 мая в 13:20
все эти "достижения" лфк говорят лишь о слабости других клубов, что подтверждает и сам автор, убедительно доказав, что салах способен забивать только слабым клубам, а его вклад - 25%
В АПЛ нет слабых клубов, это вам не сериал примера
Artuom
Artuom
   59 / 833
13 мая в 11:44
Ну чтож, Ливерпуль сам виноват в поражении, ведь шли первыми с отрывом.
Несколько сдали в январе-феврале. В первую очередь форварды тогда сдали... возможно из-за того что равноценной замены тройке в нападении нет(в отличии от того же МС) поэтому напы несколько утомились... Ведь даже несмотря на поражение от МС во втором туре у Ливерпуля была уйма возможностей выиграть вместо ничейных результатов зимой...
Если Ливерпуль не продаст никого из основных, найдёт сильного заща в пару к Ван Дейку и при этом возьмёт нескольких футболистов высоко уровня для более лучшей ротации - вполне могут взять АПЛ.
реал-король
реал-король
13 мая в 10:11
Ожидаемо, Пеп умеет систематически обыгрывать аутсайдеров.
к тому же он играет с двумя составами, не то что Ливерпуль, особенно тройка нападения во всех матчах без отдыха.
Ливерпуль уже сделал подвиг, дойдя до финала ЛЧ.
GKN
GKN ответил 10 seconds to stars
   347 / 833
13 мая в 09:28
Только не делай вид, что ты не понял
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил shlifen
       176 / 833
    13 мая в 09:21
    Речь о том что Ливерпуля набрал больше очков чем 25 прошлых победителей АПЛ (пусть даже среди этих победителей было всего 6 разных клубов) =)))) Ещё дважды выиграл МС - вот и выходит 27 победителей =))
    Ещё раз прочитай мой комментарий, только повнимательнее, открой википедию, другие источники, узнай когда была основана АПЛ.
    И, что то у тебя математика какая то странная!
    Одним словом проверь точную статистику и точные названия турниров.
    lobsterdam
    lobsterdam
    13 мая в 08:07
    все эти "достижения" лфк говорят лишь о слабости других клубов, что подтверждает и сам автор, убедительно доказав, что салах способен забивать только слабым клубам, а его вклад - 25%
    shlifen
    shlifen ответил Байкал-38.
       146 / 833
    13 мая в 07:48
    Речь о том что Ливерпуля набрал больше очков чем 25 прошлых победителей АПЛ (пусть даже среди этих победителей было всего 6 разных клубов) =)))) Ещё дважды выиграл МС - вот и выходит 27 победителей =))
    GKN
    GKN
       347 / 833
    13 мая в 07:19
    Ливер возьмет ЛЧ
    myst5
    myst5
       435 / 833
    13 мая в 00:28
    В любом случае Гвардиола не нравиться . Да и особенного он для мс не чего не сделал . Мс и без него чемпионами АПЛ были . А тут бабахнули ещё куча денег и результат тот же . Лучшие тренеры на данный момент встретились в финале . Клопп и почеттино .
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил SoShy
       415 / 833
    12 мая в 23:51
    Отныне я болею за великий Манчестер Сити. Я 15 лет c 1991 года болел за легендарный Ливерпуль Рафы Бенитеса, ведел все много численные победы в ОПЛ, но немецкий алкаш и британский физрук Роджерс полностью угробили величие скаузеров. Энфилд не видел трофеев с прошлого века еще когда нас тренировал покойный Далглишь. В команде нет по настоящему харизматичных людей какими были Жерорд, Дудек и и старина Каррогер. Горожане же имеют самых лучших игроков мира: аргентинский король Агуэро, бельгийский бистяра Де Брюйне, русский парнишка Зинченко. Про арабского самородка Мареза и лучшего защитника в мире и капитана Компани можно не напоминать, о них все знают. К тому же, в команде лучший тренер во всей футбольной истории - Пеп Гвардиола, который брал требл с мёртвой Барселоналоной. Тот же Алекс Фергюсон не заслуживает звания Сэр, в отличии от испанца. Пеп не работал никогда в судейских и всегда был лучшим. С Этихада любой соперник уезжает униженым и опущеным многочисленной армией фанатов великого МС. Призываю всех болеть за Сити. Навсегда с горожанами. 💙
    Пля, чё вы любите так всех успешных украинцев причислять к русским???
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил Князь Всея Турина
       415 / 833
    12 мая в 23:50
    Зинченко вроде бы не Сане зовут.а Сане вроде бы не Зинченко.
    Только не делай вид, что ты не понял
    Пепс
    Пепс
       187 / 833
    12 мая в 23:21
    Пеп с победой !!!! ))))) Просто молодец !!!!))))
    Roger Young
    Roger Young
       491 / 833
    12 мая в 22:31
    Отличный сезон.

    Ман-Сити с победой!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       176 / 833
    12 мая в 22:22
    Да, «Ливерпуль» успешнее 25 из 27 чемпионов АПЛ всех времен.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1116966/gvardiola-hosep-klopp-yurgen
    Чемпионов АПЛ было всего 6 команд
    Манчестер Юнайтед 13 раз
    Блэкберн Роверс 1 раз
    Арсенал 3 раза
    Челси 5 раз
    Манчестер Сити 3 раза
    Лестер Сити 1 раз
    Ливерпуль ни разу чемпионом АПЛ не был. АПЛ основана 20 февраля 1992 и если уж про все времена говорить, то тогда уж следует говорить как чемпионат Англии по футболу всех времён.
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ
       129 / 833
    12 мая в 21:58
    Если Ливерпуль с 5 кубками ЛЧ и 18 кратные чемпионы Англии "безтрофейник", то Манчестер сити это фк Тосно)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       356 / 833
    12 мая в 21:56
    предлагаю обмен,мы вам своего тренера,который поможет вам выиграть АПЛ,а вы нам своего,который нас выведет в финал, правда и доплата с вас.
    ЛиверпульЧемпион
    ЛиверпульЧемпион ответил Князь Всея Турина
    12 мая в 21:56
    в Серии А ВСЕМ больно, потому что Ювентус - постоянный Чемпион! Наполи вообще смирился со 2 местом,где то после 10 тура... Ждите скоро мы приедем в рамках ЛЧ деклассировать ваш МС и Ливерпуль,в этом сезоне поглумились над вторым манчестером.
    Кого вы там собрались деклассировать, Ливер вас всех деклассирует еще покруче чем с Барсой и будучи обладателем ЛЧ.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил 10 seconds to stars
       356 / 833
    12 мая в 21:55
    Мои поздравления Сане Зинченко )))
    Зинченко вроде бы не Сане зовут.а Сане вроде бы не Зинченко.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил SoShy
       356 / 833
    12 мая в 21:51
    Отныне я болею за великий Манчестер Сити. Я 15 лет c 1991 года болел за легендарный Ливерпуль Рафы Бенитеса, ведел все много численные победы в ОПЛ, но немецкий алкаш и британский физрук Роджерс полностью угробили величие скаузеров. Энфилд не видел трофеев с прошлого века еще когда нас тренировал покойный Далглишь. В команде нет по настоящему харизматичных людей какими были Жерорд, Дудек и и старина Каррогер. Горожане же имеют самых лучших игроков мира: аргентинский король Агуэро, бельгийский бистяра Де Брюйне, русский парнишка Зинченко. Про арабского самородка Мареза и лучшего защитника в мире и капитана Компани можно не напоминать, о них все знают. К тому же, в команде лучший тренер во всей футбольной истории - Пеп Гвардиола, который брал требл с мёртвой Барселоналоной. Тот же Алекс Фергюсон не заслуживает звания Сэр, в отличии от испанца. Пеп не работал никогда в судейских и всегда был лучшим. С Этихада любой соперник уезжает униженым и опущеным многочисленной армией фанатов великого МС. Призываю всех болеть за Сити. Навсегда с горожанами. 💙
    вообще то Зинченко не русский,а украинец.... охохо.
    BenderBender
    BenderBender ответил YRunner
       156 / 833
    12 мая в 21:44
    Таких особей нужно просто игнорить.
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