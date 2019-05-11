Молодые и местные. Самые изобретательные игроки РПЛ

11 мая 2019, 13:25

Российских футболистов нередко обзывают «деревянными», но «Соккер.ру» развеивает миф – находим ответственных за красивую игру.

Репутации футбольной страны технарей у России точно нет. Но почему у местных футболистов бывают технические проблемы, хотя сейчас с помощью роликов в сети любой ребенок может выучить самый сложный финт и применять его годами, доведя до совершенства? Ключ в воспитании – в детских школах много десятилетий ставили на результат, а не на прогресс, на силу, а не технику.

Но сейчас историй, что человека отчислили, поскольку уступал рослым детям физически, все меньше, ведь надо смотреть на то, как ребенок работает над собой, а не ставить крест из-за роста. Всегда рискуешь упустить будущую звезду. Не все высокие футболисты не техничные – Ибрагимович вам докажет, не все маленькие – технари. Ведь Канте не стал Зиданом, перебравшись ближе к атаке. И Жоржиньо не перестал быть плеймейкером, занимая позицию в опорной зоне. Так кто в ответе за красоту паса и дриблинг в РПЛ ?

Лучшие ассистенты лиги

Вчера против «Ростова» у «Динамо» было 23 передачи под удар – сумасшедшее количество, и самых выстрелов собрали 25 штук. Но Жоаозиньо не улучшил свой рекорд сезона, хотя и так добрался до прекрасного показателя, обогнав даже тех, кто провел на поле больше минут.

У бразильца с российским паспортом 8 голевых передач в футболке «Динамо» - лидер сезона. Для сравнения, в прошлом чемпионате в номинации «Лучший плеймейкер» победил игрок другого московского клуба – Квинси Промес, отдавший всего 7 голевых передач в составе команды, которая тогда атаковала успешнее, чем «Динамо».

И у Жоаозиньо осталось мало времени, чтобы заметно улучшить свой показатель. До 10 голевых передач, как было у Тимофея Калачева пару лет тому назад, вряд ли доберется, учитывая реализацию форвардов «Динамо». Но сам по себе выступил отлично и сделал, что мог. А дальше идут Чалов, Газинский и Раванелли – у них по 7 голевых.

Два игрока сборной, два уроженца Бразилии – вот такой список. Хотя сразу у шести футболистов по шесть голевых. Алексей Миранчук, Дзюба, Обляков, Эль-Кабир, Дриусси и Ткачев еще могут улучшить свои показатели. Жоаозиньо лидирует, но борьба продолжается. Например, завтра между собой сыграют 4 из топ-10 лучших ассистентов. В Санкт-Петербурге будут игры разума.

Главные дриблеры Премьер-Лиги

Когда говорим об игроках из топ-5 лиг, то шикарным показателем является больше четырех обводок за игру в среднем – такими цифрами могут похвастаться только три человека. У Азара и Месси – общепризнанных мастеров футбольного слалома, в чемпионатах 3.7 и 4 обводки за полный матч соответственно.

В этом году ничего не показал Неймар по понятным причинам, хотя молодые Янузай и Санчо теперь в первой десятке, а в будущем могут обводить соперников еще чаще. Кстати, на десятой строчке в топ-5 Маркус Тюрам – сын чемпиона мира и Европы защитника Лилиана. А еще компания технарей специфическая – 8 из 10 знают французский язык.

Но кто обводит соперников чаще всех в РПЛ ? Конечно же, бразильцы. На первом месте Айртон, 2.6 обводок за матч. А дальше идет парень, который может понимать французский – тренд сезона поддержан. Вандерсон, хоть и бразилец, воспитывался в школе «Аякса», а еще имеет бельгийский паспорт, как Азар или Янузай. Молодой атакующий хавбек «Краснодара» совершает по 2.3 удачных обводки за игру.

Дальше идут Никола Влашич – 2.2, Алексей Миранчук – 2.1, а пятого мастера обводок с показателем больше двух за игру нет. В первой десятке в целом те, кого ждешь там увидеть. Слай, Кардозу, Раванелли, Бакаев, Мирзов, Эль-Кабир и Ханни – техничные игроки. Но могли бы чаще применять дриблинг! Например, «спартаковский» Софьян выжимает 1.4 финта за матч, и этого явно мало для того, чтобы публика была в восторге.

К сожалению, экстремально техничных игроков в РПЛ почти что нет. Если собирать все попытки дриблинга за игру вместе с неудачными, то на первом месте до сих пор остается Промес – а сыграл 5 матчей на старте сезона. Но у голландца мало успешных обводок. У каждого технаря есть право на ошибку, а если из вредности отыскать человека, который чаще всех неудачно применял дриблинг, то на первых местах будут «спартаковцы» - Промес и Роша.

Дальше идут Мирзов, Скопинцев и Кварацхелия, у всех больше неудачных попыток, чем удачных. Юному восемнадцатилетнему хавбеку «Локомотива» пока явно не хватает опыта, чтобы ворваться в список самых техничных в РПЛ , хотя старается – сыграл всего 144 минуты, но в среднем за игру применяет больше 2.5 попыток обыграть соперников. Такой подход РПЛ нужен, ведь техничная игра нравится публике – нужно кормить зрителей зрелищем.

Самые старательные созидатели сезона

Ассисты – конечная цель любого, кто отдает передачи в атаке, но их количество прямо связано с тем, как играют форварды. Неправильно смотреть строго на результат, ведь он у плеймейкеров не зависит только от их мастерства. Поэтому отдельно надо рассказать об общем количестве передач под удары. В случае с РПЛ их сумма неплохая – у топ-5 выше 50 за сезон.

Алексей Миранчук лидирует, отдал 69 передач, которые могли стать голевыми. Дальше идет Никола Влашич – 62, но надо учитывать, что хорват сыграл меньше минут и матчей, то есть по средним цифрам именно он первый. Жоаозиньо и Обляков тоже красавцы – 56 и 55 пасов. Здесь же люди из списка лучших ассистентов – Чалов (50 пасов) и Эль-Кабир (47). А отдельно стоит отметить тех, кому повезло с ударами напарников меньше.

Денис Попович из «Оренбурга» создал 51 момент, но его напарники реализовали только три штуки. А обиднее всего Игорю Горбатенко – хавбек «Арсенала» придумал 45 передач под удары, но ему ответили пока всего одним ассистом. Также плохой «фидбек» у Исмаэла из «Ахмата» - 1 ассист после 45 попыток, как у Горбатенко. А у Антона Миранчука 43 созданных момента, но 2 ассиста против 6 у его брата Алексея.

Классон, Дзюба и Перейра тоже хорошо поработали в атаке. А если искать защитника, который чаще других отдает передачи под удары, то вы его назовете без проблем с первой попытки – речь о Марио Фернандесе, собравшем 34 попытки создать ассист (и лишь в одном эпизоде мяч залетел в ворота). Причем нужно отметить, что у Марио очень качественные моменты – xA суммарно выше 4.6, то есть заслужил 4-5 голевых передач, а не одну.

В целом же по параметру, отображающему подсчитанное по алгоритму качество пасов, ожидаемо лидирует Влашич – мог иметь семь ассистов. Но Облякова, Дзюбу и Алексея Миранчука тоже выделяем, как Эль-Кабира. Это люди с самыми качественными моментами и большим их количеством. Жоаозиньо держится чуть позади, но тут надо учитывать время, которое «Динамо» проводит в атаке, и сам характер выпадов команды, что ниже в таблице, чем ЦСКА или «Зенит».

Как видите, в топ-10 по ожидаемым ассистам 4 игрока ЦСКА . Ставка на командную игру, хотя не без приключений. А вот у «Локомотива» монолитности в атаке нет – форварды недорабатывают, хотя даже у Мануэла Фернандеша собралось немало качественных моментов, не только у братьев. И «Зениту» сложно лидировать, поскольку если говорить строго, то Дзюба тащил атаку на себе – отдавая передачи под удары, а вот до приезда Азмуна никто стабильно не играл.

У «Краснодара», что странно, похожая ситуация. Ведь у Вандерсона обводки, Классон переключился на голы – хотя моменты тоже создавал, и целостности не хватило. В результате можем констатировать, что у того же «Зенита» на 50 голов приходится 290 передач под удары. Причем тут не учитываются моменты, которые создали на индивидуальном мастерстве – всего ударов было не 290, а 405.

Как видите на примере нового чемпиона, реализация в 12 % уже хорошая для РПЛ , ведь есть пример того же «Динамо» с Жоаозиньо – реализация команды всего 5.7 %, что объясняет проблемы московского клуба. Также отсутствие в списках лучших футболистов «Спартака» четко подтверждает, что игры как таковой у Кононова нет – обещали футбол в короткий пас, но не могут отрядить в список технарей с передачами никого, кроме Промеса.

Зато фиксируем появление молодых думающих россиян – братья Миранчуки, Обляков и Чалов себя хорошо показали. Также среди лучших бразильцы с российскими паспортами – Жоаозиньо и Фернандес, или другие звезды сезона – Влашич и Дзюба. А еще есть такой параметр, как среднее качество моментов. И он показывает, что Ерохин и Еременко могли преуспеть по голевым, если бы сыграли больше минут. Но хорошо, что они в РПЛ – проявят себя позже.

В первой десятке самых созидательных 7 кандидатов в сборную России с учетом Жоаозиньо, а отдельно можно отметить Юрия Газинского. Хавбек «Краснодара» отдал 7 голевых передач, создав всего 28 моментов. О таком высоком показателе реализации моментов может мечтать даже Месси – процент у хавбека сборной России почти в два раза лучше, чем у форварда «Барселоны». И Дриусси почти такой же везунчик – мало пасов, но удачные.

А если не говорить о счастливчиках, а выделять самых созидательных в целом, то особенно приятно констатировать, что лидируют свои - Чалов, братья Миранчуки и Обляков. У Черчесова появляются молодые кандидаты в сборную, которые видят поле и читают моменты. Осталось реализовать в красных футболках их клубный потенциал.