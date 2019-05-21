Финал «Игры престолов». Судьба железного трона

сегодня, 16:00

Трансферные новости о каталонцах на «Соккер.ру» поступают стабильно, а причина кроется в итогах испанского сезона.

Как думаете, найдется человек, который сможет опередить Месси по итогам 2019 года, когда будут вручать «Золотой мяч»? Видите более достойного, раз «Барселона» бесславно и глупо вылетела из ЛЧ ? Но вопрос об индивидуальной награде, а персонально Лионель шикарен, даже Мбаппе не спорит.

Король «Барселоны» уселся на железном троне Ла Лиги. Такой финал сериала из 38 эпизодов «блаугранас» точно понравился. Много лет шла «Игра престолов» в испанском футболе, но Роналду уехал, и оказалось, что в лиге некому составить конкуренцию одному человеку.

При этом, как раз подводя итоги Ла Лиги, выходишь на проблему ее чемпиона. Не только влет 4:0 в Лиге чемпионов, до одури похожий по смыслу на разгромные поражения от «Ювентуса» и «Ромы» в той же Лиге чемпионов, заставляет «Барселону» агрессивно действовать на трансферном рынке ближайшим летом.

Интерес к де Лигту, борьбу за которого предстоит выиграть, заплатив «Аяксу» не меньше, чем за Френки де Йонга – в районе 75 млн евро, должен был объяснен, ведь два француза на борту и Пике карьеру не завершают. Но ответ есть: испанское чемпионство в этот раз досталось благодаря стечению обстоятельств и одному человеку.

У «Реала» 18 поражений за сезон и 12 из них – в Примере. Команда, которая набирала 100 пунктов в Ла Лиге, взяла всего 68. Также завершается путь «Атлетико» - попытка стать чемпионом провалилась, отстали от «Барселоны» на 11 очков, Годин и Гризманн уходят, еще парочка людей задумались.

Состояние прямых конкурентов позволило «Барселоне» потерять 27 пунктов и с показателем в 87 очков стать чемпионом Испании. Знаете, когда в последний раз хватало такого скромного количества пунктов? В далеком 2009 году, десять лет назад. «Барселона» тогда опередила «Реал», тоже хорошо оторвалась, но оба лидера часто теряли очки.

Но тогда каталонцы были на коне в Европе – обыграли в финале ЛЧ со счетом 2:0 «Манчестер Юнайтед». А сейчас очень просто доказать, что чемпионство досталось во многом благодаря двум игрокам. Это не значит, что остальные не звезды – например, плохой сезон Крооса не помешал «Реалу» подписать с ним новый контракт, ведь форма меняется, класс – сохраняется.

Вот только «Барселона» выехала на классе двух человек. У своих ворот помог тер Штеген, у чужих – Месси. В первую очередь именно он. Смотрим на факты и цифры. У Лионеля 36 голов и 13 ассистов, в сумме это 49 результативных действий, 44 % от общего числа всех голов «Барселоны» в Ла Лиге. Вообще, на весь чемпионат Испании 2018/19 можно посмотреть через призму действий Месси.

Атакующие рекорды Ла Лиги этого сезона

Лучший снайпер. Лионель Месси. Как сказано выше, у форварда 36 мячей – показатель на очередную «Золотую бутсу», если Мбаппе не сможет отличиться в финальном туре Лиги 1 четыре раза, чтобы хотя бы сравняться с аргентинцем и разделить награду.

Лучший ассистент. Лионель Месси. 13 результативных передач, после которых забивали 8 разных футболистов «Барселоны», показывают, что Лионель полностью руководил игрой. Суарес закрывал передачи в штрафной и на острие, но хотя у Лиуса 21 мяч, по ассистам он и другие в Ла Лиге аргентинцу уступают. У Сарабии из «Севильи» 13 передач, но Лионеля не обошел.

Лидер по ударам. Лионель Месси. 5 ударов за игру в среднем – в Ла Лиге никого и близко нет с таким показателем. Суммарно получается 170 попыток, даже у Рауля де Томаса из «Райо Вальекано» или Антуана Гризманна из «Атлетико» числа скромнее – 115 и 113 соответственно. Месси остается машиной по созданию моментов.

Удары в створ ворот. Лионель Месси. 87 точных выстрелов нанес аргентинец. 51 % попыток – в цель, а еще 10 штук – в каркас ворот. И хотя Суаресу те же напарники помогли создать немало моментов – 58 ударов в створ, капитан «Барселоны» реализовал 41.4 % ударов, хотя часто бьет не только с близкого расстояния, а уругваец мазал чаще – 36.2 % его выстрелов завершились голами.

Созданные моменты. Лионель Месси. Стоит напомнить, что это рейтинг всей Ла Лиги, не одной команды. Но Месси настолько очевидно доминировал, что во всех номинациях пока первый. 92 шанса создал. Ни один активный плеймейкер за ним не угнался. У Гризманна всего 74 момента, у Касорлы – 72. Как видите, если Антуан выберет не ПСЖ и заиграет в Каталонии, атакующая мощь «Барселоны» вырастет.

Успешные обводки. Софьян Буфаль. Неожиданно, правда? Зато заслужено – арендованный у «Саутгемптона» марокканский игрок собрал больше удачных обводок, применив ровно столько попыток, как Лионель Месси – 224. Остальные технари далеко позади, а КПД у Буфаля даже чуть выше, чем у аргентинца. Хотя проходить на дриблинге в 60 % случаев тоже круто, особенно если самих обводок 134, как у Месси.

Реализация качественных моментов. Лионель Месси. «Барселона» создала форварду шансов в пересчете на xG всего на 26 голов. Он забил на 10 мячей больше! Уникально для Ла Лиги, даже Аспас в «Сельте» настолько в одиночку не играл. Конечно же, все остальные в Примере далеко позади, а Суарес наоборот не все шикарные шансы реализовал. Месси забил на 15 голов больше, имея почти такие же по качеству моменты, что и Луис.

Самые крутые созданные шансы. Лионель Месси. Шок и трепет, выиграл снова тот же человек! Пабло Сарабиа старался, Хони из «Алавеса» - тоже, но Месси круче всех. А Гризманна по xА капитан «Барселоны» опережает почти в два раза. В топ-10 лучших создателей шансов только один не сильно отстал от Лионеля по xА90 – моментам за полный матч. Это Денис Черышев, сыгравший на 1000 минут меньше.

Голы из-за пределов штрафной и со штрафных. Лионель Месси. Всего 9 из 36 голов Месси забил, когда не заходил в штрафную площадь. У человека больше мячей прямыми ударами со стандартов, нежели с пенальти – 6 против 4. Дальше идут Тельо и Гризманн по перебрасываниям стенки, но уступают в два раза. Ну, а еще три гола издали делают Месси абсолютным чемпионом. 7 дублей, 3 хет-трика – 19 мячей забил в 10 играх. Превосходный снайпер, который даже не играет на острие постоянно.

Моменты, созданные с игры. Лионель Месси. Если думаете, что ветеран футбола превратился в мастера стандартов и на этом выезжает – ошибаетесь. 78 из 92 моментов Месси создал для напарников с игры. Если бы их реализация была выше – она всего 14 %, то Азар не стал бы королем топ-5 по ассистам в этом сезоне. Кстати, вот и причина интересоваться новым форвардом (Гризманном). Месси нужно больше голов после его пасов.

Передачи у чужих ворот. Лионель Месси. «Барселона» играет высоко, что доказывает победа в этой номинации. На финальной трети поля – у владений соперника, чаще всех в Примере отдавали передачи Месси, Альба и Ракитич. Отмечаем вклад Жорди и Ивана в командную игру, но их показатели заметно уступают числу Лионеля – 1 139 пасов объясняют, насколько сложно поймать Месси. Его вправду нельзя остановить, если он в ударе.

В Испании атака «Барселоны» в лице Месси победила – 90 голов против 63 у второй команды в списке, «Реала». А подвиги тер Штегена – 85 сэйвов против 104 (например, у Яна Облака), дополнительно объясняют, за счет чего у Вальверде получилось остаться чемпионом, невзирая на ряд неубедительных матчей, где победы вырывал Месси.

Ключевая причина визуально «легкой» защиты титула – как бы паршиво «Барселона» ни играла, пока у них был Лионель в исключительной форме, никто не составил конкуренцию. Но форвард стареет. Например, Роналду на пару лет старше, но тоже стал MVP сезона в Италии, а подобными цифрами не порадовал – сказывается возраст, нужны паузы.

Месси тоже ждет поддержки. Гризманн, де Йонг, де Лигт, а в качестве трансфера мечты – Мбаппе или идеальный форвард с голами, нужны команде не потому, что все замечательно, а потому что феноменальная игра Месси подарила промежуточный сезон, чтобы сделать выводы. Найти игру, а не искать ее, а также полагаться в итоге не только на Месси.

Такая тактика работает при помощи грубых осечек соперников – у «Атлетико» 10 ничьих и 6 поражений, но перестанет работать и в ЛЧ , и в Ла Лиге одновременно, если тот же «Реал» летом тоже сделает домашнюю работу. Азар приедет за чемпионством, как и другие потенциальные новички в команде Зидана – опять же, от трансфера Мбаппе тоже не откажутся, раз Килиан допустил расставание с ПСЖ .

Парижане уже заявили, что француза не отпустят, но и «Барселона» Неймара не отпускала, как помните. Так что новый сезон «Барселоны» будет увлекательным, ведь есть шанс собрать невероятный состав – де Лигт, де Йонг и Гризманн втроем решают часть проблем, а Месси никуда не уходит. Лионель в полном порядке, и если подводить итоги чемпионата Испании одним предложением, то сделать это не трудно.

Особенно если привести ключевые факты. Один человек выиграл «золото» при поддержке опытной команды. Но без этого человека – если у него не шла игра, «Барселона» не всегда обеспечивала нужный счет. Без учета Месси команда напросилась на усиление во всех линиях, кроме вратарской. Хотя второго голкипера тоже сейчас ищут.

Лионель – главный чемпион, а вот вокруг него строят новую команду. И всегда опасно, когда в команде один настолько важный игрок. И новичкам будет непросто тянуть одеяло на себя, и сыграться с Месси, как показывает опыт Дембеле, Малкома или Коутиньо, не всегда просто. Методом проб и ошибок найдут идеальные сочетания?

Посмотрим. Но дело даже не в том, что Лионель буквально принес немало важных побед и ничьих своими действиям. Вся команда в этот раз оказалась в его тени, вся лига признает, что остался один король. Вряд ли это тот финал многолетнего соперничества Месси и Роналду, который все ждали, но таков вердикт времени.

Старший Криштиану ушел в Италию, но оказалось, что в «Реале», «Атлетико» или самой «Барселоне» никого мощнее пока нет. Исключительно сильный сезон в чемпионате Испании для аргентинца, которому летом стукнет 32 года. Но что Месси говорит богу футбольной деградации, когда выходит на поле? Не сегодня!