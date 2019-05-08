Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

«Ливерпуль» обыграл «Барселону» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, форвард «Барселоны» Луис Суарес продлил безголевую еврокубковую серию на выезде. Футболист не забивает на протяжении 18 выездных матчей каталонцев в Лиге чемпионов.
Молодец!
Молодец!
У гнома вчера было гораздо больше моментов.
И ничего,барсуки своего идола не критикуют.
У гнома вчера было гораздо больше моментов.
И ничего,барсуки своего идола не критикуют.
После первого матча в комментах , один ихний глоришка настрочил мне оскорбительный коммент, я ответил ему зеркально! Так модер моментально удалил мой комментарий, а адресованный мне до сих пор доступен ..
После первого матча в комментах , один ихний глоришка настрочил мне оскорбительный коммент, я ответил ему зеркально! Так модер моментально удалил мой комментарий, а адресованный мне до сих пор доступен ..
Пора тебе уходить из клуба.
Летом на выход: Коутиньо, Суарес.
Пора тебе уходить из клуба.
Летом на выход: Коутиньо, Суарес.
Мужик-сдержал слово !
Мужик-сдержал слово !
Все таки какие глоры Барселоны двуличный, когда луиска после нескольких месяцев в вашем мешке играл лучше вашего любимого распиаренного рекламного недомерка, вы ему диферамбы пели, а теперь с грязью смешивание, только гномье то ваше хвалебное чем лучше, суарес за один сезон в лучшей лиге мира, которой является АПЛ 34 года за сезон забивал, гномью такое в смелых снах даже не снилось, он поэтому и боится в АПЛ переходить, понимает что максимум на что он может там расчитывать- это быть помощником у мальчика подовальщика мячей)..
Все таки какие глоры Барселоны двуличный, когда луиска после нескольких месяцев в вашем мешке играл лучше вашего любимого распиаренного рекламного недомерка, вы ему диферамбы пели, а теперь с грязью смешивание, только гномье то ваше хвалебное чем лучше, суарес за один сезон в лучшей лиге мира, которой является АПЛ 34 года за сезон забивал, гномью такое в смелых снах даже не снилось, он поэтому и боится в АПЛ переходить, понимает что максимум на что он может там расчитывать- это быть помощником у мальчика подовальщика мячей)..