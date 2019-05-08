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Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

сегодня, 08:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Барселону» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, форвард «Барселоны» Луис Суарес продлил безголевую еврокубковую серию на выезде. Футболист не забивает на протяжении 18 выездных матчей каталонцев в Лиге чемпионов.

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27 апреля Комментарии56
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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
   357 / 1059
сегодня в 12:39
Его время в Барсе давным давно уже иссякло, сколько раз Месси выкатывает их один на один и эти ракалы все портят.
Colchoneros
Colchoneros
   81 / 1059
сегодня в 12:39
Держит марку!
Молодец!
Телогрейка
Телогрейка
   700 / 1059
сегодня в 12:37
Да, пердомонокль какой-то получается...
feris1
feris1
   66 / 1059
сегодня в 12:32
Легко свалить всё на кусареса.
У гнома вчера было гораздо больше моментов.
И ничего,барсуки своего идола не критикуют.
cska plus
cska plus
   44 / 1059
сегодня в 12:13
С гномом связался.
juvenale
juvenale
   5 / 1059
сегодня в 12:12
топчик
Емеля87
Емеля87 ответил BARCELONA-BEST
   425 / 1059
сегодня в 11:58
А как же такие типа плохие игроки так хорошо играли в Ливерпуле и АПЛ( которая на голову сильнее игрушечной ла- лиги), просто ваша мешочная Барселона сильно зависит от судейских подачек и это основа ее " успеха" в испании, вчера им подачек почти не делали и они сразу жиденько обгадились..
mihaluch
mihaluch
   83 / 1059
сегодня в 11:49
Суарес не забивает, Акинфеев пропускает - такова футбольная жизнь.
Zenit_84
Zenit_84
   159 / 1059
сегодня в 11:48
B 19-й, и 20-й будет..
Hamman
Hamman ответил Емеля87
   320 / 1059
сегодня в 11:47
доные модераторишки соккера, опять начали удалять честные коменты болел и симпатизирующих Ливерпулю, а что же вы не удаляли коменты глоров барсы после первого матча, если ваш денежный театральный мешок во главе с рекламным недомерком опять обгадился, не надо нас в этом винить))
Так тут модеры сыми топят за жидко обгадившуюся вчера команду в жёлтых майках.
После первого матча в комментах , один ихний глоришка настрочил мне оскорбительный коммент, я ответил ему зеркально! Так модер моментально удалил мой комментарий, а адресованный мне до сих пор доступен ..
112910315
112910315 ответил ALBA BARCELONA 21
   24 / 1059
сегодня в 11:47
Почему смешно,в кризисе только он больше всех напрягается и язык подвешен.Месси и в раздевалке ни с кем не разговаривает,как с него капитан.
Месси не капитан-согласен, но повязку передать некому. Маловато для капитана подвешенного языка-Пике
egoos
egoos
   543 / 1059
сегодня в 11:45
Месси аутист какой из него капитан. Капитаном должен быть кто-то типа Пуёля. Пока такого нет. Видаль отлично разрушает, но что делать с мячом он не знает. Культуры паса у него нет. Коут вчера был лишним...как и во многих матчах за Барсу. Проблем много. Второй позорнейший вылет подряд... Оленя нужно было ставить в игру... он физически сильнее многих. напы летали как картонки при столкновениях с обороной ливера...
Гавриленко
Гавриленко ответил spartach n1
   27 / 1059
сегодня в 11:44
Дырофеев обещал праздновать 43 гола. И сдержал обещание.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 112910315
   70 / 1059
сегодня в 11:43
передать капитанскую повязку Пике. Очень смешно
Почему смешно,в кризисе только он больше всех напрягается и язык подвешен.Месси и в раздевалке ни с кем не разговаривает,как с него капитан.
112910315
112910315 ответил ALBA BARCELONA 21
   24 / 1059
сегодня в 11:40
Надо продать Суареса,хрустального мальчика Дембеле,Видаля,Роберто,Коутиньо.Надо уволить Вальверде,Бартомеу,передать капитанскую повязку Пике,Месси по духу не капитан.Вчера у бровки стоит Вальверде и не может,как Гвардиола указывать кому куда идти во время игры,просто наблюдает за позором.Капитан Месси своей игрой показывал,чтобы другие тоже перестали играть,даже языком не чесал.Талант есть но духа нет,у Марадоны и талант и дух был.Если команда играет хорошо,тогда и Месси старается,если у команды мандраж,больше всех от страха дрожить Месси,поэтому сб Аргентины с таким капитаном не может добиться ничего
передать капитанскую повязку Пике. Очень смешно
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   70 / 1059
сегодня в 11:35
Надо продать Суареса,хрустального мальчика Дембеле,Видаля,Роберто,Коутиньо.Надо уволить Вальверде,Бартомеу,передать капитанскую повязку Пике,Месси по духу не капитан.Вчера у бровки стоит Вальверде и не может,как Гвардиола указывать кому куда идти во время игры,просто наблюдает за позором.Капитан Месси своей игрой показывал,чтобы другие тоже перестали играть,даже языком не чесал.Талант есть но духа нет,у Марадоны и талант и дух был.Если команда играет хорошо,тогда и Месси старается,если у команды мандраж,больше всех от страха дрожить Месси,поэтому сб Аргентины с таким капитаном не может добиться ничего
football_
football_
   690 / 1059
сегодня в 11:19
ну и почему ему нет адекватной замены? суарес больше разговаривает, чем играет. коутиньо и дембеле тоже ни о чем, очередные трансферные промахи.
Артемкa
Артемкa ответил OLESOCC
   306 / 1059
сегодня в 11:10
До Дырофея далеко!..
Суарес на этом не остановится он ещё обновит свой антирекорд
la_masia
la_masia ответил NGY
   125 / 1059
сегодня в 11:09
Да это понятно, но его гол нужен был вчера.
Left Boy
Left Boy
   216 / 1059
сегодня в 11:09
в следующем сезоне напихает какому-нибудь Генку
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   86 / 1059
сегодня в 11:06
Спасибо тебе суарес за все. За все голы и промахи.
Пора тебе уходить из клуба.
Летом на выход: Коутиньо, Суарес.
Kavaro
Kavaro ответил azkan
   645 / 1059
сегодня в 10:55
И еще этот Дно Зуарез говорил что не хочет праздновать свой гол на Энфилде, но как только вышел на поле сразу его нутро проявилось. Красивое наказание)))
А чё? Мужик сказал, мужик сделал. Сказал что не будет праздновать гол на Энфилде, не праздновал.
Емеля87
Емеля87
   425 / 1059
сегодня в 10:55
а гнома в уборщицы, может хоть там он себя найдетх
spartach n1
spartach n1
   1 / 1059
сегодня в 10:53
Суарес обещал не праздновать голы на Энфилде.
Мужик-сдержал слово !
beefs
beefs
   194 / 1059
сегодня в 10:46
Пик пройден...
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   238 / 1059
сегодня в 10:45
пора его переводить в защиту
Емеля87
Емеля87
   425 / 1059
сегодня в 10:32
Кстати чёт действительно растолстел суарес, в Ливерпуле похудощавей и побыстрей был, тоже что ли как и гном чипсы поедает))..

Все таки какие глоры Барселоны двуличный, когда луиска после нескольких месяцев в вашем мешке играл лучше вашего любимого распиаренного рекламного недомерка, вы ему диферамбы пели, а теперь с грязью смешивание, только гномье то ваше хвалебное чем лучше, суарес за один сезон в лучшей лиге мира, которой является АПЛ 34 года за сезон забивал, гномью такое в смелых снах даже не снилось, он поэтому и боится в АПЛ переходить, понимает что максимум на что он может там расчитывать- это быть помощником у мальчика подовальщика мячей)..
STVA 1
STVA 1
   42 / 1059
сегодня в 10:07
Ливерпуль вышел умирать на поле , а Барса хотела тупо отходить 90 мин . А Суарес уже не тот .
Емеля87
Емеля87 ответил Evgeny Moreman
   425 / 1059
сегодня в 10:03
Величие и меська это два никак не совместимых понятия))
No problem
No problem
   92 / 1059
сегодня в 10:02
Пускай продолжает в том же духе).
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