Нигматуллин: «Если бы не Максименко, „Спартак“ пропустил бы 7 мячей»

Известный в прошлом вратарь прокомментировал игру голкипера «Спартака» в матче 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

После игры рулевой «Спартака» Олег Кононов заявил, что Максименко допустил две ошибки.

Если Кононов действительно так выразился, то это выглядит странно. Он имеет в виду, что ошибка на 90+4-й минуте повлияла на результат? Понятно… Это просто говорит о позиции и отношении тренера к вратарю. Если бы Кононов поддерживал Максименко и верил в него, он бы сказал: «А вы посмотрите, сколько раз Александр сегодня выручал».

«Оренбург» должен был забивать 7 голов. В пяти случаях Максименко выручил красно-белых в отличном стиле.

Того же Селихова отчисляли и из академии «Спартака», и из молодежки «Зенита». Но ничего страшного. Он потом совсем за другие деньги был приобретен красно-белыми. И выглядел прекрасно. Правда, его в последнее время, к сожалению, травмы мучают. В общем, такова наша доля. Максименко – сильный парень. Не сломается. Должен через работу преодолеть непростой период и играть, наслаждаться футболом.