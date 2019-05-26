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Нигматуллин: «Если бы не Максименко, „Спартак“ пропустил бы 7 мячей»

вчера, 23:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

После игры рулевой «Спартака» Олег Кононов заявил, что Максименко допустил две ошибки.

Если Кононов действительно так выразился, то это выглядит странно. Он имеет в виду, что ошибка на 90+4-й минуте повлияла на результат? Понятно… Это просто говорит о позиции и отношении тренера к вратарю. Если бы Кононов поддерживал Максименко и верил в него, он бы сказал: «А вы посмотрите, сколько раз Александр сегодня выручал».

«Оренбург» должен был забивать 7 голов. В пяти случаях Максименко выручил красно-белых в отличном стиле.

Того же Селихова отчисляли и из академии «Спартака», и из молодежки «Зенита». Но ничего страшного. Он потом совсем за другие деньги был приобретен красно-белыми. И выглядел прекрасно. Правда, его в последнее время, к сожалению, травмы мучают. В общем, такова наша доля. Максименко – сильный парень. Не сломается. Должен через работу преодолеть непростой период и играть, наслаждаться футболом.

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Все комментарии
Олeневод
Олeневод
   143 / 828
вчера в 23:49
По матчу согласен с Нигматуллиным , там провалы в защите и атака на ура могли пару раз забить , но виноват молодой вратарь , что не забили
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 828
вчера в 23:42
Прав Нигматулин что поддержал молодого вратаря. Максименко уж точно не виновник поражения, вся команда выглядела без вольно!!
311
311
   68 / 828
вчера в 23:41
Если бы играли с Ливербургом - запросто!)
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   8 / 828
вчера в 23:24
Семьлихов был бы в раме, так и было бы, тому к семеркам не привыкать.
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