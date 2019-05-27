Горлукович: «Болельщикам „Спартака“ не привыкать, что ЦСКА оказался выше»

Бывший игрок «Спартака» раскритиковал московскую команду.

Бюджет у «Спартака» больше 100 миллионов. О каком пятом месте можно говорить? Вы чего? Все остальные оправдания – это чепуха.

Что касается «Спартака», то все познается в сравнении. Аленичев несколько лет назад занял пятое место. Руководство хлопало в ладоши и оставило его. Если из этого исходить, то почему бы и Кононову не продолжить доверять? Он тоже попал в пятерку, молодец…

Что касается игры, то при нем это путь в никуда. Здесь даже не о чем больше говорить. Да чего вы все про Карреру пишете? Его уже давно нет. Забудьте! Человек вообще-то пришел и сделал команду чемпионом. Какие вам еще нужны аргументы?

В следующем сезоне красно-белые стали третьими. Разве плохое место? А сейчас? Или вы ждали от Карреры повторения успеха на следующий год без усиления состава? Кого ему купили, арендовали? Кого приобрели? Педро Рошу, Петковича и Пашалича? Это усиление? Пусть с этими футболистами «Спартак» против детей играет. Я еще посмотрю на результаты…

Спартаковским болельщикам не привыкать, что ЦСКА оказался выше. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…

Сколько лет спартаковским болельщикам еще ждать чемпионства? Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…