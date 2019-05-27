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Горлукович: «Болельщикам „Спартака“ не привыкать, что ЦСКА оказался выше»

сегодня, 10:09

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал московскую команду.

Бюджет у «Спартака» больше 100 миллионов. О каком пятом месте можно говорить? Вы чего? Все остальные оправдания – это чепуха.

Что касается «Спартака», то все познается в сравнении. Аленичев несколько лет назад занял пятое место. Руководство хлопало в ладоши и оставило его. Если из этого исходить, то почему бы и Кононову не продолжить доверять? Он тоже попал в пятерку, молодец…

Что касается игры, то при нем это путь в никуда. Здесь даже не о чем больше говорить. Да чего вы все про Карреру пишете? Его уже давно нет. Забудьте! Человек вообще-то пришел и сделал команду чемпионом. Какие вам еще нужны аргументы?

В следующем сезоне красно-белые стали третьими. Разве плохое место? А сейчас? Или вы ждали от Карреры повторения успеха на следующий год без усиления состава? Кого ему купили, арендовали? Кого приобрели? Педро Рошу, Петковича и Пашалича? Это усиление? Пусть с этими футболистами «Спартак» против детей играет. Я еще посмотрю на результаты…

Спартаковским болельщикам не привыкать, что ЦСКА оказался выше. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…

Сколько лет спартаковским болельщикам еще ждать чемпионства? Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…

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Все комментарии
МапС
МапС
   63 / 828
сегодня в 10:33
Почему Дед ещё не в Спартаке? Навёл бы порядок и в команде и в руководстве.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   22 / 828
сегодня в 10:30
Все бывшие игроки СпаМа критикуют текущее состояние своего клуба. И есть за что.
Don trambon
Don trambon
   88 / 828
сегодня в 10:18
Да спартачи вообще привыкли жить под кем то) Только так, для вида огрызаются, не более.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 10:15
Болельщики спартака привыкли, что ЦСКА оставлял спартак без трофеев, теперь ещё в придачу пусть привыкают, что ЦСКА выше в турнирной таблице
счет 7-0
счет 7-0
   65 / 828
сегодня в 10:14
Началось спартаковское нытье о своей несчастной жизни.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   6 / 828
сегодня в 10:13
Так и есть. Свинофаны давно привыкли, что ЦСКА всегда выше слабого клуба из тарасовки.
bojarind
bojarind
   282 / 828
сегодня в 10:11
Болельщикам спартака скоро к пердиву нужно будет привыкать.
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