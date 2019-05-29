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«Интер» объявит о подписании Конте в течение 48 часов

сегодня, 12:23

Итальянская пресса сообщает, что «Интер» объявит о подписании Антонио Конте в течение 48 часов

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» находится в Милане со вчерашнего дня. Ожидается, что завтра или послезавтра миланский клуб заключит официальное соглашение со специалистом. Руководство «нерадзурри» планирует посетить финал Лиги чемпионов вместе с новым наставником. На следующей неделе должна состояться презентация тренера. 

Также отмечается, что ассистентом Конте будет выступать его брат - Джанлука. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 12:26
Может Конте удастся расшевелить Милан.
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