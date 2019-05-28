Эмери может возглавить «Барселону»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери является одним из претендентов на пост наставника «Барселоны». Сообщается, что Эрнесто Вальверде в ближайшее время будет уволен и боссы каталонского клуба занимаются поисками нового тренера.
Ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить Роберто Мартинес.
Теперь все от Венгера до Липпи все возглавят Барсу.
А я думаю что все таки это будет Рональд Куман
Теперь все от Венгера до Липпи все возглавят Барсу.
А я думаю что все таки это будет Рональд Куман