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Эмери может возглавить «Барселону»

сегодня, 17:42

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери является одним из претендентов на пост наставника «Барселоны». Сообщается, что Эрнесто Вальверде в ближайшее время будет уволен и боссы каталонского клуба занимаются поисками нового тренера.

Ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить Роберто Мартинес.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   29 / 832
сегодня в 18:27
Не играть тогда Дзюбе в Барселоне!)))
ilyafrom
ilyafrom
   232 / 832
сегодня в 18:17
Сначала официально увольте Вальверде
severnyj84
severnyj84
   27 / 832
сегодня в 18:08
В спартаке был забракован, кареры и кононовы это тренеры спартака.
ZaZizu
ZaZizu
   247 / 832
сегодня в 17:59
сделайте уже Месси играющим тренером,не хххххте мозги!
Морозовский
Морозовский
   12 / 832
сегодня в 17:59
И будет "Барселоне" счастье!
дурман
дурман
   392 / 832
сегодня в 17:55
Началось.
Теперь все от Венгера до Липпи все возглавят Барсу.
А я думаю что все таки это будет Рональд Куман
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