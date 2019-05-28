«Барселона» засомневалась в Вальверде

сегодня, 11:00

Говорят ли в «Барселоне» то, что думают? Насколько прочны позиции главного тренера? «Соккер.ру» считает, что в Каталонии может случиться тренерская перестановка.

Среди многочисленных трансферных слухов и подготовки к агрессивному летнему периоду дозаявок как-то упускается из виду, что еще один из наиболее топовых клубов мира может сменить главного тренера в ближайшее время. Тучи сгустились над наставником «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Испанский футбол в нынешнем сезоне в принципе получил болезненный удар, приучив к большим достижениям в еврокубках, он позволил состояться двум чисто английским финалам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

А у поклонников испанских клубов выработался такой максимализм, что уже такой факт вызывает дискомфорт. Тут достаточно верно все описал Жорди Альба, который попытался снизить давление на «Барселону» - совсем недавно она была главным претендентом на звание королевы Европы и грозила выдать самый успешный сезон. А сейчас все чаще говорят о неудаче. Альба понимает, почему так происходит:

Это очень непростой момент для всей команды, так как мы были очень близки к треблу, но в итоге выиграть его не удалось. К лучшему или к худшему, мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов. А брать трофеи по-настоящему трудно. Мы все должны гораздо больше ценить победу в чемпионате, потому что создаётся такое ощущение, что если ты взял только этот трофей, то сезон можно считать провальным. Если вынести за скобки эти две игры [матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» и финал Кубка Испании], с индивидуальной точки зрения, это был мой лучший сезон в карьере, но как и все люди, я допускаю ошибки и не должен этого стыдиться. Команда старалась до самого конца, хотя в матче с «Валенсией» мы не показали свою лучшую игру. Теперь пришло время для физического и психологического восстановления.

С одной стороны, ему можно посочувствовать, можно его понять. С другой – было бы странно, если бы топ-клуб, который должен претендовать на победы во всех турнирах, имел бы право на большое число поражений. На то он и топ, на то и конкуренция высока. Зачастую удачный сезон от провального отделяет всего одна игра.

Даже ПСЖ может говорить: «Если бы не матч с „Манчестер Юнайтед“, если бы не пенальти в конце парижской игры». И так далее. В таком статусе оправданий нет. Поэтому очевидна природа слухов, которые отправляют Эрнесто Вальверде в отставку. Руководство «Барселоны» не может об этом не задумываться, несмотря на достаточно дежурные слова президента Хосепа Бартомеу после проигрыша «Валенсии» в финале Кубка Испании:

У Эрнесто есть контракт, он наш тренер. В этом поражении нет его вины. У наших игроков было много шансов, но они не смогли их реализовать. Даже если команда много бьет по воротам, важен только гол.

Испанскую прессу это не остановило от генерирования слухов по поводу возможной отставки Вальверде. Называются даже главные претенденты на его замену. Неспроста Бартомеу намерен провести дополнительное совещание и встретиться с Вальверде.

Возможно, чтобы обсудить летние трансферы, а может, для обсуждения условий прекращения контракта, который рассчитан еще на год. В этом контексте важно мнение лидеров «Барселоны», если вспомнить, что их точка зрения достаточно влиятельна. Особенно со стороны Месси. Так вот Лионель склонен доверять Вальверде. Как минимум в публичной плоскости он на этом делает акцент:

Если честно, я много слышал о критике в его адрес. Но я думаю, что он проделал блестящую работу. Считаю, что его не в чем обвинять. В произошедшем с «Ливерпулем» виноваты только игроки. Отчасти в этом виноват и я. Как и все остальные. Я хочу, чтобы Вальверде остался. Он многое сделал. Мы близки к дублю. За два года мы проиграли только две решающие игры. Да, у нас есть недостатки. Но мы многое сделали хорошо.

Впрочем, говорил Месси об этом еще до финала Кубка Испании. Интересно, насколько этот матч изменил его позицию. Куда менее определенно высказался Жерар Пике. Некоторые в его словах по поводу Вальверде даже разглядели раздражение и завуалированное безразличие:

Мы не беспокоимся о будущем тренера. Нам нужно анализировать свои действия после каждого матча и смотреть, где мы можем прибавить. Решение по поводу тренера зависит не от нас, но мы уже неоднократно говорили, что хотим продолжить работу с ним.

Звучит как отмашка от дальнейших вопросов и от обвинений в «раскачивании лодки». Поэтому публично высказываемые вещи далеко не всегда совпадают с внутренней позицией и кулуарными разговорами. Но если Вальверде все же уйдет в отставку, кто придет на смену? «Барселона», конечно, способна приглашать не самых именитых тренеров и внедрять их в систему. Тот же Вальверде не входил в топ наставников, когда его позвали в Каталонию. Поэтому прогнозировать выбор «Барселоны» достаточно сложно. Хотя испанские СМИ осмелились.

Во-первых, называется имя Роберто Мартинеса из сборной Бельгии. Этот испанец многим приглянулся работой с бельгийцами и наверняка захочет воспользоваться шансом поработать с «Барселоной». Поговаривают, что предварительное согласие уйти в клуб он дал. Во-вторых, фигурирует имя Массимилиано Аллегри, который достиг предела в «Ювентусе» и должен сменить обстановку.

С «Ювентусом» он добился многого, ввел себя в категорию топовых тренеров, но подтвердить статус можно успешной работой с другим клубом. «Барселона» - интересный вариант: с ресурсами, с возможностями, но и с предельным давлением и требованием только побеждать и брать трофеи. Еще несколько недель назад казалось, что европейская волна перемен уж Каталонии-то не коснется. А теперь штормит и там. Лето обещает стать еще более интересным.