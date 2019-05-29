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Салах: «Было бы здорово поиграть вместе с Де Росси в „Ливерпуле“»

сегодня, 16:40

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что был бы рад увидеть в команде хавбека Даниэля Де Росси, который ушел из «Ромы» и объявил о завершении карьеры.

Египтянин играл в «Роме» вместе с Де Росси в период с 2015-го по 2017 год.

Де Росси - легенда клуба и всего итальянского футбола. И я говорю так не потому, что он мой друг. 

Он отдал «Роме» столько сил, я хотел бы поблагодарить его за это. Это один из лучших футболистов из тех, с которыми я играл. Желаю ему всего наилучшего.

Поиграть с Де Росси в «Ливерпуле»? Это было бы здорово, но я не знаю, возможно ли это. Мне было бы приятно снова поиграть с ним, он лучший игрок.

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Все комментарии
Илья Белкин
Илья Белкин
   364 / 829
сегодня в 16:56
в Ливерпуль разве что мячи подавать, ниче против Ливерпуля не имею, но Де Росси своё уже отыграл😊
STVA 1
STVA 1
   50 / 829
сегодня в 16:48
Де Росси не потянул сейчас в Ливерпууле мне кажется , ну или на полчаса хватило бы .
Novograd
Novograd
   511 / 829
сегодня в 16:44
Ой да лад там трепатс как дети малие
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