Салах: «Было бы здорово поиграть вместе с Де Росси в „Ливерпуле“»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что был бы рад увидеть в команде хавбека Даниэля Де Росси, который ушел из «Ромы» и объявил о завершении карьеры.
Египтянин играл в «Роме» вместе с Де Росси в период с 2015-го по 2017 год.
Де Росси - легенда клуба и всего итальянского футбола. И я говорю так не потому, что он мой друг.
Он отдал «Роме» столько сил, я хотел бы поблагодарить его за это. Это один из лучших футболистов из тех, с которыми я играл. Желаю ему всего наилучшего.
Поиграть с Де Росси в «Ливерпуле»? Это было бы здорово, но я не знаю, возможно ли это. Мне было бы приятно снова поиграть с ним, он лучший игрок.