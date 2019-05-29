Салах: «Было бы здорово поиграть вместе с Де Росси в „Ливерпуле“»

сегодня, 16:40

Нападающий «Ливерпуля» признался, что был бы рад увидеть в команде хавбека , который ушел из «Ромы» и объявил о завершении карьеры.

Египтянин играл в «Роме» вместе с Де Росси в период с 2015-го по 2017 год.