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Ривалдо: «„Барселоне“ для победы в Лиге чемпионов не хватает Неймара»

сегодня, 16:26

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что «Барселоне» необходимо вернуть в состав нападающего ПСЖ Неймара, если каталонцы вновь хотят выиграть Лигу чемпионов.

По моему скромному мнению, Неймар - именно тот футболист, которого не хватает «Барселоне» для еще одной победы в Лиге чемпионов. Уровня Неймара хватит, чтобы вернуть себе расположение каталонских болельщиков, а также быть лучшим в мире футболистом.

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Все комментарии
NGY
NGY
   15 / 829
сегодня в 17:12
Да именно Неймар и привел Барселону к их последнему кубку ЛЧ, а все лавры достались Леганесси за два гола Баварии!
ДАША Д
ДАША Д
   145 / 829
сегодня в 17:10
Нормальной защиты Барселоне не хватает.
mikysss
mikysss
   246 / 829
сегодня в 16:48
Сколько Ривалдо заплатил папашка девочки, чтоб он такое брякнул?
ilyafrom
ilyafrom
   164 / 829
сегодня в 16:46
В Барселоне он нужен только как турист
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   106 / 829
сегодня в 16:46
Барселоне для победы нужен игрок который будет способен мяч в пустые ворота отправить когда Месси раз за разом выводит его на один на один с вратарём а не деревянить как Дембеле, Суарес и Коутиньо. Этих троих Месси вывел на голевую позицию 6 раз за 2 игры с Ливерпулем, 6 раз!!!!! И 0 голов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   213 / 829
сегодня в 16:41
Неймара вряд ли увидим в Барселоне.. это уже пройденный этап.
Но игрок он классный.
Ну и нужно отметить тот факт, что в Париже он больше лечился, чем играл.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   570 / 829
сегодня в 16:36
Ривалдо он типа чЁ ...?
Ну ту....ой
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   197 / 829
сегодня в 16:34
Чущь полная, каким образом он поможет выиграть лигу чемпионов если он лечится всё время?! Ривалдо наверное забыл сколько игр он провел за ПСЖ в ЛЧ ))
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 16:32
Гном есть нужна ещё и плакса.
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