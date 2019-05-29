Ривалдо: «„Барселоне“ для победы в Лиге чемпионов не хватает Неймара»

Известный в прошлом футболист Ривалдо считает, что «Барселоне» необходимо вернуть в состав нападающего ПСЖ Неймара, если каталонцы вновь хотят выиграть Лигу чемпионов.

По моему скромному мнению, Неймар - именно тот футболист, которого не хватает «Барселоне» для еще одной победы в Лиге чемпионов. Уровня Неймара хватит, чтобы вернуть себе расположение каталонских болельщиков, а также быть лучшим в мире футболистом.