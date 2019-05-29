ГлавнаяНовости

Блохин: «Для меня решение Мхитаряна - глупость»

сегодня, 16:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Бывший форвард сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не лететь на финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности.

Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличная. Даже в Европе таких городов мало. Все очень понравилось.

Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Все это уже неважно, ведь УЕФА принял свое решение. Не надо обращать на это внимание.

Также не обращайте внимания на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение - глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Салах: «Было бы здорово поиграть вместе с Де Росси в „Ливерпуле“»
Сегодня, 16:40 Комментарии3
Ривалдо: «„Барселоне“ для победы в Лиге чемпионов не хватает Неймара»
Сегодня, 16:26 Комментарии8
Мальдини: «Подумаю над предложением стать спортивным директором клуба»
Сегодня, 16:16 Комментарии1
Мане - о слухах про «Реал»: «Всегда приятны такие разговоры»
Сегодня, 16:09 Комментарии1
Хенесс: «Будет очень сложно подписать Сане из-за финансовой составляющей»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Алонсо: «„Челси“ в последнее время выиграл больше трофеев, чем „Арсенал“»
Сегодня, 14:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 17:09
А для нормальных людей сказки Блохина большая глупость.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Евгений Макрушин
   395 / 829
сегодня в 17:09
Причем тут,что Мхитарян ненавидит Азербайджанцев???
Я незнаю, спроси Мхитаряна причем тут это.
ESPANOL
ESPANOL
   488 / 829
сегодня в 17:08
Если бы ты оказался на его месте, то сделал бы то же самое, только еще и с истерикой. Все правильно он сделал! То, что азеры давали гарантии безопасности, не стоит и копейки. Они вчера в Баку заставляли болельщиков Арсенвла снимать футболки с его фамилией. Незадолго до решения мхитаряна были большие проблемы у сборника команды Росси только из за того, что у него отец был армянином и потребовалось вмешательство нашего МИДа, чтобы все разрешилось благополучно. Они уже давно ввели черные списки. На армянские фамилии они реагируют, как на команду Фас! Кто мог дать гарантию, что какой нибудь фанат не ударит Мхитаряна ножом, или не бросит камень, или не выстрелит. Я был свидетелем, когда русского парня с фамилией Саркисов избили до полусмерти, посчитав, что он армянин. Его бы убили, но вызвали наш патруль с базы. Так спрашивается, какого черта рисковать, если жизнь у человека одна? Блохин боится в Россию поехать, зато горазд осуждать и давать советы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ROMA DROGBA
   77 / 829
сегодня в 17:07
Причем тут,что Мхитарян ненавидит Азербайджанцев???
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   395 / 829
сегодня в 17:01
Мхитарян просто ненавидит азербайджанцев, очевидно же
Romeo 777
Romeo 777
   108 / 829
сегодня в 17:00
Как и говорил, что сугубо проблемы Генриха, пусть с этим и живёт. Для него личные мотивы, важнее профессиональных качеств. Хоть и лавочник, но мог бы оказаться полезным своему клубу. Для Арсенала то чуть поважнее игра, нежели для Челси, это единственный оставшийся шанс для пушкарей выйти в ЛЧ, а Гених просто наплевал на всё это.
Морозовский
Морозовский
   12 / 829
сегодня в 16:56
Это не глупость Мхитаряна - ЭТО РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ, ПРИЧЁМ, СОЗНАТЕЛЬНОЕ!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100