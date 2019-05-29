Блохин: «Для меня решение Мхитаряна - глупость»

Бывший форвард сборной СССР и киевского «Динамо» прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» не лететь на финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности.

Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличная. Даже в Европе таких городов мало. Все очень понравилось.

Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Все это уже неважно, ведь УЕФА принял свое решение. Не надо обращать на это внимание.

Также не обращайте внимания на поведение Генриха Мхитаряна. Я не знаю, по какой причине он не прилетел, то ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам. Пусть выступит и скажет. Для меня его решение - глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол.