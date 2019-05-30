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Фабрегас: «Не думаю, что „Челси“ может дать Азару то, что он заслуживает»

сегодня, 04:44

Экс-игрок «Челси» Сеск Фабрегас в интервью BT Sport высказался на тему вероятного перехода полузащитника «синих» Эдена Азара в «Реал».

К сожалению, я не думаю, что на данный момент «Челси» способен дать Азару то, что он заслуживает.

С точки зрения завоевания всех возможных трофеев и даже «Золотого мяча»... Я помню, он говорил, что не думает об этом, но в глубине души он знает, что это не так. Он очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Я считаю, что сейчас в «Челси» есть определённый потолок, и в таком клубе, как «Реал», он может преодолеть этот потолок и подняться намного выше, потому как эти клубы – «Реал», «Барселона», а сейчас «Ман Сити» и «Бавария» – всегда возвращаются. В «Реале» могут пережить ужасный сезон, но они всё равно вернутся. В этом нет сомнений.

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