ГлавнаяНовости

Аспиликуэта: «Уход Азара – большая потеря для „Челси“»

сегодня, 04:27

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта после победы над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы прокомментировал вероятный уход из команды полузащитника Эдена Азара.

Это большая потеря для нас. Как в игровом, так и в личностном плане.

Семь лет назад мы вместе пришли сюда и выиграли 6 трофеев. Это было потрясающе. Могу только пожелать ему всего наилучшего, ведь он мой очень хороший друг. 

Он не эгоистичен. Я много раз натыкался на слухи о его уходе. Другие игроки могли бы начать давить на клуб, но Азар этого не делал. Нам будет его не хватать.

По окончании игры с «Арсеналом» Азар заявил, что это, возможно, был его последний матч за «Челси».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фабрегас: «Не думаю, что „Челси“ может дать Азару то, что он заслуживает»
Сегодня, 04:44 Комментарии0
Педро: «„Челси“ был лучшей командой турнира и заслужил победу»
Сегодня, 03:30 Комментарии0
Сарри: «Трофей – это в первую очередь достижение клуба»
Сегодня, 03:04 Комментарии1
Эмери: «Поздравляю „Челси“. Они победили заслуженно»
Сегодня, 02:14 Комментарии2
Давид Луис: «Сарри – замечательный человек и тренер. Он это заслужил»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Чех: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня»
Сегодня, 01:17 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100