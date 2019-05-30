Аспиликуэта: «Уход Азара – большая потеря для „Челси“»

Капитан «Челси» после победы над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы прокомментировал вероятный уход из команды полузащитника .

Это большая потеря для нас. Как в игровом, так и в личностном плане.

Семь лет назад мы вместе пришли сюда и выиграли 6 трофеев. Это было потрясающе. Могу только пожелать ему всего наилучшего, ведь он мой очень хороший друг.

Он не эгоистичен. Я много раз натыкался на слухи о его уходе. Другие игроки могли бы начать давить на клуб, но Азар этого не делал. Нам будет его не хватать.