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Евсеев: «Стыки всегда приносят нервозность»

сегодня, 20:15
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Рулевой «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после победы над «Томью».

Нервная игра. «Томь» достигла цели играть в стыках, мы не достигли тех целей, чтобы не играть в стыках. Игра была тяжелая. Мы не могли вскрыть оборону соперника в начале, моменты создать. Помогло стандартное положение. Во втором тайме заменами освежили команду, выпустив быстрых игроков. Доволен командой, доволен игроками.

Если был бы другой счет, то было бы тоже недостаточно. Любой счет скользкий. На этом уже обжигалась «Барселона». ПСЖ тоже выигрывал 4:0. Мы сыграли первый тайм, будет второй.

Во втором тайме у нас были моменты. Тот же Карп туда врывался, Пауревич имел моменты. У других игроков тоже были моменты. Нужно более хладнокровно быть в завершающей фазе. Сейчас важен больше результат, чем игра. Обе команды нервничают, идет борьба за инициативу. Стыки всегда приносят нервозность. Требовать комбинационной игры сейчас сложно. 

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Евсеев Вадим  Стадион «Нефтяник»
Источник: rusfootball.infoРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   142 / 807
сегодня в 20:35
Тут класс виден.
Albasin
Albasin
   13 / 807
сегодня в 20:29
С победой, Уфа!
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 20:19
Это даже ежу понятно.
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