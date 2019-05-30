Евсеев: «Стыки всегда приносят нервозность»

Рулевой «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после победы над «Томью».

Нервная игра. «Томь» достигла цели играть в стыках, мы не достигли тех целей, чтобы не играть в стыках. Игра была тяжелая. Мы не могли вскрыть оборону соперника в начале, моменты создать. Помогло стандартное положение. Во втором тайме заменами освежили команду, выпустив быстрых игроков. Доволен командой, доволен игроками.

Если был бы другой счет, то было бы тоже недостаточно. Любой счет скользкий. На этом уже обжигалась «Барселона». ПСЖ тоже выигрывал 4:0. Мы сыграли первый тайм, будет второй.

Во втором тайме у нас были моменты. Тот же Карп туда врывался, Пауревич имел моменты. У других игроков тоже были моменты. Нужно более хладнокровно быть в завершающей фазе. Сейчас важен больше результат, чем игра. Обе команды нервничают, идет борьба за инициативу. Стыки всегда приносят нервозность. Требовать комбинационной игры сейчас сложно.