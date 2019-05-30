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Семак: «У Маркизио мало шансов проявить себя из-за рецидива травмы»

сегодня, 18:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал полузащитника команды Клаудио Маркизио.

Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11-ти футболистов топовыми были 11, не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой.

Многие же ждали от него этого и в «Зените». Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.

Возможно, что он летом покинет клуб. Многое будет зависеть от его восстановления после травмы. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   120 / 807
сегодня в 19:06
Жаль
25процентный клоун
25процентный клоун ответил NGY
   47 / 807
сегодня в 19:02
Пенсионеры у нас богатые в спб
kolpankolpan
kolpankolpan
   269 / 807
сегодня в 19:01
Подогрел друга не хилым контрактом в России.Интересно за что отмазка,ведь Маркизио уже лет 5 как сильно больной травмами незалеченными, и все это знали.Этого мужичка Семаку будут вспоминать всю жизнь.
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 18:59
Другими словами Клаудио, досвидания.
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 807
сегодня в 18:52
Отлично подзаработал,по ФЦП " Помощь Миллера кризисной Европе"!!!
NGY
NGY
   10 / 807
сегодня в 18:51
Зашибись, 450 млн российских народных денег положил в карман за 9 игр(получается 50 млн. за 1 игру), играя и без того в известном клубе и снова в Италию.

А в это время, баба Валя с Коломны, сзади магазина "Пятерочка" продолжает искать в мусорном контейнере подпорченные продукты для собственного пропитания.
Balanenok
Balanenok
   37 / 807
сегодня в 18:41
Он и без травмы себя не проявлял.
11-и метровый
11-и метровый
   16 / 807
сегодня в 18:30
Кто его брал у того должен быть рецидив травмы.
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