Семак: «У Маркизио мало шансов проявить себя из-за рецидива травмы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал полузащитника команды Клаудио Маркизио.
Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11-ти футболистов топовыми были 11, не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой.
Многие же ждали от него этого и в «Зените». Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.
Возможно, что он летом покинет клуб. Многое будет зависеть от его восстановления после травмы. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм.
А в это время, баба Валя с Коломны, сзади магазина "Пятерочка" продолжает искать в мусорном контейнере подпорченные продукты для собственного пропитания.
А в это время, баба Валя с Коломны, сзади магазина "Пятерочка" продолжает искать в мусорном контейнере подпорченные продукты для собственного пропитания.