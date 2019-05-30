Баскаков: «„Уфа“ заслужила победу»

Наставник «Томи» прокомментировал поражение от «Уфы».

Откуда ждали опасности, оттуда голы и пришли. Команда рослая, мощная физическая, хорошо играет на втором этаже. Стандарты её главный козырь. Опасались, предупреждали... Но в первом тайме молодой не доиграл, ну а второй гол - ещё лучше.

Хозяев с залуженной победой. У нас не получался переход из обороны в атаку. Вроде бы и зоны были. Нельзя так играть в атаке - робко и сковано. Если в ФНЛ это проходит, то с командой премьер-лиги это не проходит. Сказался и дефицит кадров...

Но мы старались. Во втором тайме давление увеличилось, начали больше ошибаться, разрывы пошли.