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Баскаков: «„Уфа“ заслужила победу»

сегодня, 20:11
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Наставник «Томи» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы».

Откуда ждали опасности, оттуда голы и пришли. Команда рослая, мощная физическая, хорошо играет на втором этаже. Стандарты её главный козырь. Опасались, предупреждали... Но в первом тайме молодой не доиграл, ну а второй гол - ещё лучше.

Хозяев с залуженной победой. У нас не получался переход из обороны в атаку. Вроде бы и зоны были. Нельзя так играть в атаке - робко и сковано. Если в ФНЛ это проходит, то с командой премьер-лиги это не проходит. Сказался и дефицит кадров... 

Но мы старались. Во втором тайме давление увеличилось, начали больше ошибаться, разрывы пошли.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Баскаков Василий  Стадион «Нефтяник»
Источник: rusfootball.infoРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
ДСА
ДСА
   96 / 807
сегодня в 20:32
Шансов у Томи нет.
11-и метровый
11-и метровый
   15 / 807
сегодня в 20:32
Уфа просто гораздо сильнее.
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 20:17
Это было видно по игре, уфимцы превосходили классом и мастерством.
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