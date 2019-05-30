Максимов: «В Дагестане очень любят „Анжи“»

Бывший футболист «Анжи» признался, что переживает за судьбу махачкалинского клуба.

Я за «Ливерпуль». Не с детства, а с периода, когда пришёл Клопп. Мне нравится их стиль: прессинг, быстрая игра. До Клоппа в Англии болел за «Челси», потому что мне Азар нравится. Сейчас они мне неинтересны.

Не мог чувствовать, что у «Анжи» всё будет так плохо. Надеюсь, там всё решат и клуб будет жить. Думаю, всё наладится и будет нормально. Когда играл в «Анжи», чувствовал интерес народа. Там очень любят эту команду, она одна в Дагестане.

Только от вас узнал, что тульский «Арсенал» выходит в Лигу Европы. Успехов им в турнире, но туда ещё надо попасть, пройти несколько раундов. Что касается побед «Арсенала» над топ-клубами, такое бывает.

Я вообще не смотрю российский футбол, только европейский. И некогда, и вообще неинтересно. Европейский ведь вечером, в 11 часов, а у нас – днём. Сам я с футболом завязал, сейчас у меня другая сфера деятельности и скучать по прежней нет времени.