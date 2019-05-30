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Максимов: «В Дагестане очень любят „Анжи“»

сегодня, 19:08

Бывший футболист «Анжи» Илья Максимов признался, что переживает за судьбу махачкалинского клуба.

Я за «Ливерпуль». Не с детства, а с периода, когда пришёл Клопп. Мне нравится их стиль: прессинг, быстрая игра. До Клоппа в Англии болел за «Челси», потому что мне Азар нравится. Сейчас они мне неинтересны. 

Не мог чувствовать, что у «Анжи» всё будет так плохо. Надеюсь, там всё решат и клуб будет жить. Думаю, всё наладится и будет нормально. Когда играл в «Анжи», чувствовал интерес народа. Там очень любят эту команду, она одна в Дагестане. 

Только от вас узнал, что тульский «Арсенал» выходит в Лигу Европы. Успехов им в турнире, но туда ещё надо попасть, пройти несколько раундов. Что касается побед «Арсенала» над топ-клубами, такое бывает. 

Я вообще не смотрю российский футбол, только европейский. И некогда, и вообще неинтересно. Европейский ведь вечером, в 11 часов, а у нас – днём. Сам я с футболом завязал, сейчас у меня другая сфера деятельности и скучать по прежней нет времени.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 807
сегодня в 19:51
"юрист" уже всем караулы нажал.
сканер
сканер
   421 / 807
сегодня в 19:50
А какие голы Илья за Анжи забивал!Один гол в ворота Динамо чего только стоит!Илья Анжи возродится,только с другим тренером!
Abverin
Abverin
   52 / 807
сегодня в 19:49
Для кого Анжи играет иногда не понятно.
Морозовский
Морозовский
   11 / 807
сегодня в 19:47
Только за билет на матч готовы заплатить три дагестанца, не более.
bojarind
bojarind
   61 / 807
сегодня в 19:37
Любили бы, помогали.
МапС
МапС
   42 / 807
сегодня в 19:36
По-ходу только в Дагестане, и то только Назар.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Ваня лучший
   166 / 807
сегодня в 19:32
На весь Дагестан 2-3 тысячи болельщиков, маловато в
откуда вам знать?
11-и метровый
11-и метровый
   15 / 807
сегодня в 19:31
На стадионе это не заметно вовсе.
ДСА
ДСА
   96 / 807
сегодня в 19:27
Больше любить нечего.
Ваня лучший
Ваня лучший
   78 / 807
сегодня в 19:26
На весь Дагестан 2-3 тысячи болельщиков, маловато в
Snake Plissken
Snake Plissken
   38 / 807
сегодня в 19:25
Поэтому команда живёт в Москве )))
cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 19:19
Одной виртуальной любви мало, бабло нужны.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 807
сегодня в 19:15
Дюже любят на словах, а на деле пустой стадион! Анжи прежде всего не нужен народу, а иначе почему этот народ отвернулся от команды и не поддерживает её?!
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