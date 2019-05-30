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Газизов: «В стыках всегда тяжело»

сегодня, 20:06
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Президент «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями после победы своей команды в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.

Очень сложная игра, в стыках всегда тяжело. Я не скажу, что у нас комфортное преимущество, но мы победили, а это важно.

Сейчас важна просто победа, поэтому мы довольны. По качеству игры разговаривать смысла нет, важен результат, а также, чтобы команда показывала свой характер.

Следующий матч? Мне кажется, мы должны ехать за победой, если с таким настроем поедем, то должно быть все нормально.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Газизов Шамиль  Стадион «Нефтяник»
Источник: Sport24.ruРедакция: Евгений Петров
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cska plus
cska plus
   6 / 807
сегодня в 20:20
Уфе повезло, чего не скажешь КС.
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