Добро пожаловать в клуб, Маурицио! Первый трофей – самый важный

сегодня, 20:00

Сарри выиграл свой первый трофей в 60 лет, а «Соккер.ру» поинтересовался, какие кубки стали первыми для топ-тренеров современного футбола.

Маурицио Сарри (Италия)

Первый трофей: Лига Европы-2018/19 c «Челси» в 60 лет.

Дата триумфа: 29 мая 2019 года.

Сарри в 33 года начал тренерскую карьеру, семь лет работал в любительских клубах, совмещая футбол со службой в банке, в 40 лет сконцентрировался на футболе, в 54 дебютировал в Серии A. В 60 Маурицио выиграл первый в карьере трофей, причем ради этого пришлось уехать из Италии в Англию, а трофей оказался не простым, а международным. Путь к успеху получился долгим и извилистым, а ведь некоторые щеголи уже в первом сезоне обзаводятся кубками.

Хосеп Гвардиола (Испания)

Первый трофей: Кубок Испании-2008/09 c «Барселоной» в 38 лет.

Дата триумфа: 13 мая 2009 года.

Гвардиола начал тренерскую карьеру в сезоне 2007/08, когда возглавил «Барселону Б», на следующий год он уже тренировал главную команду, с которой сходу выиграл «Золотой требл». Хронологически первым трофеем Гвардиолы стал Кубок Короля, завоеванный 13 мая 2009 года (победа над «Атлетиком» из Бильбао 4:1), через три дня «Барселона» оформила чемпионство, а в конце месяца выиграла финал Лиги чемпионов у МЮ .

Юрген Клопп (Германия)

Первый трофей: чемпионат Германии-2010/11 c «Боруссией» (Дортмунд) в 43 года.

Дата триумфа: 30 апреля 2011 года.

Юрген Клопп выиграл свой первый титул на десятый год работы тренером. Сначала он семь лет тренировал «Майнц», с которым не приходилось мечтать о трофеях, потом перешел в дортмундскую «Боруссию», которую привел к чемпионству на третий год работы после шестого и пятого места в Бундеслиге.

Унаи Эмери (Испания)

Первый трофей: Лига Европы 2013/14 c «Севильей» в 42 года.

Дата триумфа: 14 мая 2014 года.

В карьере Эмери, которого Сарри вчера обыграл в финале Лиги Европы, первым трофеем тоже был Кубок УЕФА за победу в ЛЕ вместе с «Севильей» в сезоне 2013/14. В финальном матче «красно-белые» из Андалусии тогда переиграли в серии пенальти надежно проклятую Белой Гуттманном «Бенфику». Эмери разжился кубком на десятый год тренерской работы, как и Клопп, и после этого Унаи еще дважды выиграет трофей, который завоевал первым в карьере.

Оле Гуннар Сульшер (Норвегия)

Первый трофей: чемпионат Норвегии-2011 c «Мольде» в 38 лет.

Дата триумфа: 30 октября 2011 года.

Главный тренер МЮ пока выигрывал трофеи только в Норвегии. В 38 лет Оле-Гуннар привел «Мольде» к победе в чемпионате. Это был его первый год у руля профессиональной команды, до «Мольде» Сульшер три года работал с дублем МЮ .

Зинедин Зидан (Франция)

Первый трофей: Лига чемпионов-2015/16 c «Реалом» в 43 года.

Дата триумфа: 28 мая 2016 года.

Зидан – уникальный. Мало кому из тренеров удается и еще удастся открыть свою трофейную коллекцию победой в Лиге чемпионов. Правда, в этом году есть один достойный соискателель. Но в отличие от Почеттино Зизу максимально быстро пришел к триумфу – на пятом месяце работы у руля «Реала» при том, что до этого руководил только «Кастильей».

Эрнесто Вальверде (Испания)

Первый трофей: чемпионат Греции-2008/09 c «Олимпиакосом» в 45 лет.

Дата триумфа: 5 апреля 2009 года.

Свои первые трофеи баск, который сейчас возглавляет «Барселону», выиграл в Греции, где в сезоне 2008/09 привел к чемпионству, а потом и к победе в Кубке Греции пирейский «Олимпиакос».

Диего Симеоне (Аргентина)

Первый трофей: чемпионат Аргентины-2006 (Апертура) c «Эстудиантесом» в 36 лет.

Дата триумфа: 13 декабря 2006 года.

Диего Симеоне не пришлось долго ждать первого тренерского трофея. В 2006 году Эль Чоло завершил карьеру, в конце этого года уже выиграл чемпионат Аргентины с «Эстудиантесом», причем в финальной таблице Апертуры его команда набрала одинаковое количество очков с «Бока Хуниорс», потребовалось играть дополнительный матч за чемпионство, в котором «студенты» Симеоне победили 2:1.

Массимилиано Аллегри (Италия)

Первый трофей: чемпионат Италии-2010/11 c «Миланом» в 43 года.

Дата триумфа: 15 мая 2011 года.

Недавно освободившийся от работы в «Ювентусе» тренер выиграл свой первый трофей с «Миланом» на восьмом году тренерской карьеры. То Скудетто для Массимилиано останется особенным, хотя впоследствии он выиграет Серию A еще пять раз уже у руля «Ювентуса».

Карло Анчелотти (Италия)

Первый трофей: Лига чемпионов-2002/03 c «Миланом» в 43 года.

Дата триумфа: 28 мая 2003 года.

И Анчелотти, и Аллегри выиграли свои первые трофеи с «Миланом» в 43 года. И оба шли к своему триумфу 8 лет. Миланская магия цифр! Именно c победы над «Ювентусом» в серии пенальти финала ЛЧ -2002/03 начались успехи Анчелотти, чья коллекция сейчас насчитывает 19 трофеев, в том числе три Кубка чемпионов с двумя разными клубами. И да, Анчелотти выигрывал с «Ювентусом» Кубок Интертото в 1999 году, но странно было считать этот кубок за трофей.

Нико Ковач (Хорватия)

Первый трофей: Кубок Германии-2017/18 c «Айнтрахтом» в 46 лет.

Дата триумфа: 19 мая 2018 года.

Нынешний рулевой «Баварии» выиграл первый трофей в своей карьере в матче против «Баварии». Год назад Нико Ковач, уже зная, что переезжает на будущий сезон в Мюнхен, принес «Айнтрахту» долгожданный трофей после победы над «Баварией» в финале Кубка Германии. За следующий год у руля мюнхенского клуба хорват учетверил свою трофейную коллекцию, выиграв чемпионат Германии, Суперкубок и Кубок.

Томас Тухель (Германия)

Первый трофей: Кубок Германии-2016/17 c «Боруссией» (Дортмунд) в 43 года.

Дата триумфа: 27 мая 2018 года.

Нико Ковач упустил шанс обзавестись Кубком Германии годом раннее, когда его «Айнтрахт» уступил в финале дортмундской «Боруссии». Зато эта победа запомнилась Томасу Тухелю, ведь это первый для него трофей в карьере. Новые кубки немец завоевал только после переезда во Францию, куда его позвал ПСЖ .

Жозе Моуриньо (Португалия)

Первый трофей: чемпионат Португалии-2002/03 c «Порту» в 40 лет.

Дата триумфа: 4 мая 2003 года.

Первую порцию трофеев Моуриньо собрал в 2003 году, когда выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а вдобавок Кубок УЕФА . Первым в этой серии стоит национальный титул, который «драконы» Жозе оформили за четыре тура до финиша.

А кто это тут у нас без трофеев?