«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

31 мая 2019, 23:16

«Челси» согласился отпустить в «Ювентус». Лондонцы не будут препятствовать уходу итальянского специалиста, который в нынешнем сезоне привел «синих» к победе в Лиге Европы.

Напомним, что Сарри отработал в «Челси» всего один сезон.