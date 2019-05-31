«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

«Челси» согласился отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус». Лондонцы не будут препятствовать уходу итальянского специалиста, который в нынешнем сезоне привел «синих» к победе в Лиге Европы.
Напомним, что Сарри отработал в «Челси» всего один сезон.
«Челси» согласился отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус». Лондонцы не будут препятствовать уходу итальянского специалиста, который в нынешнем сезоне привел «синих» к победе в Лиге Европы.
Напомним, что Сарри отработал в «Челси» всего один сезон.
По поводу молодежи, почему сразу пример Аякса, а не МЮ времен поколения Гиггза? Руководство хочет титулов, но понимает, что у них нет денег, чтобы их "купить" в ближайшие пару сезонов. Это по минимуму пол-ярда. Но можно за титулы бороться, если комбинировать внутренние ресурсы и умеренные траты. Собрать команду частично из воспитанников, частично из топов. Для этого и пригласили Сарри, потому что он вроде как умел развивать футболистов. Если бы хотели сходу титулов, пригласили бы более топового тренера. Но Сарри нифига не развивал.
Кубок? Нафига руководству кубок, в котором единственный статусный соперник был Арсенал. Руководство хочет, чтобы клуб боролся с топами, а не с Динамо Киев и Мальме. Цена этой Лиги Европы еще меньше, чем у Кубка Лиги. Там хоть больше сильных противников.
Вобщем Сарри откровенно провалил все ожидания от него.
По поводу молодежи, почему сразу пример Аякса, а не МЮ времен поколения Гиггза? Руководство хочет титулов, но понимает, что у них нет денег, чтобы их "купить" в ближайшие пару сезонов. Это по минимуму пол-ярда. Но можно за титулы бороться, если комбинировать внутренние ресурсы и умеренные траты. Собрать команду частично из воспитанников, частично из топов. Для этого и пригласили Сарри, потому что он вроде как умел развивать футболистов. Если бы хотели сходу титулов, пригласили бы более топового тренера. Но Сарри нифига не развивал.
Кубок? Нафига руководству кубок, в котором единственный статусный соперник был Арсенал. Руководство хочет, чтобы клуб боролся с топами, а не с Динамо Киев и Мальме. Цена этой Лиги Европы еще меньше, чем у Кубка Лиги. Там хоть больше сильных противников.
Вобщем Сарри откровенно провалил все ожидания от него.
Лофтус хорошо себя показал, и очевидно что в след сезоне играл бы он даже больше, если сохранит такую же форму.
При нем также снова заиграл Давид Луиз которого Конте загноил. Кантэ стал немного по другому играть, больше забивал и ассистировал. Но да, соглашусь с косяками с Игу и Ковачичем, второму дал больше шансов чем он заслужил.
Лофтус хорошо себя показал, и очевидно что в след сезоне играл бы он даже больше, если сохранит такую же форму.
При нем также снова заиграл Давид Луиз которого Конте загноил. Кантэ стал немного по другому играть, больше забивал и ассистировал. Но да, соглашусь с косяками с Игу и Ковачичем, второму дал больше шансов чем он заслужил.
Я бы посмотрел на Сарри в Барсе.
Я бы посмотрел на Сарри в Барсе.
https://www.soccer.ru/hashtag-comments/1112347.shtml?comment=29110053comment-29110053
https://www.soccer.ru/hashtag-comments/1112347.shtml?comment=29110053comment-29110053
Самый топовый вариант - Индзаги.
Самый топовый вариант - Индзаги.