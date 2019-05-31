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«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

31 мая 2019, 23:16

«Челси» согласился отпустить Маурицио Сарри в «Ювентус». Лондонцы не будут препятствовать уходу итальянского специалиста, который в нынешнем сезоне привел «синих» к победе в Лиге Европы.

Напомним, что Сарри отработал в «Челси» всего один сезон.

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Медив
Медив ответил ФанГалактикоса
   29 / 816
02 июня в 00:27
не в обиду, но то, что ты пишешь это бред. Как ты можешь знать чего хочет руководство? Неужели они говорили что хотят превратить Челси в фарм клуб, и растить молодежь как Аякс?Сомневаюсь. Перед каждым тренером одна цель, добиться максимального результата, и для Челси это было 3 место+какой нибудь второсортный трофей, а он взял Лигу Европы, думаю это лучше чем комьюнити щилд. Он давал шанс Хадсону, тот особо ничего не показал в АПЛ, Лофтус принял участие во всех последних 15 матчах в АПЛ, да несколько матчей всего на 10-15 минут, ему 23 года, недавно вернулся в клуб, и думаю это вполне неплохо. Кстати Лофтус отыграл больше минут чем Ковачич в концовке сезона, не пойму что не так? Лофтус хорошо себя показал, и очевидно что в след сезоне играл бы он даже больше, если сохранит такую же форму. При нем также снова заиграл Давид Луиз которого Конте загноил. Кантэ стал немного по другому играть, больше забивал и ассистировал. Но да, соглашусь с косяками с Игу и Ковачичем, второму дал больше шансов чем он заслужил.
Если следить за клубом годами, то можно по отрывкам фраз в интервью сделать представление о том, что хочет руководство.
По поводу молодежи, почему сразу пример Аякса, а не МЮ времен поколения Гиггза? Руководство хочет титулов, но понимает, что у них нет денег, чтобы их "купить" в ближайшие пару сезонов. Это по минимуму пол-ярда. Но можно за титулы бороться, если комбинировать внутренние ресурсы и умеренные траты. Собрать команду частично из воспитанников, частично из топов. Для этого и пригласили Сарри, потому что он вроде как умел развивать футболистов. Если бы хотели сходу титулов, пригласили бы более топового тренера. Но Сарри нифига не развивал.
Кубок? Нафига руководству кубок, в котором единственный статусный соперник был Арсенал. Руководство хочет, чтобы клуб боролся с топами, а не с Динамо Киев и Мальме. Цена этой Лиги Европы еще меньше, чем у Кубка Лиги. Там хоть больше сильных противников.
Вобщем Сарри откровенно провалил все ожидания от него.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса ответил Медив
   233 / 816
01 июня в 23:34
Руководство Челси хочет одного: чтобы пришел тренер, который возьмет всю эту молодежь, за которой гонялись по всей Африке и за которую получили бан, которые повыигрывали доxpена титулов среди сверстников, раскачает их и введет в состав. Но сцк, каждый новый итальянец вместо этого тащит в команду своих старперов и юзает до посинения имеющихся. А перспективного воспитанника выпустит только когда ему три месяца будут кричать об этом. А титул ЛЕ Сарри кстати принес Лофтус, который против Айнтрахта сделал все голы Челси. И которого дед старательно игнорировал первые шесть месяцев в пользу дерева Ковачича, который за 3000 минут на поле заработал по системе гол+пас столько же, сколько Лофтус за два матча с Айнтрахтом. Ну и как не любить деда за это? Не говоря о том, что менее отстойно стали играть только после того, как игроки сами попросили внести в схему некоторые коррективы. Если хочется кому то похвалить за этот сезон - хвалите Азара. Дед просто проехался пассажиром на его игре. Когда Азар уставал, Челси спускался на шестое место, когда восстанавливался - поднимался на третье. Вот так и весь сезон прошел
не в обиду, но то, что ты пишешь это бред. Как ты можешь знать чего хочет руководство? Неужели они говорили что хотят превратить Челси в фарм клуб, и растить молодежь как Аякс?Сомневаюсь. Перед каждым тренером одна цель, добиться максимального результата, и для Челси это было 3 место+какой нибудь второсортный трофей, а он взял Лигу Европы, думаю это лучше чем комьюнити щилд. Он давал шанс Хадсону, тот особо ничего не показал в АПЛ, Лофтус принял участие во всех последних 15 матчах в АПЛ, да несколько матчей всего на 10-15 минут, ему 23 года, недавно вернулся в клуб, и думаю это вполне неплохо. Кстати Лофтус отыграл больше минут чем Ковачич в концовке сезона, не пойму что не так?
Лофтус хорошо себя показал, и очевидно что в след сезоне играл бы он даже больше, если сохранит такую же форму.

При нем также снова заиграл Давид Луиз которого Конте загноил. Кантэ стал немного по другому играть, больше забивал и ассистировал. Но да, соглашусь с косяками с Игу и Ковачичем, второму дал больше шансов чем он заслужил.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса ответил BIANCONERI27
   233 / 816
01 июня в 23:21
Кроме Маура все успехи Челси именно с итальянскими коучами,так что без них твой Челси был бы как Арсенал.
'мой' Челси? Мне как то по барабану...просто любопытно, почему они отпускают тренера который в кризисном сезоне взял почти максимум. И руководство знает что следующий сезон будет хуже, с баном на трансферы и уходом Азара, плюс теперь уйдет и тренер.
Энвер Бекиров
Энвер Бекиров
01 июня в 20:33
Бред...уже кого не сватают в Юве...,
dok66
dok66
   647 / 816
01 июня в 19:28
А Юве то его берет ?
112910315
112910315
   13 / 816
01 июня в 14:17
Конте не пригласили, Сарри приглашают)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   541 / 816
01 июня в 11:44
Челси те еще 7и
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 11:31
Его в Челси не уважали, а в Юве его гей вообще ни во что ставить не будет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   339 / 816
01 июня в 11:25
Абраше наверное магарыч знатный закинули ...
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 11:08
Поторопились.
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 816
01 июня в 11:05
Это че Челси отпустит тренера не выплатив ему неустойку? ))) Не по феншую...Грановская уже не та )
Raamtvall
Raamtvall
   317 / 816
01 июня в 10:59
Вот ради чего покупался финал ЛЕ - спихнуть Сарри туринскому мешку да Азара подороже слить перед следующим сезоном ухода на дно. Как же ж, "ЧИМПИОНЫ".
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 10:25
Я не понимаю тогда, что в Челси ждут от тренера.

Я бы посмотрел на Сарри в Барсе.
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 09:13
А Юве об этом хоть знает
Garrincha58
Garrincha58
   280 / 816
01 июня в 08:58
в чём фишка непонятно
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Ruslik1982
   36 / 816
01 июня в 08:18
смотри и с Ювентусом Лигу Европы выиграет
в финале у Барселонаы. аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
01 июня в 08:17
Уважаемые коллеги, переходите по ссылке и подписывайтесь под ходатайством Назара
https://www.soccer.ru/hashtag-comments/1112347.shtml?comment=29110053comment-29110053
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 08:06
Сарри недолго проднржится в Юве.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   344 / 816
01 июня в 07:57
Отправить по-скорее и сопроводить пинком под зад
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
01 июня в 07:24
Все понятно) Так все таки Сарри или Гвардиола? Третьего не дано.
poi Dima Leu
poi Dima Leu ответил Медив
01 июня в 07:20
Bravo 👍
poi Dima Leu
poi Dima Leu ответил Медив
01 июня в 07:19
Медив.bravo
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   641 / 816
01 июня в 05:22
А предложение-то было?
Caniggia
Caniggia
   54 / 816
01 июня в 04:26
Тёмная история с новым физруком в Юве. Пепка, Почеттино, Конте (уже в Интере) Индзаги, Моур, Клопп, Сарри... Кто следующий? Думаю Сарри не последний "железный" кандидат.
ОПС
ОПС
   158 / 816
01 июня в 02:32
А кто бы их спрашивал, захотел и ушел.
allemz
allemz ответил BIANCONERI27
   57 / 816
01 июня в 02:31
По теме не хочу чтоб он возглавил Юве,лучше уж Инзаги,он ставит красивую игру,если дать ему исполнителей посильнее то зажжёт как и Гасперини,в идеале хотелось бы Почетино.
Почеттино на фарте дополз до финала ЛЧ, так что забей. Фортуна благосклонна к нему. Две победы за счет выездных голов о чем-то говорят ведь. В финале у Ливера лососнет, там-то один матч. И все перестанут визжать, какой он "топ-тренер". За 5 лет ничего не выиграл, только "претендовал". Зачем вам тренер-лузер?
Самый топовый вариант - Индзаги.
Gahi
Gahi
   161 / 816
01 июня в 02:18
Сарри ближе всего Серия А, там он свой, а в Англии он был белой вороной? Ну будем ждать Ювентус в финале Л/Ч. Удачи Маурицио.
Медив
Медив ответил BIANCONERI27
   29 / 816
01 июня в 01:29
Кроме Маура все успехи Челси именно с итальянскими коучами,так что без них твой Челси был бы как Арсенал.
Ну учитывая что их было пятеро, было бы странно если бы кто то из них ничего не выиграл
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   337 / 816
01 июня в 01:26
По теме не хочу чтоб он возглавил Юве,лучше уж Инзаги,он ставит красивую игру,если дать ему исполнителей посильнее то зажжёт как и Гасперини,в идеале хотелось бы Почетино.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил ФанГалактикоса
   337 / 816
01 июня в 01:24
Кроме Маура все успехи Челси именно с итальянскими коучами,так что без них твой Челси был бы как Арсенал.
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