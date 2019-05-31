«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: англичане покоряют Мадрид

вчера, 21:25

«Соккер.ру» вникает в детали накануне главного поединка Лиги чемпионов. «Ушастый» отправится в Лондон или Ливерпуль.

Скажи кому на старте сезона, что в финале сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» - покрутили пальцем у виска. В первых верили бы, как минимум, их болельщики, хотя отвлекающий фактор в виде АПЛ мог сбить с прогнозов.

А вот на «шпор» - накануне новоселья, но без трансферов, точно не ставили. Но хронические неудачники порой побеждают. Правда, тут можно вспомнить киноклассику. Нет, не цитату из фильма «Залечь на дно в Брюгге», а скорее развязку другой картины с тем же Колином Фарреллом в главной роли – «Телефонная будка».

Не всегда финалы такие, как хочется «хорошим парням». Но прелесть решающей игры ЛЧ между англичанами в том, что вы с легкостью обоснуете, почему именно «Ливерпуль» должен выиграть. Или почему выиграет «Тоттенхэм», путь которого в финал был трудным, но небрежным, как фраза Роналдиньо: «А почему бы „шпорам“ не выиграть ЛЧ ?»

Свою ставку в форме вопроса «Зубастик» сделал еще до встречи Почеттино и Гвардиолы! А в Мадриде у Маурисио в соперниках другой наставник из АПЛ – Юрген Клопп.

Тактика команд и кадровый потенциал

У «Ливерпуля» из травмированных один Наби Кейта. А это значит, что Клоппу незачем выдумывать велосипед. Сыграют «4-3-3», а фишки немец спрячет в тактических нюансах, а не в самой схеме. Для продуктивного прессинга в центре поля ему нужны на поле Вейналдум и Фабиньо, а вот третий хавбек – единственная загадочная ставка.

Если хочется загрузить слабую зону «шпор» - между Сиссоко и Трипьером в защите, то логичнее поставить Милнера. Хендерсон не тот, без кого «Ливерпуль» невозможен. Но Джордан моложе, чем Джеймс – не исключено, что с первых минут выйдут те, кто свежее. А вот в линии защиты ничего нового – Алиссон, Ван Дейк и знакомые им напарники.

Тройку Салаха, Фирмино и Мане тоже не имеет смысла разрывать, разве что Бобби не готов к выходу с первых минут. Также отмечаем, что Мохамед и Садио едят только после захода солнца, но Клопп на вопрос о Рамадане ответил: «Есть в жизни вещи важнее, чем футбол». Но эту тему раньше поднимали спортивные диетологи – если правильно спланировали недельный цикл подготовки, то проблемы могут обойти стороной.

Как «Тоттенхэм» обходил вылет из ЛЧ благодаря их тактике. Какой же будет схема? Вертонген и Санчес приходят в себя после повреждений – теоретически можно поставить три центральных. Но зачем? Александер-Арнольд и Робертсон слишком сильны на флангах, чтобы рисковать, оголяя тылы ради стены перед Льорисом. Так что, скорее всего, Почеттино использует четверку защитников.

Вероятно, это будут Трипьер, Роуз, Вертонген и Алдервейрелд. А вот в центре поля есть парочка вариантов. Первый – Эриксен и кто-то из дуэта Ваньяма-Сиссоко появляются с первых минут. Тогда можно поставить Алли, Сона и Кейна, ведь Харри еще на неделе заявлял – успел восстановиться после травмы. Но есть и более осторожный вариант ведения игры – «4-3-1-2».

В таком случае надо жертвовать или героем матча против «Манчестер Сити» - Соном, или героем камбэка против «Аякса» - Моурой. Одни эксперты прикидывают, что выйдет Лукас, а южный кореец будет оружием на случай, если «Ливерпуль» откроет счет и придется отыгрываться. Другие предполагают, что наоборот Сон и Кейн сформируют пару, а Моура будет джокером.

В любом случае, на 90 % составы команд читаются. Хотя отметим, что у «Тоттенхэма» тактическая вариативность присутствует весь сезон и позволяла выживать без кадровой подпитки – Почеттино использовал 10 разных схем на базе классических с двумя и тремя центральными защитниками.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм» (4-3-1-2): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен – Алли – Сон (Моура), Кейн.

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Милнер (Хендерсон), Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Любопытные факты накануне финала ЛЧ

- для «Ливерпуля» это уже девятый финал КЕЧ и ЛЧ , а из восьми предыдущих выиграли целых пять. Проигрывали пока только другим китам турнира – «Реалу», «Милану» и «Ювентусу»;

- для «Тоттенхэма» это первый в истории финал, что не удивительно. Зато «шпоры» - восьмой английский клуб в финале Кубка чемпионов. Итальянцы и немцы дождались по шесть своих представителей, а британцы лидируют;

- за всю историю у «шпор» и «красных» был всего один внутренний английский финал. В 1982 году «Ливерпуль» в добавленное время одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», получив в награду Кубок английской лиги;

- если Клопп заработает с третьей попытки победу в ЛЧ , то «Ливерпуль» обойдет «Баварию» и «Барселону» по количеству кубков (по 5) и выйдет на чистое третье место. Впереди будут «Милан» (7 «ушастых») и «Реал» (13 успехов);

- у Англии будет 13-я победа, так что точно обойдут Италию и окажутся на чистом втором месте. С учетом, что в британцев будет 21 участие в финалах против 28 у итальянцев и 29 у победителей испанцев – отлично идут;

- «Тоттенхэм» продал 62 000 билетов на новую домашнюю арену, где будет трансляция финала ЛЧ из Мадрида. Леви определенно умеет колотить деньги, но зацепите поддержку – в Лондоне у «шпор» много верных поклонников с десятилетиями болельщицкого стажа;

- за семь лет – с 2013 года, команды сыграли между собой 14 поединков во всех турнирах. На счету «Ливерпуля» девять побед, на счету «шпор» - одна, а еще три матча завершились ничьими. Всего одна победа за столько матчей – против Почеттино сыграет неудобный соперник;

- надо отметить, что в пяти последних матчах «шпор» дважды отбирали очки у «Ливерпуля» - была та самая единственная победа 4:1 на «Уэмбли», а еще веселая ничья в гостях 2:2 в рамках АПЛ теперь уже позапрошлого сезона;

- в карьере Юргена 9 игр против «Тоттенхэма». Четыре победы, четыре мировых и одно поражение. Десятый юбилейный матч – самый важный, ведь уступать нельзя. Три поражения в финалах Лиги чемпионов – результат, который даже бедняга Эктор Купер не переживал;

- «шпоры» - первый дебютант финала с 2008 года, когда в решающем матче сыграл «Челси». Это уже 40-й финалист, но видите - большие деньги не сильно помогают МС или ПСЖ по пути в финал, если дебютанта фиксируем впервые за 11 лет;

- пять клубов могут похвастаться хет-триком из еврокубков – «Ювентус», «Аякс», «Бавария», «Челси» и МЮ . «Тоттенхэм» может стать шестым, ведь Кубок УЕФА и Кубок Кубков уже выигрывали. В таком случае «шпоры» будут 23-м победителем КЕЧ ( ЛЧ );

- Салах играл против «Тоттенхэма» еще в Лиге Европы – забил дважды. А в АПЛ в пяти матчах отличился трижды. Получается, это один из любимых элитных соперников Мохамеда. Посмотрим, как сыграет сегодня, ведь после травмы плеча в предыдущем финале выбился из колеи и долго переживал ту неудачу;

- работу на финале Лиги чемпионов доверили Дамиру Скомине. Словенцу 42 года, два года назад судил финал между МЮ и «Аяксом» в Лиге Европы. Рефери грамотный и, хотя бывали слабые поединки, по классу соответствует событию. Надеемся, с работой справится на «отлично»;

- мононациональные финалы ЛЧ – особенность 21 века. Начиная с первого такого матча – сражения «Валенсии» и «Реала» 19 лет назад, сыграли шесть подобных финалов. Три – испанских, по одному – немецкому, итальянскому и английскому. А теперь и второй британский бой подоспел;

- разумеется, у соперников богатейшая история противостояния. Сыграли 170 матчей, «Ливерпуль» выиграл 79 раз, «шпоры» - 48. Ничью фиксировали 43 раза, то есть для этой конкретной пары мировая встречается раз на четыре матча. Полезная информация для тех, кто собирается сделать ставку на решающий матч.

Букмекеры. Тут фаворит однозначен. Так, «Фонбет» дает 4.40 на успех «Тоттенхэма», в то время как победа «Ливерпуля» оценивается в 1.90. Так что успех «шпор» может неплохо озолотить тех, кто в них поверит.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» - формальный фаворит, но поставим на победу «Тоттенхэма». Во-первых, редко кубок берут «аутсайдеры» – то есть рано или поздно текущая серия прервется, во-вторых, «шпоры» в этой Лиге чемпионов словно идут по сумасшедшему сценарию, когда их пули не берут. Победа в него вписывается, как финальная трагичность – в карьеру Клоппа.