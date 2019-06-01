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Тимощук: «Болеть буду за „Ливерпуль“, там играет Шакири»

01 июня 2019, 12:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Болеть буду за «Ливерпуль», там играет Шакири. Мы переписывались с ним до финала, общались. Он был моим другом в «Баварии», мы много шутили, много проводили времени вместе. Я пожелал ему удачи, буду болеть за «Ливерпуль», у меня много друзей за них болеет.

Вспоминаю финал с «Челси», который проходил на нашем стадионе, он закончился для нас большой драмой. Этот матч — грустная история для нас. Руководство «Баварии» в лице Румменигге говорило, что это самый драматичный матч, который они видели в своей жизни. Поэтому в финале может произойти всё что угодно, любая травма, удаление, любой гол может поменять игру. В матче «Ливерпуль» — «Барселона» так и было. Игрок вышел на замену и забил два мяча.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
01 июня в 19:18
Фашист за фашиста.
sparxx2
sparxx2
   224 / 816
01 июня в 13:44
Та ладно....На самом то деле всё намного прозрачнее.
Шакири албанец и вскормлен вместе с молоком матери с ненавистью ко всему сербскому, а значит славянскому и русскому. Ну, а кому русский человек не друг - хохол брат. Всё просто.
la-respect0
la-respect0
   684 / 816
01 июня в 13:29
Болеть буду за Ливерпуль , но выиграет Тоттенхэм
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
01 июня в 13:25
Ливерпуль то ,Ливерпуль сё.. По ходу надо ставить на шпор..
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