Тимощук: «Болеть буду за „Ливерпуль“, там играет Шакири»

Тренер «Зенита» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Болеть буду за «Ливерпуль», там играет Шакири. Мы переписывались с ним до финала, общались. Он был моим другом в «Баварии», мы много шутили, много проводили времени вместе. Я пожелал ему удачи, буду болеть за «Ливерпуль», у меня много друзей за них болеет.

Вспоминаю финал с «Челси», который проходил на нашем стадионе, он закончился для нас большой драмой. Этот матч — грустная история для нас. Руководство «Баварии» в лице Румменигге говорило, что это самый драматичный матч, который они видели в своей жизни. Поэтому в финале может произойти всё что угодно, любая травма, удаление, любой гол может поменять игру. В матче «Ливерпуль» — «Барселона» так и было. Игрок вышел на замену и забил два мяча.