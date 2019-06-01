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Манчини выделил позитивные и отрицательные моменты сезона в Серии А

01 июня 2019, 16:41

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выделил положительные и отрицательные моменты в прошедшем сезоне Серии А.

Позитивная сторона в Серии А заключается в том, что у нас гораздо больше игроков, которые подходят для национальной команды. Мы смогли найти около 40 игроков, которые могут помочь сборной, среди них 15-20 игроков, которые еще очень молоды.

Минус в том, что наши клубы не прошли в финальные стадии европейских соревнований.

Ранее Роберто Манчини объяснил, почему он не вызвал нападающего Марио Балотелли на отборочные матчи ЧЕ-2020. 

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la-respect0
la-respect0
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01 июня в 18:01
Про главный минус то забыл упомянуть 🤭
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