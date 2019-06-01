Манчини выделил позитивные и отрицательные моменты сезона в Серии А

Главный тренер сборной Италии выделил положительные и отрицательные моменты в прошедшем сезоне Серии А.

Позитивная сторона в Серии А заключается в том, что у нас гораздо больше игроков, которые подходят для национальной команды. Мы смогли найти около 40 игроков, которые могут помочь сборной, среди них 15-20 игроков, которые еще очень молоды.

Минус в том, что наши клубы не прошли в финальные стадии европейских соревнований.