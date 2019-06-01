Манчини объяснил, почему он не вызвал Балотелли в сборную

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил, почему он не вызвал нападающего Марио Балотелли на отборочные матчи ЧЕ-2020.
Я поговорил с Марио и объяснил, почему он не в команде. У него есть время, чтобы вернуться в сборную, как и у всех остальных, все зависит только от него. Если он заслужит вызов, то я его позову.
Все в его руках. Марио обладает способностями, которые дают ему возможность играть на более высоком уровне, он может выступать гораздо лучше. Сейчас он играет на низком уровне, мне это не нравится.