Манчини объяснил, почему он не вызвал Балотелли в сборную

Главный тренер сборной Италии объяснил, почему он не вызвал нападающего на отборочные матчи ЧЕ -2020.

Я поговорил с Марио и объяснил, почему он не в команде. У него есть время, чтобы вернуться в сборную, как и у всех остальных, все зависит только от него. Если он заслужит вызов, то я его позову.

Все в его руках. Марио обладает способностями, которые дают ему возможность играть на более высоком уровне, он может выступать гораздо лучше. Сейчас он играет на низком уровне, мне это не нравится.