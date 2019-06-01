ГлавнаяНовости

Манчини объяснил, почему он не вызвал Балотелли в сборную

01 июня 2019, 16:22

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил, почему он не вызвал нападающего Марио Балотелли на отборочные матчи ЧЕ-2020. 

Я поговорил с Марио и объяснил, почему он не в команде. У него есть время, чтобы вернуться в сборную, как и у всех остальных, все зависит только от него. Если он заслужит вызов, то я его позову. 

Все в его руках. Марио обладает способностями, которые дают ему возможность играть на более высоком уровне, он может выступать гораздо лучше. Сейчас он играет на низком уровне, мне это не нравится. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сантуш: «Роналду – гениальный футболист!»
Сегодня, 03:53 Комментарии0
Роналду: «Кто бы ни достался в финале, нам будет сложно»
Сегодня, 03:20 Комментарии0
Сеферович: «Это очень расстраивает, когда пропускаешь такие поздние мячи»
Сегодня, 02:48 Комментарии0
Роналду о своём хет-трике: «Очевидно, это были 3 красивых и важнейших гола»
Сегодня, 02:32 Комментарии0
Петкович: «У Португалии есть вишенка на торте. Это и решило исход»
Сегодня, 02:18 Комментарии0
Бернарду Силва о хет-трике Роналду: «Это уже никого не удивляет»
Сегодня, 01:53 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
01 июня в 19:08
Зачем сборной Италии больной на голову негр?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   407 / 816
01 июня в 18:40
Мажор-физрук тоже экспериментирует, как и чабан-физрук.
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 17:58
Манчини...
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 17:17
Причину можно придумать всегда
Ozabot
Ozabot
   241 / 816
01 июня в 17:05
В итальянской сборной дефицит напов. А таких таранных, как Марио, вообще нет.
barcamilan
barcamilan
   426 / 816
01 июня в 16:36
никто не будет звать в сборную такого идиота
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100