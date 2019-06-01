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Вадим Васильев: «Рассматриваю варианты работы в России»

01 июня 2019, 18:28

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев рассказал о своих дальнейших планах. На данный момент специалист находится без работы.

— Вы ушли из «Монако» в феврале. Чем занимаетесь теперь?

— Я взял время на передышку. Сначала провел два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе, завершать не стоит, нужно принять правильное взвешенное решение, так как возможностей много.

— Вы в Москве провели два месяца, и за это время появились слухи о том, что вас могут позвать в «Спартак».

— Могу лишь повторить: я для себя решил не спешить и не делать резких движений.

— Приоритет для вас — остаться в Европе или вы еще рассматриваете вариант работать в российском футболе?

— Безусловно, рассматриваю и вариант работы в российском футболе.

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Nafnafik
Nafnafik
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01 июня в 18:42
Только в ЦСКА, работать будет как в Монако.
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