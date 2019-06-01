Шунин: «Сборная России не делит соперников на слабых и сильных»

Вратарь московского «Динамо» и сборной России оценил свои шансы выйти на поле в матчах отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Мы не делим соперников на слабых и сильных. Есть задача, которую мы должны выполнить: выйти на чемпионат Европы. Что касается меня, я просто готовлюсь, работаю на тренировках, стараюсь себя проявить, а главный тренер перед матчем сделает выбор, кому занять место в воротах.