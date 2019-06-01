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Шунин: «Сборная России не делит соперников на слабых и сильных»

01 июня 2019, 17:52

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин оценил свои шансы выйти на поле в матчах отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Мы не делим соперников на слабых и сильных. Есть задача, которую мы должны выполнить: выйти на чемпионат Европы. Что касается меня, я просто готовлюсь, работаю на тренировках, стараюсь себя проявить, а главный тренер перед матчем сделает выбор, кому занять место в воротах.

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Все комментарии
311
311
   30 / 816
01 июня в 19:40
Среди сборных спартаков нет, все сильные!)
ибрагимхалил
ибрагимхалил
   509 / 816
01 июня в 19:04
А кто слабее интересно
GrimlocK
GrimlocK
   449 / 816
01 июня в 18:29
Он отчасти и прав в своем высказывании.
Для нашей сборной есть сильные соперники и непобедимые) слабых нет
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
01 июня в 18:18
Раз в сто лет и карлики "нагадить" могут, так, что держать ухо в остро.
МапС
МапС
   129 / 816
01 июня в 18:15
Саламыч недонастроя против банановых республик не допустит.
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