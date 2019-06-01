Вадим Васильев: «Через год-два за Головиным будет очередь из топ-клубов»

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев оценил перспективы полузащитника монегасков Александра Головина.
Напомним, что Васильев покинул клуб в феврале.
Я точно могу сказать, что через год, максимум два, за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра — это должно быть и любимой работой. И именно Саша очень серьезно относится к тому, что делает. Очень сложно прийти в новый клуб, в новый чемпионат, сменить страну. Прийти в команду, которая находится в кризисе и блистать. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности.
Тот же Лука Модрич в мадридском «Реале». Первый сезон был провальным. А в прошлом году он забрал свой «Золотой мяч». В 2017-м «Монако» купил молодого игрока сборной Бельгии Тилеманса за 25 млн, но у нас он не заиграл, в связи с чем выслушал много критики в свой адрес. А зимой этого года Тилеманс перешел в аренду в «Лестер», блестяще себя проявил и, похоже, после всего четырех месяцев перейдет в один из клубов АПЛ с солидной для «Монако» прибылью. Так что здесь набор факторов, и безусловно, в команде, которая испытывает кризис, игрок не может показать свой уровень.