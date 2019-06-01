Вадим Васильев: «Через год-два за Головиным будет очередь из топ-клубов»

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев оценил перспективы полузащитника монегасков .

Напомним, что Васильев покинул клуб в феврале.

Я точно могу сказать, что через год, максимум два, за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра — это должно быть и любимой работой. И именно Саша очень серьезно относится к тому, что делает. Очень сложно прийти в новый клуб, в новый чемпионат, сменить страну. Прийти в команду, которая находится в кризисе и блистать. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности.