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Вадим Васильев: «Через год-два за Головиным будет очередь из топ-клубов»

01 июня 2019, 18:12

Бывший гендиректор «Монако» Вадим Васильев оценил перспективы полузащитника монегасков Александра Головина.

Напомним, что Васильев покинул клуб в феврале.

Я точно могу сказать, что через год, максимум два, за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра — это должно быть и любимой работой. И именно Саша очень серьезно относится к тому, что делает. Очень сложно прийти в новый клуб, в новый чемпионат, сменить страну. Прийти в команду, которая находится в кризисе и блистать. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности.

Тот же Лука Модрич в мадридском «Реале». Первый сезон был провальным. А в прошлом году он забрал свой «Золотой мяч». В 2017-м «Монако» купил молодого игрока сборной Бельгии Тилеманса за 25 млн, но у нас он не заиграл, в связи с чем выслушал много критики в свой адрес. А зимой этого года Тилеманс перешел в аренду в «Лестер», блестяще себя проявил и, похоже, после всего четырех месяцев перейдет в один из клубов АПЛ с солидной для «Монако» прибылью. Так что здесь набор факторов, и безусловно, в команде, которая испытывает кризис, игрок не может показать свой уровень.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   346 / 816
02 июня в 15:25
естессно вон как феерил весь сезон
Kerri
Kerri
   290 / 816
02 июня в 07:05
Что гадать, посмотрим...
boris_spartak
boris_spartak
02 июня в 00:35
Конечно, кто спорит, скучно жить без сказок
killerman77
killerman77 ответил ибрагимхалил
   740 / 816
01 июня в 23:06
Не верю что русский может что то делать дельного руками или ногами
головой зато может, а чурка - очком...
ибрагимхалил
ибрагимхалил
   509 / 816
01 июня в 21:52
Не верю что русский может что то делать дельного руками или ногами
mtv191991
mtv191991
   661 / 816
01 июня в 21:05
Сухая статистика за сезон говорит о том, что чуть ли не пол команды было лучше него
blitz
blitz
   214 / 816
01 июня в 21:01
Будет, будет, к гадалке не ходи!))
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 20:21
Поживем увидим
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 20:07
Головин нормально вытянул сезонн и спас Монако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 19:28
Не сыпьте соль на раны гинера...
777dimon86
777dimon86
01 июня в 19:25
В плане атаки и креатива у него конечно таланта маловато, но он настырный и вроде работоспособный, поэтому как цепкий центральный полузащитник может достичь успеха.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил mihaluch
   128 / 816
01 июня в 19:03
Федун уже бегает по кабинетам и спрашивает:"Кто крайний?".
А ему все отвечают : " Вас здесь не стояло " ?
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
01 июня в 18:43
про дзагоева так же говорили, в итоге он из-за травм чуть ли не карьеру заканчивает. у головина тоже, к сожалению, проклевывается нечто подобное. 4 травмы за сезон, почти 4 месяца вне состава - это очень много.
parallels
parallels
   2 / 816
01 июня в 18:38
по идее, первым на ветку должен был прибежать филл)
Left Boy
Left Boy
   172 / 816
01 июня в 18:35
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХ
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 18:32
Как грится , мечтать не вредно .
GrimlocK
GrimlocK
   449 / 816
01 июня в 18:30
Я хоть и фанат ЦСКА, но не верю в такое. В монако проявить себя не удалось ему.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 18:30
Федун уже бегает по кабинетам и спрашивает:"Кто крайний?".
Alladins
Alladins
   248 / 816
01 июня в 18:29
Человек, доведший Монако до такого состояния, о футболе говорить вообще не должен.
МапС
МапС
   129 / 816
01 июня в 18:18
Золотые мячи встали в очередь к Головину.
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 18:17
Посмеёмся и помечтаем!
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