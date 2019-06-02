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Аллегри может возглавить «Челси»

вчера, 17:35

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси». Итальянский специалист сообщил своим друзьям, что он может перебраться работать в Лондон.

Напомним, что нынешний наставник «Челси» Маурицио Сарри является главным кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил anfield1984
   43 / 838
вчера в 21:59
Забавно слышать про бесхребетность от болельщика клуба, который схлопнулся в ответке против Аякса дома, очень смешно читать рассуждения о купленных трофеях от кальчопольщиков. Осталось только фану Юве включить аргументы про скучный финал🤣🤣🤣
1) Ювентус прошёл сфабрикованное кальчополи и вернулся на трон, так что бесхребетность это не про нас.
2) Проиграть честно не позорно, позорно так выигрывать финалы, как сквозера.
3) Финал и правда полная бей-бегишная 23а.
anfield1984
anfield1984 ответил Князю бан по барабану
   81 / 838
вчера в 21:32
Забавно слышать про бесхребетность от болельщика клуба, который схлопнулся в ответке против Аякса дома, очень смешно читать рассуждения о купленных трофеях от кальчопольщиков.

Осталось только фану Юве включить аргументы про скучный финал🤣🤣🤣
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил anfield1984
   43 / 838
вчера в 21:27
Не переживай, у тебя побомбит и пройдёт.
Зато у вас не пройдёт. Аха-ха)
Ливер жалкие неудачники, за купленными трофеями бесхребетность не спрячешь)
anfield1984
anfield1984 ответил Князю бан по барабану
   81 / 838
вчера в 21:25
Не переживай, у тебя побомбит и пройдёт.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил anfield1984
   43 / 838
вчера в 21:20
С трусом у руля команды играя в АПЛ успеха не добъешся.
Вы я вижу многого в АПЛ добились. Аха-ха)
Вам бы в АПЛ Скомину заявить, но не судьба.)))
BenderBender
BenderBender
   268 / 838
вчера в 19:52
Глупо. Надо Спорт ещё дать поработать, учитывая, что два окна без покупок.
311
311
   17 / 838
вчера в 19:00
Пора взять перерыв с итальянцами в Челси!)
Медив
Медив ответил juvenale
   53 / 838
вчера в 18:54
еще не уехал)
Надо время, чтобы вырезать все кресла из самолета и впихнуть туда Игуаина
juvenale
juvenale ответил Медив
   59 / 838
вчера в 18:51
Перспективы выросли с отъездом Игуаина
еще не уехал)
Медив
Медив ответил juvenale
   53 / 838
вчера в 18:38
хаха ну-ну так он и побежал в команду без перспектив и трансферным баном
Перспективы выросли с отъездом Игуаина
ЮЗИК
ЮЗИК
   159 / 838
вчера в 18:21
Зачем такие ротации
dimagas1
dimagas1
   267 / 838
вчера в 18:19
Брехня,я уже поверю что он в Милан потопает скорее.
EAGuar As
EAGuar As
   69 / 838
вчера в 18:00
Пусть будет так .
juvenale
juvenale
   59 / 838
вчера в 17:53
хаха ну-ну так он и побежал в команду без перспектив и трансферным баном
cska plus
cska plus
   5 / 838
вчера в 17:36
Обмен тренерами.
anfield1984
anfield1984
   81 / 838
вчера в 17:36
С трусом у руля команды играя в АПЛ успеха не добъешся.
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