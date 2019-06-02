Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси». Итальянский специалист сообщил своим друзьям, что он может перебраться работать в Лондон.
Напомним, что нынешний наставник «Челси» Маурицио Сарри является главным кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».
2) Проиграть честно не позорно, позорно так выигрывать финалы, как сквозера.
3) Финал и правда полная бей-бегишная 23а.
2) Проиграть честно не позорно, позорно так выигрывать финалы, как сквозера.
3) Финал и правда полная бей-бегишная 23а.
Осталось только фану Юве включить аргументы про скучный финал🤣🤣🤣
Осталось только фану Юве включить аргументы про скучный финал🤣🤣🤣
Ливер жалкие неудачники, за купленными трофеями бесхребетность не спрячешь)
Ливер жалкие неудачники, за купленными трофеями бесхребетность не спрячешь)
Вам бы в АПЛ Скомину заявить, но не судьба.)))
Вам бы в АПЛ Скомину заявить, но не судьба.)))