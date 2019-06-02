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«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

вчера, 00:26

Садьо, Муса и Мохамед решили судьбу финала на первой же минуте. «Соккер.ру» поздравляет Клоппа и его команду! 

«Трент Александер-Арнольд – отец, мать и дедушка самого читерского углового в мировом футболе», -
Юрген Клопп. 

Решающий матч не получился зрелищным, но ключевой эпизод в стиле того самого углового от Трента – с ноткой читерства, ведь положились на пограничный вердикт арбитра. Судьба оригинально наградила Клоппа за все проигранные финалы, как и Салаха за прошлогоднюю травму. Команда Юргена забила мяч, перечеркнувший все планы Почеттино.

А когда подошли минуты для камбэка – сработал везунчик Ориги. Сам же финал не получился зрелищным и качественным, но напомним, что в Мадриде сыграли веселые команды. «Ливерпуль» ведь мог сломать «Барселону» в овертайме или серии пенальти, но в таком камбэке были бы старания «красных», глупость его именитого соперника, но не было бы унижения на грани помешательства от счастья и шока. 

На разгром в гостях ответили чистой победой 4:0 и выходом в финал, который провели рационально, в стиле «Реала». Но плутовское в действиях «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» - то, из-за чего запомнят и будут ценить еврокубковый сезон и финалистов Лиги чемпионов 2018/19, которые отдали много сил до финала, а в решающем матче не блеснули. 

Проход Салаха с «Наполи», сэйвы Алиссона, голы Мане в ворота Нойера, тот самый угловой – Трент в двадцать лет стал легендой «Ливерпуля», не каждому удается, как и дубли Ориги и Вейналдума – вспышки, предопределившие развязку в Мадриде. Это как гол Ирвинга Лосано из ПСВ в ворота «Интера» в шестом туре, который так помог «Тоттенхэму».

Без этого удара ничья «шпор» и «Барселоны» на «Камп Ноу» - там тоже выручил Моура, причем на 85-й минуте, не выводила бы английский клуб в плей-офф Лиги чемпионов. А дальше собирается тот же список удивительных моментов – смелая «Боруссия» наносит в Лондоне за тайм 4 точных удара против 0 у команды Почеттино. И какой финальный счет? Правильно – 3:0 в пользу «шпор». 

В матчах против «Манчестер Сити» и «Аякса» были свои лондонские сказки. Во-первых, Агуэро не забил Льорису пенальти – подвиг, как и победный гол Сона. Во-вторых, мяч коснулся руки Льоренте в ответном четвертьфинале, но именно этот удар стал решающим – Агуэро еще раз по правилам отличиться не сумел. Прошли дальше благодаря голам, забитым на выезде, как и против «Аякса»… 

У голландцев путь в полуфинал был чище, чем у его соперника – в группе достойно смотрелись, «Баварии» спуску не дали, потом убили «Реал» - а если бы Зидан успел вернуться в плей-офф ЛЧ, то могли вымучить еще один финал против «Ливерпуля», знаем мы этих мадридцев и мага Зинедина. Но «Аякс» пропустил от Моуры решающий мяч на 95-й минуте встречи.

Расскажи кому об угловом Трента, камбэке против «Барселоны» после 3:0 с учетом, сколько раз каталонцы в таких ситуациях обжигались, или хет-трике Моуры – подумали бы, что кто-то пишет сценарий. А сейчас пересказываем реальность. Но в этом прелесть сезона, в котором в шаге от кубка оказались главные Остапы Бендеры Лиги чемпионов. Они знали способы проскочить в финал и ими воспользовались! 

А вот в Мадриде красоту не создали. Украинский музыкальный квартет не стал затягивать – девушки быстро отыграли знакомый гимн Лиги чемпионов и передали право создавать шоу футболистам. И те не справились. Голевой старт испугал «Ливерпуль» и озадачил «Тоттенхэм», поэтому отрезок матча со второй по девяностую минуты можно выбросить – команды приходили в себя, а позже «Ливерпуль» просто отстаивал результат. 

Самым интересным моментом стало хулиганство блондинки в откровенном купальнике, которая выбежала на поле в первом тайме. Девушка бегала не без задней мысли – с рекламной целью, но простим ей это. Лучшего забега в матче, где забили в дебюте и концовке, не было. А вот споры по пенальти – были, есть и будут. 

Скомина по делу назначил пенальти?

Эпизод глупый со всех сторон. Футболисты не имеют право так подставляться в финале ЛЧ. И одновременно: а разве Сиссоко не пытался убрать руку? Если оценить момент один раз, то увидишь четкое попадание мяча в корпус хавбека. А раз круглый ударился в грудь – это не пенальти. Но есть проблема: после касания туловища хавбека мяч зацепил руку. 

И конечность была в неестественном положении. Да, мяч не шел в ворота, Мане лишь пытался закрутить круглого параллельно линии ворот. Но тут вина не арбитра и не правил, а скорее французского хавбека. Зачем было так высоко поднимать руку в штрафной площади? Формально это пенальти, но поймем недовольство фанатов «Тоттенхэма» - могут оспаривать решение, поскольку мяч пролетел немного и не шел в створ ворот. 

Заключение. Тут пенальти Шредингера – и можно назначить, и можно не назначать. Если бы Скомина показал жестами, что мяч сначала попал в туловище Сиссоко, и поэтому позволил играть дальше, его бы поняли во всем футбольном мире, даже некоторые фанаты «Ливерпуля». 

Цифры и факты про финал ЛЧ в Мадриде

- гол Мохамеда Салаха с пенальти стал вторым в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов. Забавно, что египтянин не смог догнать… Паоло Мальдини, который забил на 51 секунде в Стамбуле (или на 50, или на 52 – есть три версии). Салах отличился на 108 секунде, и даже если подключить КЕЧ, то это чистое третье место – Энрике Матеос в 1959 году забил за «Реал» на первой минуте матча;

- до финала у «Ливерпуля» было 5 побед в 8 финалах, а теперь шесть кубков. Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7). Зато англичане оторвались от «Баварии» и «Барселоны» и вышли на чистое третье место в истории по победам в КЕЧ и ЛЧ

- у «Ливерпуля» пять пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов. Разумеется, ни одна другая команда к «точке» чаще не подходила. А вот серий пенальти в этом сезоне не было вовсе – любопытный получился турнир, без игры на нервах и знаменитой «лотереи»; 

- «Тоттенхэм» впервые сыграл в финале, но не стал 23-м победителем в истории кубка чемпионов. Кстати, у 10 клубов по одной победе, то есть большинство трофеев гостили в руках всего 12 клубов, а если быть совсем точных – в музеях всего шести европейских клубов; 

- за первый тайм было всего два точных удара по воротам – оба на счету «Ливерпуля». Скоростных забегов не хватало, англичане решили скопировать стиль ведения игры до перерыва в Баку. Модель Волански, которую на поле отправил ее российский парень по имени Виталий, совершила самый зрелищный забег первой половины финала; 

- вы будете смеяться, но у Дивока Ориги за весь сезон в Лиге чемпионов – а выходил на поле в восьми матчах, всего три удара по воротам. И вы знаете, сколько у него забитых мячей. Бельгиец реализовал 100 % ударов – сказочный показатель. А вот «шпоры» имели 8 ударов в створ ворот «Ливерпуля» и их КПД равен 0 %. 

Герой поединка. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Джокером стал Ориги – ему не привыкать, а вот если искать человека, который реально мог все испортить для «Ливерпуля», но наоборот все огрехи исправил, то это именно бразильский голкипер команды. Алиссон восемь раз отбивал мячи – не каждый момент был невероятно сложным для вратаря такого класса, но уверенности Бекеру сегодня было не занимать. 

А поскольку речь о первом со времен Жулио Сезара голкипере, который не пропустил в финале Лиги чемпионов – то есть впервые с 2010 года, то вопросов к вратарю точно нет. В Киеве «Ливерпулю» не хватило мощной игры стража ворот, а сегодня Клопп с третьей попытки завоевал кубок чемпионов, поскольку прошлым летом «красных» усилили вратарем, которому на роду написано участвовать в великих камбэках против «Барселоны».

Да, в финале «Ливерпуль» сыграл рационально. Конечно, на «Тоттенхэм» повлиял пенальти в дебюте, но в целом победила команда, которая провела мощный сезон и сумела сковать достойного соперника. А самое главное – забила два гола после трех ударов в створ. Льориса не каждый с «точки» может пробить, да и такую эффективность ударов может показать лишь коллектив, сделавший выводы из предыдущих поражений. «Тоттенхэму» спасибо за яркий сезон, а «Ливерпуль» поздравляем. «Красные» - новые короли европейского футбола!

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Все комментарии
112910415
112910415
   364 / 835
вчера в 18:48
у Клоппа не было шансов вызвать зависть Гвардиолы !
но он это сделал !!
-=X-Ray=-
-=X-Ray=-
вчера в 17:56
Офигеть! Я до сих пор здесь! Я регистрировал аккаунт в 2006 году, комментировал здесь финал чм Франция Италия.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   190 / 835
вчера в 15:41
с заслуженной Победой легендарный Ливерпуль!
Пепс
Пепс ответил Kuzminotti
   451 / 835
вчера в 13:32
Написал же тебе - по новым правилам - любая рука пеналь , кроме случаев когда в руку попадает рикошетом от тела . В данном случае - пеналя не было.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил shlifen
   18 / 835
вчера в 11:52
смешно, сценарий игры полностью сменился из-за левой пены.судья убил игру полностью,я ждал футбола а получил гол на второй минуте победный за случайный рикошет.
второй гол не имеет значения абсолютно,победный имеет
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   326 / 835
вчера в 11:48
о хоть Стас Горин упомянул, что гимн исполнял украинский струнный квартет Asturia, респектую и пять
комменторы вчера, сказали про квартет, но стыдливо умолчали про то откуда...
кстати девки реально шикарно играют - один лишь кавер Depeche Mode чего стоит.... на youtube есть много их:)

ЗЫ - у меня одного только кнопка "Добавить" не с первого раза переодически срабатывает, или это системность? На обоих дизайнах кстати...
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   335 / 835
вчера в 11:21
    feris1
    feris1
       195 / 835
    вчера в 11:17
    Ливер с победой!
    Но больше всего я рад за Клоопа!
    Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.
    Kuzminotti
    Kuzminotti ответил Пепс
       616 / 835
    вчера в 10:39
    Левый пеналь , если смотреть повторы . Но судья почему то в финале на первой минуте дал пеналь не посмотрев VAR
    по новым правилам, любая рука в штрафной - пенальти
    shlifen
    shlifen ответил goalaktika
       50 / 835
    вчера в 10:33
    Ну, я потому и сказал что спасибо за второй тайм =))) и за путь до финала - всё таки весело выбили Боруссию, была крутая мясорубка с МС, хороший камбэк с Аяксом =)) Но абсолютно согласен - Тоттен не был готов к финалу, сам не понял зачем был на поле Кейн. А в первом тайме я вообще чуть не уснул со скуки =))

    Ну что ж поделать - не хватило Тоттена на финал, а Ливер просто сыграл прагматично =)) Абсолютно согласен что финал очень "так себе" вышел, но думаю для фанов Ливера лучше такая победа чем проиграный весёлый финал =)))
    shlifen
    shlifen ответил 25процентный клоун
       50 / 835
    вчера в 10:24
    Разница между "пены не было" и "пенальти на усмотрение судьи" огромная. И ладно бы пеналь всё решил - но ведь Ливерпуль забил второй, и забил не в контре, а по сути с углового. Так какие проблемы? Тоттен минут 60 в футбол вообще не играл, а Кейн был явно не готов играть. Ты матч смотрел или только о пенальти слышал? =))) ЛФК забил 2,Тоттен 0 - о чем тут спорить? Может ставочка сгорела? Хотя с таким ником, у тебя подходящий каммент =))
    Пепс
    Пепс ответил AMaaa_777
       451 / 835
    вчера в 10:15
    Левый пеналь , если смотреть повторы . Но судья почему то в финале на первой минуте дал пеналь не посмотрев VAR
    Пепс
    Пепс ответил Kuzminotti
       451 / 835
    вчера в 10:13
    Кроме случаев когда идет рикошет от тела. Тут чистый рикошет . Пеналь левый . Судья вытащил Ливер .
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       609 / 835
    вчера в 10:12
    Ребята кто смотрел матч с первых минут? Как считаете пенальти был железный на 2 минутке или могли не назначать его?
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       609 / 835
    вчера в 10:07
    С победой Ливерпуль!
    Roman73
    Roman73
       671 / 835
    вчера в 09:56
    Финал, как английский пудинг, звучит , но невкусно !
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       70 / 835
    вчера в 09:27
    Ливерпуль прогнозируемо победил, просто сделал это не так как многие ожидали, более прагматично. Почеттино лег под Кейна - зачем было выпускать эту деревяху с первых минут, едва оправившуюся от травмы, когда на банке сидят Лукас и Льоренте? В итоге по игре в атаке меньше пользы принес только Льорис. Всю игру можно описать примерно так - Ливерпуль не хотел, ТТХ не мог. Поздравление красным - заслуженный трофей, особенно на фоне камбэка с барсуками
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил shlifen
       18 / 835
    вчера в 09:23
    супер аргументы,пены не было ,поэтому кабинетный трофей
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       18 / 835
    вчера в 09:20
    пенальти не было и близко
    Медив
    Медив
       60 / 835
    вчера в 09:19
    Эх, ближайшие лет 5 уже не назовешь Ливерпуль Ливерпульлем... Это несправедливо...
    kastites
    kastites
       46 / 835
    вчера в 09:18
    Судья помог
    DXTK
    DXTK
       188 / 835
    вчера в 09:00
    Поздравлю Ливерпуль и Юргена Клоппа с победой, Тоттенхэму и Почеттино спс за то что и так превзошли ожидания выйдя в финал ЛЧ.
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил neverwin
       85 / 835
    вчера в 08:59
    Ливерпуль с победой! Клоппа с победой давно к ушастому ишёл, Ждём защиты титула в следующем году!!!
    Нет уж, ЛЧ покурит, хватит, ждём долгожданную победу в АПЛ
    DVL
    DVL
       277 / 835
    вчера в 07:44
    Теперь Юрген однозначно Великий тренер. Парни с победой нашего Ливерпуля!)
    neverwin
    neverwin
       429 / 835
    вчера в 06:58
    Ливерпуль с победой! Клоппа с победой давно к ушастому ишёл, Ждём защиты титула в следующем году!!!
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил sergsudak
       85 / 835
    вчера в 06:53
    Какая нынче погода в Крыму, земеля?
    ANDREW60
    ANDREW60
       625 / 835
    вчера в 06:40
    Ливерпуль достоин кубка в этом году.
    Парни потрудились.
    Респект тренеру.
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ
       47 / 835
    вчера в 05:42
    Где те глоры, что кричали Ливер безтрофейник ) Впереди только Реал и Милан за всю историю, да и Милан думаю не скоро возьмёт свой след кубок и скорее всего Ливер уже совсем скоро их догонит. В общем, Ливер - первый после короля.
    sergsudak
    sergsudak
    вчера в 03:49
    Кто как не великий "ЛИВЕРПУЛ" вернет Англии кубок лиги чемпионов! Браво! Лучший финал ЛЧ за всю историю, редкий кретин будет спорить!
    Kuzminotti
    Kuzminotti
       616 / 835
    вчера в 02:48
    По новым правилам, теперь любая рука в штрафной - пенальти, вне зависимости от положения)
    Ура, товарищи!) А вообще, почему - то параллелей ловил больше с матчем с Севильей, нежели с Реалом в прошлом году
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