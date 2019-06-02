«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

Садьо, Муса и Мохамед решили судьбу финала на первой же минуте. «Соккер.ру» поздравляет Клоппа и его команду!
«Трент Александер-Арнольд – отец, мать и дедушка самого читерского углового в мировом футболе», -
Юрген Клопп.
Решающий матч не получился зрелищным, но ключевой эпизод в стиле того самого углового от Трента – с ноткой читерства, ведь положились на пограничный вердикт арбитра. Судьба оригинально наградила Клоппа за все проигранные финалы, как и Салаха за прошлогоднюю травму. Команда Юргена забила мяч, перечеркнувший все планы Почеттино.
А когда подошли минуты для камбэка – сработал везунчик Ориги. Сам же финал не получился зрелищным и качественным, но напомним, что в Мадриде сыграли веселые команды. «Ливерпуль» ведь мог сломать «Барселону» в овертайме или серии пенальти, но в таком камбэке были бы старания «красных», глупость его именитого соперника, но не было бы унижения на грани помешательства от счастья и шока.
На разгром в гостях ответили чистой победой 4:0 и выходом в финал, который провели рационально, в стиле «Реала». Но плутовское в действиях «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» - то, из-за чего запомнят и будут ценить еврокубковый сезон и финалистов Лиги чемпионов 2018/19, которые отдали много сил до финала, а в решающем матче не блеснули.
Проход Салаха с «Наполи», сэйвы Алиссона, голы Мане в ворота Нойера, тот самый угловой – Трент в двадцать лет стал легендой «Ливерпуля», не каждому удается, как и дубли Ориги и Вейналдума – вспышки, предопределившие развязку в Мадриде. Это как гол Ирвинга Лосано из ПСВ в ворота «Интера» в шестом туре, который так помог «Тоттенхэму».
Без этого удара ничья «шпор» и «Барселоны» на «Камп Ноу» - там тоже выручил Моура, причем на 85-й минуте, не выводила бы английский клуб в плей-офф Лиги чемпионов. А дальше собирается тот же список удивительных моментов – смелая «Боруссия» наносит в Лондоне за тайм 4 точных удара против 0 у команды Почеттино. И какой финальный счет? Правильно – 3:0 в пользу «шпор».
В матчах против «Манчестер Сити» и «Аякса» были свои лондонские сказки. Во-первых, Агуэро не забил Льорису пенальти – подвиг, как и победный гол Сона. Во-вторых, мяч коснулся руки Льоренте в ответном четвертьфинале, но именно этот удар стал решающим – Агуэро еще раз по правилам отличиться не сумел. Прошли дальше благодаря голам, забитым на выезде, как и против «Аякса»…
У голландцев путь в полуфинал был чище, чем у его соперника – в группе достойно смотрелись, «Баварии» спуску не дали, потом убили «Реал» - а если бы Зидан успел вернуться в плей-офф ЛЧ, то могли вымучить еще один финал против «Ливерпуля», знаем мы этих мадридцев и мага Зинедина. Но «Аякс» пропустил от Моуры решающий мяч на 95-й минуте встречи.
Расскажи кому об угловом Трента, камбэке против «Барселоны» после 3:0 с учетом, сколько раз каталонцы в таких ситуациях обжигались, или хет-трике Моуры – подумали бы, что кто-то пишет сценарий. А сейчас пересказываем реальность. Но в этом прелесть сезона, в котором в шаге от кубка оказались главные Остапы Бендеры Лиги чемпионов. Они знали способы проскочить в финал и ими воспользовались!
А вот в Мадриде красоту не создали. Украинский музыкальный квартет не стал затягивать – девушки быстро отыграли знакомый гимн Лиги чемпионов и передали право создавать шоу футболистам. И те не справились. Голевой старт испугал «Ливерпуль» и озадачил «Тоттенхэм», поэтому отрезок матча со второй по девяностую минуты можно выбросить – команды приходили в себя, а позже «Ливерпуль» просто отстаивал результат.
Самым интересным моментом стало хулиганство блондинки в откровенном купальнике, которая выбежала на поле в первом тайме. Девушка бегала не без задней мысли – с рекламной целью, но простим ей это. Лучшего забега в матче, где забили в дебюте и концовке, не было. А вот споры по пенальти – были, есть и будут.
Скомина по делу назначил пенальти?
Эпизод глупый со всех сторон. Футболисты не имеют право так подставляться в финале ЛЧ. И одновременно: а разве Сиссоко не пытался убрать руку? Если оценить момент один раз, то увидишь четкое попадание мяча в корпус хавбека. А раз круглый ударился в грудь – это не пенальти. Но есть проблема: после касания туловища хавбека мяч зацепил руку.
И конечность была в неестественном положении. Да, мяч не шел в ворота, Мане лишь пытался закрутить круглого параллельно линии ворот. Но тут вина не арбитра и не правил, а скорее французского хавбека. Зачем было так высоко поднимать руку в штрафной площади? Формально это пенальти, но поймем недовольство фанатов «Тоттенхэма» - могут оспаривать решение, поскольку мяч пролетел немного и не шел в створ ворот.
Заключение. Тут пенальти Шредингера – и можно назначить, и можно не назначать. Если бы Скомина показал жестами, что мяч сначала попал в туловище Сиссоко, и поэтому позволил играть дальше, его бы поняли во всем футбольном мире, даже некоторые фанаты «Ливерпуля».
Цифры и факты про финал ЛЧ в Мадриде
- гол Мохамеда Салаха с пенальти стал вторым в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов. Забавно, что египтянин не смог догнать… Паоло Мальдини, который забил на 51 секунде в Стамбуле (или на 50, или на 52 – есть три версии). Салах отличился на 108 секунде, и даже если подключить КЕЧ, то это чистое третье место – Энрике Матеос в 1959 году забил за «Реал» на первой минуте матча;
- до финала у «Ливерпуля» было 5 побед в 8 финалах, а теперь шесть кубков. Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7). Зато англичане оторвались от «Баварии» и «Барселоны» и вышли на чистое третье место в истории по победам в КЕЧ и ЛЧ;
- у «Ливерпуля» пять пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов. Разумеется, ни одна другая команда к «точке» чаще не подходила. А вот серий пенальти в этом сезоне не было вовсе – любопытный получился турнир, без игры на нервах и знаменитой «лотереи»;
- «Тоттенхэм» впервые сыграл в финале, но не стал 23-м победителем в истории кубка чемпионов. Кстати, у 10 клубов по одной победе, то есть большинство трофеев гостили в руках всего 12 клубов, а если быть совсем точных – в музеях всего шести европейских клубов;
- за первый тайм было всего два точных удара по воротам – оба на счету «Ливерпуля». Скоростных забегов не хватало, англичане решили скопировать стиль ведения игры до перерыва в Баку. Модель Волански, которую на поле отправил ее российский парень по имени Виталий, совершила самый зрелищный забег первой половины финала;
- вы будете смеяться, но у Дивока Ориги за весь сезон в Лиге чемпионов – а выходил на поле в восьми матчах, всего три удара по воротам. И вы знаете, сколько у него забитых мячей. Бельгиец реализовал 100 % ударов – сказочный показатель. А вот «шпоры» имели 8 ударов в створ ворот «Ливерпуля» и их КПД равен 0 %.
Герой поединка. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
Джокером стал Ориги – ему не привыкать, а вот если искать человека, который реально мог все испортить для «Ливерпуля», но наоборот все огрехи исправил, то это именно бразильский голкипер команды. Алиссон восемь раз отбивал мячи – не каждый момент был невероятно сложным для вратаря такого класса, но уверенности Бекеру сегодня было не занимать.
А поскольку речь о первом со времен Жулио Сезара голкипере, который не пропустил в финале Лиги чемпионов – то есть впервые с 2010 года, то вопросов к вратарю точно нет. В Киеве «Ливерпулю» не хватило мощной игры стража ворот, а сегодня Клопп с третьей попытки завоевал кубок чемпионов, поскольку прошлым летом «красных» усилили вратарем, которому на роду написано участвовать в великих камбэках против «Барселоны».
Да, в финале «Ливерпуль» сыграл рационально. Конечно, на «Тоттенхэм» повлиял пенальти в дебюте, но в целом победила команда, которая провела мощный сезон и сумела сковать достойного соперника. А самое главное – забила два гола после трех ударов в створ. Льориса не каждый с «точки» может пробить, да и такую эффективность ударов может показать лишь коллектив, сделавший выводы из предыдущих поражений. «Тоттенхэму» спасибо за яркий сезон, а «Ливерпуль» поздравляем. «Красные» - новые короли европейского футбола!
но он это сделал !!
но он это сделал !!
второй гол не имеет значения абсолютно,победный имеет
второй гол не имеет значения абсолютно,победный имеет
комменторы вчера, сказали про квартет, но стыдливо умолчали про то откуда...
кстати девки реально шикарно играют - один лишь кавер Depeche Mode чего стоит.... на youtube есть много их:)
ЗЫ - у меня одного только кнопка "Добавить" не с первого раза переодически срабатывает, или это системность? На обоих дизайнах кстати...
комменторы вчера, сказали про квартет, но стыдливо умолчали про то откуда...
кстати девки реально шикарно играют - один лишь кавер Depeche Mode чего стоит.... на youtube есть много их:)
ЗЫ - у меня одного только кнопка "Добавить" не с первого раза переодически срабатывает, или это системность? На обоих дизайнах кстати...
Но больше всего я рад за Клоопа!
Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.
Но больше всего я рад за Клоопа!
Он давно шёл к этому кубку,проиграв перед этим несколько финалов в том числе и в прошлом сезоне.
Ну что ж поделать - не хватило Тоттена на финал, а Ливер просто сыграл прагматично =)) Абсолютно согласен что финал очень "так себе" вышел, но думаю для фанов Ливера лучше такая победа чем проиграный весёлый финал =)))
Ну что ж поделать - не хватило Тоттена на финал, а Ливер просто сыграл прагматично =)) Абсолютно согласен что финал очень "так себе" вышел, но думаю для фанов Ливера лучше такая победа чем проиграный весёлый финал =)))
Парни потрудились.
Респект тренеру.
Парни потрудились.
Респект тренеру.
Ура, товарищи!) А вообще, почему - то параллелей ловил больше с матчем с Севильей, нежели с Реалом в прошлом году
Ура, товарищи!) А вообще, почему - то параллелей ловил больше с матчем с Севильей, нежели с Реалом в прошлом году