«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

вчера, 00:26

Садьо, Муса и Мохамед решили судьбу финала на первой же минуте. «Соккер.ру» поздравляет Клоппа и его команду!

«Трент Александер-Арнольд – отец, мать и дедушка самого читерского углового в мировом футболе», -

Юрген Клопп.

Решающий матч не получился зрелищным, но ключевой эпизод в стиле того самого углового от Трента – с ноткой читерства, ведь положились на пограничный вердикт арбитра. Судьба оригинально наградила Клоппа за все проигранные финалы, как и Салаха за прошлогоднюю травму. Команда Юргена забила мяч, перечеркнувший все планы Почеттино.

А когда подошли минуты для камбэка – сработал везунчик Ориги. Сам же финал не получился зрелищным и качественным, но напомним, что в Мадриде сыграли веселые команды. «Ливерпуль» ведь мог сломать «Барселону» в овертайме или серии пенальти, но в таком камбэке были бы старания «красных», глупость его именитого соперника, но не было бы унижения на грани помешательства от счастья и шока.

На разгром в гостях ответили чистой победой 4:0 и выходом в финал, который провели рационально, в стиле «Реала». Но плутовское в действиях «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» - то, из-за чего запомнят и будут ценить еврокубковый сезон и финалистов Лиги чемпионов 2018/19, которые отдали много сил до финала, а в решающем матче не блеснули.

Проход Салаха с «Наполи», сэйвы Алиссона, голы Мане в ворота Нойера, тот самый угловой – Трент в двадцать лет стал легендой «Ливерпуля», не каждому удается, как и дубли Ориги и Вейналдума – вспышки, предопределившие развязку в Мадриде. Это как гол Ирвинга Лосано из ПСВ в ворота «Интера» в шестом туре, который так помог «Тоттенхэму».

Без этого удара ничья «шпор» и «Барселоны» на «Камп Ноу» - там тоже выручил Моура, причем на 85-й минуте, не выводила бы английский клуб в плей-офф Лиги чемпионов. А дальше собирается тот же список удивительных моментов – смелая «Боруссия» наносит в Лондоне за тайм 4 точных удара против 0 у команды Почеттино. И какой финальный счет? Правильно – 3:0 в пользу «шпор».

В матчах против «Манчестер Сити» и «Аякса» были свои лондонские сказки. Во-первых, Агуэро не забил Льорису пенальти – подвиг, как и победный гол Сона. Во-вторых, мяч коснулся руки Льоренте в ответном четвертьфинале, но именно этот удар стал решающим – Агуэро еще раз по правилам отличиться не сумел. Прошли дальше благодаря голам, забитым на выезде, как и против «Аякса»…

У голландцев путь в полуфинал был чище, чем у его соперника – в группе достойно смотрелись, «Баварии» спуску не дали, потом убили «Реал» - а если бы Зидан успел вернуться в плей-офф ЛЧ , то могли вымучить еще один финал против «Ливерпуля», знаем мы этих мадридцев и мага Зинедина. Но «Аякс» пропустил от Моуры решающий мяч на 95-й минуте встречи.

Расскажи кому об угловом Трента, камбэке против «Барселоны» после 3:0 с учетом, сколько раз каталонцы в таких ситуациях обжигались, или хет-трике Моуры – подумали бы, что кто-то пишет сценарий. А сейчас пересказываем реальность. Но в этом прелесть сезона, в котором в шаге от кубка оказались главные Остапы Бендеры Лиги чемпионов. Они знали способы проскочить в финал и ими воспользовались!

А вот в Мадриде красоту не создали. Украинский музыкальный квартет не стал затягивать – девушки быстро отыграли знакомый гимн Лиги чемпионов и передали право создавать шоу футболистам. И те не справились. Голевой старт испугал «Ливерпуль» и озадачил «Тоттенхэм», поэтому отрезок матча со второй по девяностую минуты можно выбросить – команды приходили в себя, а позже «Ливерпуль» просто отстаивал результат.

Самым интересным моментом стало хулиганство блондинки в откровенном купальнике, которая выбежала на поле в первом тайме. Девушка бегала не без задней мысли – с рекламной целью, но простим ей это. Лучшего забега в матче, где забили в дебюте и концовке, не было. А вот споры по пенальти – были, есть и будут.

Скомина по делу назначил пенальти?

Эпизод глупый со всех сторон. Футболисты не имеют право так подставляться в финале ЛЧ . И одновременно: а разве Сиссоко не пытался убрать руку? Если оценить момент один раз, то увидишь четкое попадание мяча в корпус хавбека. А раз круглый ударился в грудь – это не пенальти. Но есть проблема: после касания туловища хавбека мяч зацепил руку.

И конечность была в неестественном положении. Да, мяч не шел в ворота, Мане лишь пытался закрутить круглого параллельно линии ворот. Но тут вина не арбитра и не правил, а скорее французского хавбека. Зачем было так высоко поднимать руку в штрафной площади? Формально это пенальти, но поймем недовольство фанатов «Тоттенхэма» - могут оспаривать решение, поскольку мяч пролетел немного и не шел в створ ворот.

Заключение. Тут пенальти Шредингера – и можно назначить, и можно не назначать. Если бы Скомина показал жестами, что мяч сначала попал в туловище Сиссоко, и поэтому позволил играть дальше, его бы поняли во всем футбольном мире, даже некоторые фанаты «Ливерпуля».

Цифры и факты про финал ЛЧ в Мадриде

- гол Мохамеда Салаха с пенальти стал вторым в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов. Забавно, что египтянин не смог догнать… Паоло Мальдини, который забил на 51 секунде в Стамбуле (или на 50, или на 52 – есть три версии). Салах отличился на 108 секунде, и даже если подключить КЕЧ , то это чистое третье место – Энрике Матеос в 1959 году забил за «Реал» на первой минуте матча;

- до финала у «Ливерпуля» было 5 побед в 8 финалах, а теперь шесть кубков. Больше только у «Реала» (13) и «Милана» (7). Зато англичане оторвались от «Баварии» и «Барселоны» и вышли на чистое третье место в истории по победам в КЕЧ и ЛЧ ;

- у «Ливерпуля» пять пенальти в этом сезоне Лиги чемпионов. Разумеется, ни одна другая команда к «точке» чаще не подходила. А вот серий пенальти в этом сезоне не было вовсе – любопытный получился турнир, без игры на нервах и знаменитой «лотереи»;

- «Тоттенхэм» впервые сыграл в финале, но не стал 23-м победителем в истории кубка чемпионов. Кстати, у 10 клубов по одной победе, то есть большинство трофеев гостили в руках всего 12 клубов, а если быть совсем точных – в музеях всего шести европейских клубов;

- за первый тайм было всего два точных удара по воротам – оба на счету «Ливерпуля». Скоростных забегов не хватало, англичане решили скопировать стиль ведения игры до перерыва в Баку. Модель Волански, которую на поле отправил ее российский парень по имени Виталий, совершила самый зрелищный забег первой половины финала;

- вы будете смеяться, но у Дивока Ориги за весь сезон в Лиге чемпионов – а выходил на поле в восьми матчах, всего три удара по воротам. И вы знаете, сколько у него забитых мячей. Бельгиец реализовал 100 % ударов – сказочный показатель. А вот «шпоры» имели 8 ударов в створ ворот «Ливерпуля» и их КПД равен 0 %.

Герой поединка. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Джокером стал Ориги – ему не привыкать, а вот если искать человека, который реально мог все испортить для «Ливерпуля», но наоборот все огрехи исправил, то это именно бразильский голкипер команды. Алиссон восемь раз отбивал мячи – не каждый момент был невероятно сложным для вратаря такого класса, но уверенности Бекеру сегодня было не занимать.

А поскольку речь о первом со времен Жулио Сезара голкипере, который не пропустил в финале Лиги чемпионов – то есть впервые с 2010 года, то вопросов к вратарю точно нет. В Киеве «Ливерпулю» не хватило мощной игры стража ворот, а сегодня Клопп с третьей попытки завоевал кубок чемпионов, поскольку прошлым летом «красных» усилили вратарем, которому на роду написано участвовать в великих камбэках против «Барселоны».

Да, в финале «Ливерпуль» сыграл рационально. Конечно, на «Тоттенхэм» повлиял пенальти в дебюте, но в целом победила команда, которая провела мощный сезон и сумела сковать достойного соперника. А самое главное – забила два гола после трех ударов в створ. Льориса не каждый с «точки» может пробить, да и такую эффективность ударов может показать лишь коллектив, сделавший выводы из предыдущих поражений. «Тоттенхэму» спасибо за яркий сезон, а «Ливерпуль» поздравляем. «Красные» - новые короли европейского футбола!