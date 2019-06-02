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«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

вчера, 19:16
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» в эти минуты проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов. Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».

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Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Y.N.W.A.
   98 / 838
вчера в 22:13
По его комментарию понятно- фан розового середняка, чью команду по ходу сезона размазал Ливерпуль на Энфилде 33:3 ))
Знатог
Знатог
   458 / 838
вчера в 21:25
Все блауграны и главный гном
снова готовят испанский трон
но от Баку до британских морей
красная армия всех сильней.
Так пусть же красная сжимает властно
кувшин мозолистой рукой
и все должны мы неудержимо
смотреть наш с Тотенхемом бой.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   197 / 838
вчера в 21:24
с победой ! Заслужили и Юрген и вся команда! с возвращением легендарный клуб, так держать!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Rizo1
   18 / 838
вчера в 20:35
вот ведь незадача,колбаса нечестно трофей взяла((
Rizo1
Rizo1
   298 / 838
вчера в 20:28
Эксперты сказали что пенальти 100% а ты иди прыгни в помойку.... клоун..... там тебе и места....
Rizo1
Rizo1
   298 / 838
вчера в 20:16
мумушня епт.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:12
самина на крыше автобуса
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   34 / 838
вчера в 19:45
Красота -6 элче!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   34 / 838
вчера в 19:44
Огнетушитель не купил? Судя по комменту еще горит, лол
anyway
anyway
   192 / 838
вчера в 19:35
Скамину пригласили?
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