«Ливерпуль» в эти минуты проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов. Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» в эти минуты проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов. Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
снова готовят испанский трон
но от Баку до британских морей
красная армия всех сильней.
Так пусть же красная сжимает властно
кувшин мозолистой рукой
и все должны мы неудержимо
смотреть наш с Тотенхемом бой.
снова готовят испанский трон
но от Баку до британских морей
красная армия всех сильней.
Так пусть же красная сжимает властно
кувшин мозолистой рукой
и все должны мы неудержимо
смотреть наш с Тотенхемом бой.